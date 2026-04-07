Creación de una pila tecnológica de ventas impulsada por IA

Los equipos de ventas modernos se enfrentan a una serie de desafíos: altos volúmenes de interacciones con los clientes, grandes franjas de datos de clientes distribuidos en todas las plataformas, una mayor demanda de personalización. Y, por supuesto, la presión omnipresente de estar presente con los clientes y cerrar más acuerdos.

Pero como Morgan Ingram, fundador y CEO de AMP Creative,señaló recientemente en el podcast AI in Action de IBM, el tiempo de venta activo actual para la mayoría de los representantes de ventas es solo de alrededor del 27 %. “La mayoría de las cosas que están haciendo son administrativas”, dijo. “Es como si contratara a alguien para vender, pero luego no vende”.

Para cambiar esta dinámica, un número cada vez mayor de líderes de ventas han adoptado iniciativas de IA y automatización a gran escala, una inversión que probablemente valga la pena, considerando que McKinsey informa que las ventas siguen siendo una de las áreas más confiables en las que las empresas aumentan los ingresos como resultado directo de la IA.