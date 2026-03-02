Cómo mejorar la experiencia de los candidatos con IA

Hoy en día, el término "experiencia de los candidatos" se refiere a las percepciones y actitudes que desarrollan los solicitantes de empleo al interactuar con una organización a través del proceso de selección y contratación. Abarca todos los puntos de contacto que un candidato tiene con una empresa, desde el momento en que ve por primera vez una oferta de trabajo. La experiencia de los candidatos continúa a lo largo del proceso de solicitud con selección, entrevistas, negociaciones de ofertas y, en última instancia, la incorporación o rechazo.

A diferencia de la experiencia del cliente, que se estudió durante décadas, la experiencia de los candidatos es una disciplina relativamente nueva. Pero su importancia ha crecido drásticamente. Este crecimiento se debe en parte a que el mercado del talento se ha vuelto más competitivo a medida que el valor del talento tecnológico supera las habilidades de la fuerza laboral en general.

Según Deloitte, la demanda de empleos tecnológicos en Estados Unidos crecerá a 7.1 millones para 2034. Al mismo tiempo, los candidatos de primer nivel esperan cada vez más tanta transparencia y personalización de los empleadores que reciben de las principales marcas de consumo. La agilidad en el proceso de contratación se ha convertido en un factor crítico en el escenario empresarial actual, caracterizado por su rapidez.

La experiencia de los candidatos está determinada por varios elementos interconectados:

¿Son accesibles las ofertas de empleos y las páginas de carreras?

¿El proceso de aplicación es intuitivo?

¿Los entrevistadores son profesionales y están preparados?

¿Con qué flexibilidad se puede ajustar el calendario de la toma de decisiones?

En esencia, una experiencia positiva de los candidatos se basa en mostrarles respeto y dignidad en cada interacción, incluidas aquellas personas que no son seleccionadas.