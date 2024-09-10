Hu 박사는 “다리가 있는 시스템은 바퀴 기반 로봇과 달리 계단을 오르거나 장애물을 넘어가는 등 복잡한 환경에서도 보다 다양하게 이동할 수 있는 장점이 있습니다.”라고 말합니다. 그러나 그녀는 이런 시스템은 여전히 불안정성에 취약하며, 이 점에서 바퀴 기반 로봇이 장점이 있다고 덧붙입니다.

로보틱 기업들 자체도 이 문제에 대해 강한 의견을 가지고 있습니다. 바퀴 기반 휴머노이드 Phoenix를 제조하는 Sanctuary AI의 CEO이자 공동 창업자인 Geordie Rose는 “현재의 액추에이터 기술을 고려하면 두 다리로 걷는 로봇은 본질적으로 무용지물입니다.”라고 말합니다. 지난 4월, 이 회사는 전 세계적으로 343개의 공장을 보유한 캐나다의 자동차 부품 공급업체 Magna와의 파트너십을 발표했습니다.

Rose는 이어 “두 다리 로봇을 만드는 모든 기업은 빈 토트를 옮기는 등 특수 목적 로봇이 더 잘 수행하는 틈새 사용 사례에만 제한될 것입니다.”라고 말합니다. “이는 두 다리 보행이 본질적으로 불안정하고 전력 효율이 낮으며 상체를 가능한 가볍게 만들어야 하므로 상체 모터의 성능을 크게 제한하기 때문입니다. 작업용 이동식 정교 조작 로봇은 바퀴 기반 플랫폼이 필요하며, 이것이 우리 시스템이 설계된 방식입니다. “바퀴는 단순히 좋은 아이디어가 아니라, 이동식 조작 제품에 필수 요소입니다.”

Digit 휴머노이드를 제조하는 Agility Robotics는 잘 설계된 다리가 필수적이라고 보고 있습니다. Agility의 최고 전략 책임자인 Daniel Diez는 “Digit은 다양한 작업을 수행하도록 설계되었으며 그 다리는 큰 차별화 요소입니다.”라고 말합니다. Digit은 현재 Amazon과 Spanx의 창고에서 사용되고 있으며, Agility는 현재 자동차 기업들과 협력 중이지만 어떤 기업인지는 아직 밝히지 않았습니다.

Agility는 동물이 걷고 뛰는 생체 역학을 연구한 결과, 거대한 발목과 발가락을 가진 조류 스타일의 다리가 최적이라는 결론을 내렸습니다(작동 중인 Digit을 여기에서 확인할 수 있습니다). 조류 스타일 다리는 로봇이 곧게 아래로 쪼그려 앉을 수 있고 보관을 위해 접을 수 있음을 의미합니다. Diez는 “Digit의 다리 디자인은 로봇이 사람과 매우 유사한 방식으로 이동할 수 있게 합니다.”라고 덧붙입니다. “이는 로봇이 더 다양한 복잡한 작업을 수행할 수 있게 하며, 우리가 오늘날 로봇을 상업적으로 배포할 수 있는 큰 이유입니다.”라고 말합니다.