Creación de una pila tecnológica de ventas impulsada por IA

Los equipos de ventas modernos se enfrentan a una serie de desafíos: altos volúmenes de interacciones con los clientes, grandes franjas de datos de clientes distribuidos en todas las plataformas, una mayor demanda de personalización. Y, por supuesto, la presión omnipresente de estar presente con los clientes y cerrar más acuerdos.
Pero como Morgan Ingram, fundador y CEO de AMP Creative,señaló recientemente en el podcast AI in Action de IBM, el tiempo de venta activo actual para la mayoría de los representantes de ventas es solo de alrededor del 27 %. “La mayoría de las cosas que están haciendo son administrativas”, dijo. “Es como si contratara a alguien para vender, pero luego no vende”.
Para cambiar esta dinámica, un número cada vez mayor de líderes de ventas han adoptado iniciativas de IA y automatización a gran escala, una inversión que probablemente valga la pena, considerando que McKinsey informa que las ventas siguen siendo una de las áreas más confiables en las que las empresas aumentan los ingresos como resultado directo de la IA.
Pero a medida que proliferan el software y las aplicaciones de ventas, también lo hace la expansión tecnológica. Los equipos de marketing y ventas tienen dificultades para sincronizar datos y flujos de trabajo en sistemas dispares. Hoy en día, la cartera tecnológica promedio ha crecido a un promedio de nueve herramientas, un número que aumentó en dos en los últimos dos años, según el IBM Institute of Business Value.
Una pila tecnológica de ventas impulsada por IA cuidadosamente diseñada hace más que ayudar a los representantes de ventas a cumplir con sus cuotas. Optimiza esa infraestructura en expansión en un ecosistema interconectado, que automatiza las tareas repetitivas, muestra inteligencia aplicable en la práctica en tiempo real y mantiene a los representantes de ventas enfocados en hacer avanzar los acuerdos. Cuando las herramientas adecuadas están conectadas y funcionan en conjunto, las mejoras de rendimiento se acumulan en todo el embudo.
¿Las conclusiones? Una sólida pila tecnológica de ventas impulsada por IA permite a las empresas liberar iniciativas de IA del “purgatorio piloto” y mejorar continuamente los procesos, desde la divulgación hasta los acuerdos cerrados.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Dentro de las organizaciones de ventas, una pila tecnológica se refiere a la colección integrada de software, plataformas de habilitación y otras herramientas que una organización utiliza para gestionar, automatizar y optimizar todo su proceso de ingresos. El conjunto de herramientas tecnológicas de ventas abarca todas las etapas del ciclo de ventas, desde la identificación de prospectos y el alcance hasta el seguimiento de las relaciones, la gestión de contenidos y los pronósticos de ingresos.
Las mejores pilas, en lugar de ser una colección de herramientas aisladas, crean un ecosistema conectado donde los datos fluyen libremente entre sistemas. Una colección cohesiva y basada en datos de herramientas de ventas proporciona una visión unificada del pipeline de ventas en todo momento.
Infundir una pila tecnológica de ventas con IA permite una integración más fluida de tecnologías de vanguardia, particularmente porque muchas buscan simplificar su infraestructura de marketing y ventas. Según McKinsey, la mitad de todas las empresas de IA de alto rendimiento tienen la intención de utilizar la IA para transformar su negocio, y la mayoría está rediseñando los flujos de trabajo completamente en torno a la tecnología. Dado el rápido ritmo de adopción de la IA en el proceso de ventas, es crítico dar prioridad a los sistemas inteligentes para que los departamentos de ventas puedan generar valor a largo plazo.
Los sistemas de CRM como Salesforce y Hubspot suelen ser el nodo central de una pila de ventas. Almacenan la información de contacto del cliente y los datos de la cuenta, rastrean los datos de interacción de manera integral y sirven como la “única fuente de información” para los equipos de ingresos. Algunos de los CRM actuales, potenciados por la IA, evalúan de forma proactiva a los clientes potenciales, señalan los acuerdos en riesgo, elaboran cotizaciones y generan pronósticos automáticamente. La mayoría se ofrecen como software como servicio (SaaS).
Las herramientas de prospección e inteligencia ayudan a los representantes de ventas a realizar una investigación y priorizar las cuentas objetivo. Estas plataformas ayudan a recopilar y analizar señales de intención, ya sea a partir de la información de clientes de la propia empresa o de proveedores de datos externos. Mediante el uso de datos firmográficos y tecnográficos, algunas herramientas pueden enriquecer automáticamente cada registro de prospecto. Cada vez más, los equipos de ventas también utilizan IA para la generación de clientes potenciales y para dirigir oportunidades calificadas a los representantes adecuados.
