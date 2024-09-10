자동차 산업은 로보틱에 올인하고 있습니다. 국제로봇연맹의 2024년 연구에 따르면 자동차 부문은 지난해 미국 내 전체 설치 건수 중 33%를 차지하며 산업용 로봇을 가장 많이 도입한 분야가 되었습니다. 주요 이유에는 더 많은 전기 자동차로의 전환과 인력 부족이 포함됩니다.
자동차 제조업체들은 협동 로봇(코봇)부터 6축 로보틱 팔까지 다양한 로봇을 사용합니다. 그러나 최근 가장 주목받는 기술은 공장 현장으로 들어오고 있는 휴머노이드 로봇입니다.
최근 올해 초 6억 7,500만 달러를 조달한 캘리포니아 로보틱 기업 Figure는 BMW 공장에서 Figure 01 휴머노이드가 어떻게 작동하는지를 보여주는 동영상을 공개했으며, 8월에는 OpenAI 통합으로 자연스러운 음성 대화가 가능한 Figure 02를 발표했고 현재 BMW에서 테스트 중입니다. 올여름 Tesla는 상하이에서 열린 World AI Conference에서 Optimus Gen 2를 공개했으며, 이를 곧 Tesla 공장에 활용할 계획이라고 밝혔습니다. Elon Musk는 Optimus가 Tesla의 다른 제품 전체를 합친 것보다 더 큰 가치를 가질 잠재력이 있다고 제안했습니다. Mercedes-Benz와 중국의 Nio 또한 공장에서 휴머노이드를 실험하고 있습니다.
앞서 현대는 2021년 Boston Dynamics를 인수했지만, 아직 현대자동차 공장에서 BD의 아틀라스 휴머노이드가 사용되고 있다는 소식은 들리지 않습니다. 잠시 후에 더 자세히 알려드리겠습니다.
IBM의 Industry 4.0 글로벌 리더인 Jose Favilla는 "로봇은 수년 동안 존재해 왔습니다."라고 말합니다. "앞으로 핵심은 반복적인 작업을 수행하는 것에서 보다 '지능적'으로 진화하는 것, 즉 공장 환경에서 직면하게 될 다양한 조건에 따라 더 다양한 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖추는 것입니다." 그는 사람들처럼 화면을 통해 시스템에 액세스할 필요가 없기 때문에 공장 시스템과의 상호 작용이 더 효율적이라고 덧붙입니다. "잠재적인 문제에 대한 직접적인 디지털 메시지를 받고, 이전 유지보수 기록을 조회하고, 자체 시스템을 사용하거나 다른 지능형 시스템에 액세스하여 기계를 수리할 수 있습니다."
University of Waterloo의 Active & Interactive Robotics Lab를 이끄는 Yue Hu 박사는 “휴머노이드 손은 주요 연구 주제이며 앞으로 몇 년 안에 돌파구가 나올 수 있습니다.”라고 말합니다. “휴머노이드는 다리를 갖추고 있고 전반적으로 인간과 유사한 형태를 하고 있기 때문에 공장이 환경을 재설계할 필요가 없습니다.”라고 말합니다. Hu 박사는 현재 자동차 공장은 하나의 작업만 수행하는 대형 기계를 수용해야 하므로 많은 공간을 차지한다고 지적합니다. “이는 보다 지속 가능한 미래로 이어질 수 있으며, 범용 휴머노이드가 매우 축소된 공간에서 여러 작업을 수행할 수 있는 더 작은 공장을 가능하게 할 수 있습니다.”라고 말합니다.
Hu 박사는 “다리가 있는 시스템은 바퀴 기반 로봇과 달리 계단을 오르거나 장애물을 넘어가는 등 복잡한 환경에서도 보다 다양하게 이동할 수 있는 장점이 있습니다.”라고 말합니다. 그러나 그녀는 이런 시스템은 여전히 불안정성에 취약하며, 이 점에서 바퀴 기반 로봇이 장점이 있다고 덧붙입니다.
로보틱 기업들 자체도 이 문제에 대해 강한 의견을 가지고 있습니다. 바퀴 기반 휴머노이드 Phoenix를 제조하는 Sanctuary AI의 CEO이자 공동 창업자인 Geordie Rose는 “현재의 액추에이터 기술을 고려하면 두 다리로 걷는 로봇은 본질적으로 무용지물입니다.”라고 말합니다. 지난 4월, 이 회사는 전 세계적으로 343개의 공장을 보유한 캐나다의 자동차 부품 공급업체 Magna와의 파트너십을 발표했습니다.
Rose는 이어 “두 다리 로봇을 만드는 모든 기업은 빈 토트를 옮기는 등 특수 목적 로봇이 더 잘 수행하는 틈새 사용 사례에만 제한될 것입니다.”라고 말합니다. “이는 두 다리 보행이 본질적으로 불안정하고 전력 효율이 낮으며 상체를 가능한 가볍게 만들어야 하므로 상체 모터의 성능을 크게 제한하기 때문입니다. 작업용 이동식 정교 조작 로봇은 바퀴 기반 플랫폼이 필요하며, 이것이 우리 시스템이 설계된 방식입니다. “바퀴는 단순히 좋은 아이디어가 아니라, 이동식 조작 제품에 필수 요소입니다.”
