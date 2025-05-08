La inteligencia artificial (IA) puede replicar los procesos humanos de toma de decisiones. Esta tecnología puede facilitar un cambio transformador en las operaciones de ciberseguridad, especialmente en las operaciones de seguridad rutinarias.

La detección de amenazas ya utiliza capacidades de IA como machine learning (ML). Varias tecnologías de seguridad utilizan el machine learning (ML) para tareas que van desde la identificación de amenazas hasta la categorización de alertas, gracias a la integración por parte de los principales proveedores de software. Sin embargo, la automatización de las operaciones de seguridad está sujeta a ciertas restricciones.

La mayoría de los equipos de operaciones de seguridad tienen reglas de enfrentamiento, que requieren cierto grado de certeza antes de su ejecución. Esta certeza explica por qué la automatización es común en sistemas cerrados, como los sistemas de detección y respuesta de endpoints (EDR). Tanto el software del endpoint como la consola están familiarizados con todas las variables relevantes y pueden automatizar las respuestas de forma eficaz.

Un especialista en seguridad en un gran hiperescalador ofrece un ejemplo práctico. Su compañía requiere una participación mínima en el SOC debido a su profundo conocimiento de cada tecnología y activo en su pila. Su configuración funciona esencialmente como un sistema cerrado, lo que permite una amplia automatización.

Para las organizaciones que no cuentan con estos sistemas cerrados, en particular las empresas que se ocupan de sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), el escenario es diferente. Aquí, un playbook de aplicaciones de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) gestiona la automatización.

Por ejemplo, un playbook de respuesta automática se puede programar para poner en cuarentena un host si no es un servidor y está ejecutando actividades maliciosas reconocidas. Sin embargo, esta automatización no puede activarse a menos que se conozca la identidad del activo, por ejemplo, si se trata de un servidor crítico o una estación de trabajo.

El contexto es primordial en la automatización de las funciones de seguridad, y aquí es donde brillan los analistas humanos del SOC. A través de la recogida manual, el juicio y el análisis de datos tipo "silla giratoria", proporcionan el contexto necesario para que la automatización funcione eficazmente en sistemas abiertos. Las operaciones de silla giratoria deben dar paso al nuevo paradigma de operaciones autónomas multiagente.