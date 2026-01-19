물리적 AI란 무엇인가요?

이전에 물리적 AI 혁신을 가로막았던 여러 병목이 동시에 해소되고 있습니다. 가장 중요하고 첫 번째 요인은 파운데이션 모델을 기반으로 한 생성형 AI의 등장입니다. 오늘날의 대형 컴퓨터 비전 및 멀티모달 모델은 객체를 인식하고 공간적 관계를 이해하며 다양한 환경에 걸쳐 일반화할 수 있습니다. 이는 개별 작업에 필요한 특정 학습량을 줄이고 시스템이 지능을 여러 작업에 걸쳐 재사용할 수 있도록 합니다.

두 번째 과제는 고정밀 물리 모델링, 사실적인 렌더링, 병렬 처리를 결합한 현대 시뮬레이션 기술의 발전으로 극복되고 있습니다. 이로 인해 모델 학습 시간이 크게 단축되었으며, 시뮬레이션은 테스트뿐만 아니라 주요 학습 환경으로도 활용되고 있습니다. 이와 관련된 또 다른 추세는 컴퓨팅 리소스의 폭발적인 증가입니다. GPU와 데이터 센터의 발전은 대규모 학습을 가능하게 만들었습니다.

마지막으로 하드웨어 성능은 그 어느 때보다 향상되었습니다. 최신 로봇은 더 정교한 센서와 더 가벼운 소재를 갖추고 있습니다. 또한 최근의 엣지 AI 발전과 향상된 통신 기술을 활용할 수 있습니다. 이러한 혁신은 소규모 스타트업에게도 실험을 가능하게 만들었습니다. 그 결과 자율주행차부터 산업용 로봇, 수술 및 기타 복잡한 절차를 수행하는 헬스케어 로봇에 이르기까지 물리적 자동화 이니셔티브의 르네상스가 이루어지고 있습니다.

Nvidia CEO Jensen Huang은 “물리적 AI”라는 용어를 대중화하고 이를 AI 기반 혁신의 다음 주요 물결로 규정한 인물로 널리 평가받고 있습니다. 2026년 1월 팟캐스트 인터뷰에서 Huang은 “10억 대의 로봇”이 존재하는 미래를 예측했습니다.1 이러한 비전은 이 모든 로봇을 개발하고 유지 관리하는 새로운 글로벌 경제를 포함하며, 이는 지구상에서 가장 큰 산업 중 하나가 되어 제2의 산업 혁명에 해당할 수 있습니다.

같은 달 Nvidia는 물리적 AI를 위한 오픈 모델, 프레임워크 및 고급 AI 인프라를 공개했습니다.2 이 발표에서는 “전체 로봇 개발 수명 주기” 전반의 워크플로를 가속화하는 새로운 기술을 강조했습니다.

Huang은 “로보틱스의 ChatGPT 순간이 도래했다”고 말했습니다.

이 발표에는 물리 기반 합성 데이터 생성과 시뮬레이션에서의 로봇 정책 평가를 가능하게 하는 완전 맞춤형 오픈 월드 모델과, 오픈 추론 비전-언어 모델 및 오픈 추론 비전-언어 액션 모델이 포함되어 있습니다. 이는 새로운 시뮬레이션 및 컴퓨팅 프레임워크와 함께 제공되었습니다.