Cada consulta de DNS (o solicitud de DNS) sigue el mismo proceso para resolver la dirección IP. Cuando un usuario ingresa una URL, la computadora consulta a los servidores DNS paso a paso para encontrar la información necesaria y los registros de recursos. El proceso finaliza cuando el DNS autoritativo para ese dominio proporciona la respuesta final.

Si investiga el tema de los sistemas de nombres de dominio, se encuentra con la "analogía de la guía telefónica", que equipara el funcionamiento del DNS con las funciones de los directorios telefónicos. El único problema es que no todos pueden entender esta referencia.

Muchos usuarios modernos de teléfonos celulares no han buscado listados telefónicos con una guía telefónica tradicional, sino que han confiado en listados en línea o asistentes digitales (como Siri de Apple).

Anticuada o no, la analogía de la guía telefónica sigue funcionando porque captura muy bien las funciones principales en el trabajo. Y las personas que consultan los directorios en línea siguen realizando la misma acción: utilizan una forma electrónica de guía telefónica para realizar búsquedas.

La gestión de direcciones IP ahora realiza el trabajo administrativo relacionado con el manejo de direcciones IP y los nombres de host que podrían estar asociados con ellas. El DNS se especializa en resolver problemas complejos de resolución de nombres que pueden ocurrir y que, de lo contrario, podrían requerir una solución de problemas posterior.

Una forma clave en que funciona el DNS es aumentando la velocidad de Internet con cachés de DNS, que almacenan nombres de dominio a los que se accedió anteriormente, junto con las direcciones IP asociadas a ellos. Este enfoque se utiliza para reducir la necesidad de búsquedas repetidas de la misma información. Estos registros DNS se almacenan en diferentes cachés de DNS y ayudan a localizar direcciones IP de manera más fácil y rápida.

A diferencia del método normal y automatizado de configuración de red compatible con DHCP, el DNS proporciona un medio para la configuración manual que evita por completo la intervención de la red. Este método puede ser útil si una persona u organización prefiere utilizar servidores DNS alternativos para obtener un rendimiento personalizado o una mayor privacidad.