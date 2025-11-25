¿Qué es la automatización del reclutamiento?

El uso de la IA en el reclutamiento ya está generalizado: un estudio muestra que el 99% de los gerentes de contratación informaron el uso de IA en el proceso de contratación.1 La automatización puede manejar de manera eficiente gran parte del trabajo administrativo que requiere mucho tiempo de reclutamiento, incluida la publicación de ofertas de trabajo, la selección de currículos, la programación de entrevistas y más. Y están surgiendo herramientas más avanzadas que pueden optimizar procesos complejos de toma de decisiones y flujos de trabajo.

Estas herramientas de automatización se integran con sistemas de seguimiento de candidatos, CRM de contratación y plataformas de redes sociales para ofrecer experiencias más fluidas. Con herramientas de automatización de reclutamiento implementadas para reducir las tareas manuales, los equipos de recursos humanos y los gerentes de contratación pueden enfocarse en el trabajo estratégico de mayor nivel que requiere un juicio humano matizado. Cuando se usa de manera efectiva, la automatización puede mejorar las métricas clave de contratación, como el tiempo de contratación y el costo por contratación, y ayudar a asegurar a los mejores candidatos para el puesto.