Las plataformas de participación de ventas pueden orquestar alcance multicanal a través de correo electrónico, teléfono, canales de redes sociales como LinkedIn y SMS. La IA podría optimizar los tiempos de envío o sugerir las siguientes mejores acciones. La tecnología también destaca por personalizar mensajes a escala, asegurando que ningún prospecto se quede sin oportunidades. En toda la pila tecnológica de ventas, las automatizaciones también ayudan a programar reuniones, proporcionar recordatorios para seguimientos y transcribir conversaciones.
Las herramientas de inteligencia de conversación utilizan la IA para la grabación, transcripción y análisis tanto de llamadas de ventas como de reuniones, lo que muestra señales clave como riesgos o siguientes pasos para ayudar a los representantes a estar al tanto de cada acción. Algunas plataformas de inteligencia de conversación proporcionan recomendaciones posteriores a la llamada o programan automáticamente seguimientos basados en una reunión. Estas herramientas también ofrecen una visión general de todo el pipeline de ventas, lo que permite que todos los stakeholders estén siempre en sintonía.
Las herramientas de gestión de propuestas y contratos impulsadas por IA generan propuestas precisas y personalizadas con precios dinámicos en cuestión de minutos. También pueden hacer un seguimiento de la interacción con documentos y agilizar los flujos de trabajo de contratos. Estas tecnologías de ventas, que suelen integrarse con otras plataformas dentro de una pila tecnológica, facilitan la gestión de los cuellos de botella en las últimas etapas del proceso. También aumentan la productividad al reducir la carga administrativa de los equipos de ventas.
Los agentes de IA toman acciones autónomas en nombre de los representantes, normalmente basadas en objetivos programados. Los agentes también pueden recurrir a herramientas externas o API, lo que los convierte en un activo poderoso en los departamentos de ventas. La IA agéntica podría prospectar nuevas cuentas, reservar reuniones, actualizar registros de CRM o ejecutar secuencias de divulgación de varios pasos con una mínima entrada humana. Según el IBM Institute for Business Value, el 83 % de los ejecutivos anticipa que los agentes de IA ejecutarán acciones de manera autónoma basadas en métricas operativas e historiales de transacciones.
Los asistentes de IA son copilotos interactivos que se pueden integrar en las herramientas de ventas. Responden preguntas, sacan a relucir el contexto relevante del acuerdo y brindan asesoramiento en tiempo real durante las llamadas.
Los LLM potencian la redacción de correos electrónicos, el resumen de llamadas y los asistentes basados en chat. Estas tecnologías entienden y generan lenguaje natural a escala, lo que permite a los representantes producir un alcance personalizado en segundos.
Los modelos de machine learning (ML) analizan datos históricos de acuerdos para predecir resultados futuros, marcar el riesgo de abandono y recomendar acciones basadas en el siguiente. Mejoran continuamente a medida que ingieren más datos, lo que hace que que el pronóstico de ventas sea cada vez más preciso con el tiempo.
Los motores de PLN analizan e interpretan texto y voz no estructurados. Por ejemplo, pueden extraer sentimientos o intenciones de correos electrónicos y llamadas. Esto potencia las herramientas de inteligencia de conversación y ayuda a los departamentos de ventas a recopilar datos sobre interacciones en todo el canal de ventas.
Las API actúan como tejido conectivo en una pila tecnológica de ventas. Permiten que los datos fluyan entre el CRM, las plataformas de interacción y las herramientas de inteligencia, además de garantizar que todos los sistemas se mantengan actualizados.
La RPA maneja tareas repetitivas basadas en reglas, como actualizar campos de CRM o enrutar clientes potenciales. En combinación con la IA, la RPA permite herramientas de automatización más sofisticadas.
Según la investigación de IBM, los equipos de ventas prevén aumentar los Net Promoter Scores (NPS) del 16 % en 2024 al 51 % este año, impulsados en gran medida por el compromiso y el soporte habilitados por IA. La IA permite tiempos de respuesta más rápidos, una comunicación más relevante y una interacción personalizada. También, de manera crítica, reduce la carga administrativa de los representantes de ventas, lo que les permite generar confianza con los clientes potenciales y enfocarse en la creación de relaciones en el campo.
La automatización de la entrada manual de datos, los seguimientos, la programación y la prospección libera a los representantes para dedicar menos tiempo al trabajo rutinario y aumenta la productividad de ventas. La IA y la automatización también fomentan asociaciones entre humanos y máquinas capaces de lograr más de lo que cualquiera podría por sí solo. Por ejemplo, un agente de IA de habilitación de ventas puede extraer de forma autónoma estudios de casos relevantes y adaptar presentaciones para un representante humano antes de entrar en una reunión, ahorrando tiempo y proporcionándole la investigación más relevante posible.
La IA presenta patrones a través de miles de interacciones, proporcionando insights rápidos y aplicables en la práctica. Por ejemplo, las herramientas de IA podrían identificar qué prospectos tienen más probabilidades de convertirse, qué mensajes tienen más probabilidades de resonar o dónde es más probable que los acuerdos se estanquen, mejorando en última instancia la toma de decisiones en toda una organización. Una pila tecnológica unificada en la que los datos se mueven perfectamente entre funciones también produce una visión más holística de la estrategia de ventas y salida al mercado de una organización.
