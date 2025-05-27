Listo o no, se avecina un nuevo auge de las aplicaciones. En los próximos tres años, podríamos ver la creación de mil millones, sí, mil millones, de nuevas aplicaciones... y eso es gracias a la IA generativa.

La IA generativa acelera el desarrollo de aplicación a través de la generación de código de IA y la automatización de otros pasos, incluida, en particular, la generación de casos de prueba utilizados para Verify la funcionalidad—a proceso tradicionalmente lento.

Las herramientas y los entornos de desarrollo impulsados por IA están ayudando a los desarrolladores de aplicaciones a trabajar mejor, eliminando tareas rutinarias y liberando ancho de banda para una mayor innovación.

Pero en medio de la anticipación, una advertencia para las empresas: a medida que incorporan más aplicaciones nuevas en los flujos de trabajo cotidianos, se enfrentan a más riesgos si algo sale mal.