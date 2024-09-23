El firmware se instala en un dispositivo mientras se fabrica el dispositivo. Principalmente, facilita las comunicaciones entre el sistema operativo (SO) y el propio dispositivo. La unidad central de procesamiento (CPU) de la computadora, el lugar donde la entrada de datos se transforma en salida de información, recupera el firmware de la memoria de una computadora y lo ejecuta.

Ubicado en la memoria no volátil de un dispositivo, donde el contenido se puede almacenar cuando un dispositivo está apagado, el firmware se puede escribir en varios tipos de memoria diferentes, incluida la memoria de acceso aleatorio (RAM), la memoria de solo lectura (ROM), la solo memoria (EPROM) y memoria flash. A medida que ha aumentado la complejidad de las tareas que debe realizar el firmware, este ha adquirido algunas de las características del hardware informático, concretamente el uso de memoria flash y un sistema básico de entrada/salida (BIOS).

El firmware suele almacenar datos en la memoria "no volátil" o "de solo lectura" (ROM) de un sistema, también conocida como memoria flash. Este tipo de memoria se utiliza en una amplia gama de dispositivos portátiles,como unidades flash, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, computadoras portátiles y más, y es esencial para la funcionalidad del firmware. Recientemente, la memoria flash ha adquirido algunas de las capacidades que suelen asociarse a las computadoras.

Por ejemplo, cuando se inicia una computadora, pasa por una secuencia conocida como sistema básico de entrada/salida (BIOS). El primer firmware que ejecutaba una secuencia de BIOS utilizaba un chip ROM, pero ahora los sistemas han pasado a utilizar memoria flash para BIOS, por lo que los datos pueden reescribirse sin tener que quitar el chip de la placa del sistema y volver a insertarlo una vez reprogramado.