Digit 휴머노이드를 제조하는 Agility Robotics는 잘 설계된 다리가 필수적이라고 보고 있습니다. Agility의 최고 전략 책임자인 Daniel Diez는 “Digit은 다양한 작업을 수행하도록 설계되었으며 그 다리는 큰 차별화 요소입니다.”라고 말합니다. Digit은 현재 Amazon과 Spanx의 창고에서 사용되고 있으며, Agility는 현재 자동차 기업들과 협력 중이지만 어떤 기업인지는 아직 밝히지 않았습니다.
Agility는 동물이 걷고 뛰는 생체 역학을 연구한 결과, 거대한 발목과 발가락을 가진 조류 스타일의 다리가 최적이라는 결론을 내렸습니다(작동 중인 Digit을 여기에서 확인할 수 있습니다). 조류 스타일 다리는 로봇이 곧게 아래로 쪼그려 앉을 수 있고 보관을 위해 접을 수 있음을 의미합니다. Diez는 “Digit의 다리 디자인은 로봇이 사람과 매우 유사한 방식으로 이동할 수 있게 합니다.”라고 덧붙입니다. “이는 로봇이 더 다양한 복잡한 작업을 수행할 수 있게 하며, 우리가 오늘날 로봇을 상업적으로 배포할 수 있는 큰 이유입니다.”라고 말합니다.
Boston Dynamics로 돌아가면, 올해 봄 이 로보틱 기업은 10년 된 Atlas 휴머노이드를 퇴역시키고 곧이어 새로운 버전을 공개했습니다. 업데이트된 Atlas의 바이럴 동영상은 600만 조회수를 기록했으며, 영상에서의 매우 비인간적인 동작 때문에 Elon Musk는 Atlas가 빙의된 것 같다고 말했습니다.
Atlas는 여전히 실험 단계에 있습니다. 자동차 분야에서 이 회사의 실제 일꾼은 Spot이며, 이 네발 로봇은 이미 자동차 공장을 한동안 돌아다니고 있습니다. 실제로 IBM은 2021년에 Boston Dynamics와 협력하여 Spot을 위한 AI 기반 솔루션을 개발했습니다.
Spot의 최신 공동 프로젝트 파트너는 BMW입니다. 영국 버밍엄 외곽의 BMW 공장에서 Spot은 산업 점검을 자율적으로 수행하고 데이터를 피드백하여 팀이 예측 유지보수를 할 수 있도록 합니다. 예시로, Spot의 음향 센서는 고가의 수리로 이어지기 전에 압축 공기 누출을 감지할 수 있으며, Boston Dynamics 관계자에 따르면 4분의 1인치 크기의 누출만으로도 연간 최대 $8,000의 비용이 발생할 수 있습니다. 이 로봇들은 특별히 설계된 플릿 관리 소프트웨어를 통해 시설 지도에서 추적할 수 있으며, 운영자는 이를 이용해 경로를 계획하고, 임무를 스케줄링하며, 진행 상황을 모니터링하고, 로봇을 원격으로 제어할 수 있습니다.
동물 형태 로봇이 휴머노이드보다 우위가 있을까요? “각각 장단점이 있습니다.”라고 Favilla는 말합니다. “휴머노이드 기반 로봇은 더 다재다능하며 기존 공장 환경에 통합하기가 더 쉽습니다. 반면 동물 기반 로봇은 휴머노이드가 수행하기 어려운 좁은 공간 기어가기 같은 특정 작업에서 더 뛰어날 수 있습니다.”라고 말합니다.
휴머노이드 로봇은 겉보기에도 인간과 유사하기 때문에, 함께 일하는 실제 인간 근로자들이 로봇을 의인화하기 시작할 우려가 있을까요?
“공장처럼 반복적이고 특정 작업을 수행하는 환경에서 도입된 기계들은 이미 유사한 환경에서 도입된 다른 기술들과 비슷하게 받아들여질 것이라고 생각합니다.”라고 Hu는 말합니다. “초기에는 적응 기간이 있을 수 있지만, 더 많은 사회적 상호작용이 필요한 다른 환경과 비교하면 훨씬 빠르게 정상화될 것입니다.”라고 설명합니다.
Hu의 연구는 인간-로봇 상호작용(HRI)을 다루며, 로봇이 사회적으로 수용 가능해 보이면서도 작업을 수행할 수 있는 방법을 탐구합니다. 그녀는 돌봄이나 교육 환경에서는 로봇을 바라보는 사회적 인식이 중요한 요소지만, “공장이나 자동화 환경에서는 이러한 요소가 크게 완화될 것입니다.”라고 말합니다.
“로봇은 자동화와 일자리 불안의 표적이 되는 경우가 많습니다.”라고 Diez는 말합니다. “특히 기술이 휴머노이드 형태를 취할 때는 더욱 그렇습니다. 휴머노이드 로봇이나 자동화를 전반적으로 고려할 때, 기술의 발전이 일자리 수를 줄이는 것이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 기술은 일자리의 ‘형태’를 변화시켜 왔을 뿐입니다.”라고 말합니다.
“현재 미국에는 820만 개의 일자리 공석이 있지만 실업자는 650만 명뿐입니다.”라고 Rose는 말합니다. “세상은 더 많은 노동력을 필요로 하며, 특히 인간이 수행하기에는 지나치게 지루하고, 더럽고, 위험한 작업에서 더욱 그렇습니다.”
“기업은 이러한 문제를 해결하기 위해 자동화를 도입해야 합니다.”라고 Diez는 덧붙이며, “그렇지 않으면 기업의 성공 자체가 위태로워질 수 있습니다.”라고 말합니다.
