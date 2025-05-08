Los centros de operaciones de seguridad (SOC) se han enfrentado a desafíos continuos para la detección y respuesta a amenazas durante años. Estos desafíos incluyen la distinción de señales de seguridad genuinas frente al ruido de fondo, contexto insuficiente para la investigación de alertas, falta de automatización, cuellos de botella en el flujo de trabajo y fatiga alerta, por nombrar solo algunos.
Durante años he dicho que las operaciones de seguridad, o la gestión de amenazas cibernéticas en cualquier forma, deben sufrir un cambio importante como el de las aerolíneas comerciales a mediados del siglo XX: las máquinas vuelan aviones comerciales y los pilotos intervienen en situaciones limitadas. Del mismo modo, el nuevo SOC ejecutaría operaciones autónomas con una mínima participación humana.
Los analistas del SOC se convertirían entonces en pilotos del SOC, eligiendo dónde y cuándo intervenir, mientras que la máquina virtual se encargaría de las operaciones estándar.
La ciberseguridad es la única que se enfrenta al enigmático fenómeno del "día 0": vulnerabilidades recién descubiertas en software o hardware, previamente no detectadas por la comunidad de seguridad. Este concepto resume la imprevisibilidad que rodea la aparición de la próxima amenaza, incluida su fuente, momento y metodología.
Cuando se materializan las incertidumbres, los pilotos del SOC (analistas humanos) asumen el mando, utilizando su experiencia para contrarrestar y neutralizar estas nuevas amenazas.
Entonces, ¿por qué no tenemos ya SOC que puedan funcionar con una mínima intervención humana? Durante años, los proveedores de software de seguridad han estado incorporando la automatización en sus productos. Los equipos SOC han superado los límites de la automatización, desarrollando a veces soluciones sofisticadas y propias para acelerar y aumentar la eficacia de la detección y respuesta a amenazas. Pero los SOC necesitan más que automatización. Necesitan autonomía digital.
La inteligencia artificial (IA) puede replicar los procesos humanos de toma de decisiones. Esta tecnología puede facilitar un cambio transformador en las operaciones de ciberseguridad, especialmente en las operaciones de seguridad rutinarias.
La detección de amenazas ya utiliza capacidades de IA como machine learning (ML). Varias tecnologías de seguridad utilizan el machine learning (ML) para tareas que van desde la identificación de amenazas hasta la categorización de alertas, gracias a la integración por parte de los principales proveedores de software. Sin embargo, la automatización de las operaciones de seguridad está sujeta a ciertas restricciones.
La mayoría de los equipos de operaciones de seguridad tienen reglas de enfrentamiento, que requieren cierto grado de certeza antes de su ejecución. Esta certeza explica por qué la automatización es común en sistemas cerrados, como los sistemas de detección y respuesta de endpoints (EDR). Tanto el software del endpoint como la consola están familiarizados con todas las variables relevantes y pueden automatizar las respuestas de forma eficaz.
Un especialista en seguridad en un gran hiperescalador ofrece un ejemplo práctico. Su compañía requiere una participación mínima en el SOC debido a su profundo conocimiento de cada tecnología y activo en su pila. Su configuración funciona esencialmente como un sistema cerrado, lo que permite una amplia automatización.
Para las organizaciones que no cuentan con estos sistemas cerrados, en particular las empresas que se ocupan de sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), el escenario es diferente. Aquí, un playbook de aplicaciones de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) gestiona la automatización.
Por ejemplo, un playbook de respuesta automática se puede programar para poner en cuarentena un host si no es un servidor y está ejecutando actividades maliciosas reconocidas. Sin embargo, esta automatización no puede activarse a menos que se conozca la identidad del activo, por ejemplo, si se trata de un servidor crítico o una estación de trabajo.
El contexto es primordial en la automatización de las funciones de seguridad, y aquí es donde brillan los analistas humanos del SOC. A través de la recogida manual, el juicio y el análisis de datos tipo "silla giratoria", proporcionan el contexto necesario para que la automatización funcione eficazmente en sistemas abiertos. Las operaciones de silla giratoria deben dar paso al nuevo paradigma de operaciones autónomas multiagente.
Ingresa al marco autónomo y multiagente. Los servicios de ciberseguridad de IBM utilizan la IA para comprender la necesidad de contexto, recopilar contexto, decidir y permitir la automatización para completar o manejar completamente la automatización, incluso omitiendo el SOAR.
Nuestro orquestador de fuerza laboral digital, la máquina autónoma de operaciones de amenazas (ATOM), desarrolla una lista de tareas para la investigación de una alerta. Si ATOM determina que el contexto del activo es inadecuado, utiliza otros agentes de IA para recopilar la información faltante.
Para ampliar nuestra analogía de silla giratoria, cuando ATOM detecta un contexto de activo faltante, actúa. Interactúa proactivamente con agentes asociados a la gestión de vulnerabilidades, la gestión de exposiciones, las bases de datos de gestión de configuración (CMDB) y la ejecución de la detección y respuesta de endpoints (EDR) o sistemas extendidos de detección y respuesta (XDR) para recopilar ese contexto.
A continuación, ATOM determina que un activo específico, basándose en su nombre de host y su ubicación en la red, se ajusta a los patrones típicos de una estación de trabajo, y concluye que efectivamente se trata de una estación de trabajo. Este razonamiento es el mismo tipo de lógica que aplicaría un analista humano.
Después de que ATOM toma la decisión contextual, formula una respuesta única a esa alerta específica. Por ejemplo, puede determinar si una llamada de interfaz de programación de aplicaciones a una consola de ejecución de la detección y respuesta de endpoints (EDR) es el mejor curso de acción o si un flujo de trabajo debe volver al sistema SOAR.
Aún se desconoce si la IA permitirá que el personal del SOC se mueva a la silla piloto del SOC. Sin embargo, las capacidades de la fuerza laboral digital multiagéntica orquestadas están más cerca de lo que se necesita para las operaciones SOC autónomas que cualquier tecnología con la que hayamos trabajado anteriormente en IBM. Si bien aún no se ha realizado la transición completa a SoC completamente autónomos, el viaje hacia este modelo de SOC eficiente y de mínima intervención humana ha avanzado significativamente con la llegada de la IA agéntica.
Este importante cambio promete revolucionar la gestión de amenazas al permitir que los equipos de seguridad prioricen iniciativas estratégicas en lugar de verse abrumados por tareas repetitivas. A medida que la IA continúa evolucionando, esperamos un futuro en el que nuestros SOC no solo estén automatizados, sino verdaderamente autónomos, listos para tomar vuelo y dejar lo mundano a las máquinas.
