10 industrias que utilizan la computación distribuida

Aunque no existen reglas inamovibles con respecto a lo que constituye un sistema de computación distribuida, incluso la forma más simple de computación distribuida generalmente posee al menos tres componentes básicos:

Controlador del sistema primario: el controlador del sistema primario controla todo lo que ocurre dentro de un sistema distribuido y supervisa y rastrea todo lo que sucede dentro de ese sistema. Su trabajo más importante es gestionar y administrar cada solicitud del servidor que ingresa al sistema.

el almacén de datos del sistema, que suele estar ubicado en la bóveda del disco, es el repositorio del sistema para todos los datos compartidos. En los sistemas "no saturados", los datos compartidos pueden residir en una máquina o en muchas, pero todas las computadoras que se utilizan en el sistema necesitan acceso al almacén de datos. Base de datos: los sistemas informáticos distribuidos almacenan todos sus datos en bases de datos relacionales. Una vez logrado esto, los datos son compartidos por grupos de usuarios. Las bases de datos relacionales ponen a todos los trabajadores en sintonía al instante.

Más allá de esos componentes centrales, cada sistema de computación distribuida se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de una organización. Una de las grandes ventajas de utilizar un sistema de computación distribuida es que el sistema se puede ampliar agregando más máquinas, lo que aumenta su escalabilidad. La otra ventaja significativa es una mayor redundancia, por lo que si una máquina de la red falla por cualquier motivo, el trabajo del sistema continúa a pesar de ese punto de falla.

El objetivo de los sistemas de computación distribuida es hacer que la red informática distribuida funcione como si fuera un único sistema. Esta coordinación se logra mediante un elaborado sistema de trasmisión de mensajes entre los diversos componentes.

Los protocolos de comunicación gobiernan ese intercambio de mensajes de ida y vuelta y crean una relación llamada “acoplamiento” que existe entre estos componentes. Esta relación se expresa en una de dos formas:

Acoplamiento flexible: la conexión entre dos componentes acoplados de manera flexible es lo suficientemente débil como para que las alteraciones en un componente no afecten al otro componente.

La tolerancia a fallas es otro concepto clave: un proceso correctivo que permite que un sistema operativo responda y corrija una falla en el software o hardware, mientras el sistema continúa funcionando.

La computación distribuida también se ocupa de los efectos positivos y negativos de “concurrencia”: la ejecución simultánea de múltiples secuencias de instrucciones operativas. Una de sus principales cualidades positivas es el hecho de que la concurrencia permite recursos compartidos y la computación paralela de múltiples hilos de proceso. (Aunque la computación paralela no debe confundirse con el procesamiento paralelo, que es un proceso mediante el cual las tareas de tiempo de ejecución se dividen en varias tareas más pequeñas).

Los aspectos negativos asociados con la concurrencia incluyen una mayor latencia e incluso cuellos de botella de tráfico, donde la cantidad de datos que se transfieren excede el ancho de banda normal recomendado.