Los datos compartidos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y las herramientas de comunicación integradas ayudan a los equipos dispares a mantenerse alineados. Esto elimina la fricción entre los equipos de marketing y los equipos de ventas y mejora la experiencia del comprador. Varias plataformas de habilitación de ventas priorizan la visibilidad en tiempo real en múltiples departamentos. Cuando los miembros del equipo tienen acceso intuitivo a toda la información relevante, es más probable que innoven y descubran nuevas formas de mejorar los resultados de una empresa.
Antes de agregar cualquier herramienta nueva, puede ser útil documentar la estrategia de ventas existente y las tecnologías que una empresa ya despliega para lograrla. Esto ayuda a los gerentes de ventas y otros stakeholders a identificar redundancias y plataformas infrautilizadas. Una línea de base clara ayuda a evitar la adquisición de herramientas que dupliquen la funcionalidad existente.
Crear un mapa claro de recorrido desde el cliente potencial hasta el cierre permite a las organizaciones diseñar pilas tecnológicas precisas. Comprender cómo fluye realmente el trabajo revela dónde la IA y la automatización pueden tener el mayor impacto. Las organizaciones que optan por embarcarse en transformaciones a gran escala también pueden mapear habilidades y descripciones de puestos en un departamento para comprender cómo podrían cambiar los roles a medida que se implementan las herramientas de IA.
Una pila es tan fuerte como sus conexiones. Las organizaciones exitosas suelen priorizar integraciones nativas y API que permiten que los datos se muevan sin problemas entre plataformas. Las herramientas aisladas crean silos de datos, lo que socava la visibilidad. Por ejemplo, muchas plataformas de habilitación de ventas ofrecen integraciones de Slack que van más allá de las simples alertas para marcar de forma proactiva los riesgos de los acuerdos o activar flujos de trabajo en un CRM.
Cuando los representantes de ventas alternan entre plataformas y servicios, es una señal de una pila tecnológica fracturada. Centralizar las acciones clave aumenta la productividad: por ejemplo, los representantes de ventas deberían poder registrar llamadas, actualizar registros y enviar seguimientos sin tener que saltar entre docenas de pestañas.
Los gerentes de cuentas y los representantes de desarrollo de ventas (SDR) suelen tener diferentes flujos de trabajo. En lugar de imponer una configuración única para todos, es mejor adaptar los paneles y las herramientas de IA a cada función. El software debe estar posicionado para hacer un trabajo específico. Por ejemplo, un agente de IA podría estar programado para actualizar un CRM, mientras que otro maneja el alcance del cliente.
La automatización debe amplificar, en lugar de reemplazar, la auténtica conexión humana. “Hay que pensar en cómo ser más humano si va a haber IA”, dijo Morgan Ingram a IBM. Una de las mejores prácticas es reservar los momentos de alto contacto, como la comunicación ejecutiva o las negociaciones complejas, para representantes humanos calificados. Otra medida consiste en garantizar que las herramientas de IA detecten situaciones de riesgo que puedan requerir una intervención y transfieran sin problemas los datos del cliente al representante correspondiente.
La tecnología es tan valiosa como la forma en que se utiliza. Las organizaciones impulsadas por el valor invierten en capacitación de habilitación e incorporación y proporcionan documentación clara sobre nuevas herramientas. Muchas suelen designar defensores internos para apoyar la adopción en todo el equipo. Algunas herramientas basadas en IA ofrecen cursos de capacitación para la venta directamente en la plataforma, lo que permite mejorar las habilidades de forma continua a medida que cambian las necesidades.
Las métricas, como las tasas de uso y las métricas de adopción, ayudan a rastrear cómo se utilizan las herramientas, mientras que los números predefinidos como NPS o KPI miden el rendimiento general de las ventas. Una pila tecnológica nunca está terminada. Idealmente, debería auditarse de forma regular y evolucionar junto con un equipo de ventas.
Aprenda estrategias comprobadas para impulsar la productividad y potenciar la transformación empresarial con IA e innovación en el núcleo.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos Dispar a usarla para impulsar la Transformación en el núcleo.
Adéntrese en esta guía completa que desglosa los casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Conozca cómo operan las organizaciones, permita que los líderes de ventas unifiquen los flujos de trabajo, automatice las decisiones y genere insights en tiempo real sobre la productividad y el crecimiento de los ingresos.
IBM® watsonx Orchestrate automatiza las tareas de ventas repetitivas con IA conversacional, liberando a los equipos de ventas para construir relaciones con los clientes.
IBM® iX ayuda a las empresas a transformar su metodología de ventas y operaciones de ingresos con iniciativas basadas en datos.
Impulse los ingresos de primera línea y mejore la productividad con una visión de 360 grados de la actividad de ventas.