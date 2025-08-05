2025년이 로보틱에 중요한 해인 이유

귀엽고, 작고, 구피처럼 생겼으며, Python에서 프로그래밍할 수 있습니다. 개발자, 일반 소비자, 어린이까지 모두 사용할 수 있도록 설계된 Hugging Face의 소형 오픈 소스 로봇인 Reachy Mini를 만나보세요. 그리고 Hugging Face가 7월 출시를 발표한 이후 예약 판매 중인 Reachy Mini의 판매량이 기대 이상이라고 최근 AI 회사에 인수된 로보틱스 회사 Pollen Robotic이 밝혔습니다.
2025년은 물리적 AI의 해가 될 것입니다. NASDAQ에 따르면 이 시장은 2023년 127억 7,000만 달러에서 2030년 1,247억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. NVIDIA는 또한 최초의 개방형 휴머노이드 파운데이션 모델인 GROOT N1을 발표했습니다. 그리고 로봇은 이미 실용화되고 있습니다. Amazon은 2025년 7월에 백만 번째 로봇을 배포했으며, Google의 Waymo는 2025년 5월까지 1,000만 건 이상의 차량 서비스를 제공했습니다.
하지만 로봇이 일상 생활을 할 준비가 되어 있을까요? IBM Think는 그 미래를 향해 나아가고 있는 창립자들을 만났습니다.
Anto Patrex는 올해 주요 AI 회사에서 직장을 그만두고 로보틱의 가장 큰 과제 중 하나인 데이터를 다루는 스타트업인 CosmicBrain을 설립했습니다.
"많은 사람들이 로보틱스를 개선하기 위해 AI를 구축하고 사용하기 시작했습니다."라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "이것이 제가 직장을 그만 둔 이유 중 하나입니다. 오늘 당장 제가 그 자리에 없다면 많은 것을 놓치게 될 것 같아요."
CosmicBrain은 웨어러블 스마트 안경을 통해 수집된 인간 작업 데이터를 사용하여 로봇을 학습하는 시뮬레이션 모델을 구축합니다. "물리적 인텔리전스 회사의 로봇을 살펴보면 원격 조작을 통해 훈련을 받고 있습니다."라고 Patrex는 설명합니다. "확장 가능한 방식이 아니기 때문에 실제 창고나 농업 현장에 배포할 경우 다양한 데이터 세트를 갖추지 못합니다."
아이디어는 무엇이었을까요? 개발자, 학생, 로봇을 학습시키려는 기업 등 모두를 위한 로봇용 플러그 앤 플레이 앱 스토어입니다. "저희는 로봇을 위한 Google Play 스토어나 App Store를 만들고 있습니다."라고 그는 말했습니다. "현대판 매트릭스와도 같습니다. 수십만 개의 스킬 세트를 연결하기만 하면 로봇이 무엇을 해야 할지 알아서 할 것입니다."
Patrex는 향후 2년 동안 5천만 시간 이상의 비디오를 수집할 계획이라고 말했습니다. 다음 단계는 이 데이터를 사용하여 합성 데이터를 생성하는 것입니다.
"현실 세계에서는 실제로 할 수 없는 일들이 많이 있습니다."라고 그는 말합니다. "로봇이 패키지를 떨어뜨리면 어떻게 될까요? 이를 어떻게 들어올릴까요? 로봇에게 체리와 토마토, 사과, 오렌지를 구분하는 등 100가지 종류의 과일을 구별하는 방법을 가르칠 수 있습니다."
CosmicBrain은 데이터 주석을 전문으로 하는 Scale AI와 Google, Microsoft, Meta, OpenAI 또는 Anthropic이 생성형 AI 붐을 일으켰던 것과 유사한 잠재적 영향이 로보틱 에코시스템에 미칠 것으로 보고 있습니다. "Scale AI가 데이터를 판매한 것을 제외하고는요."라고 그는 말했습니다. "우리는 데이터를 판매하지 않을 것입니다. 대신 스킬 세트를 API로 판매하여 데이터가 회사에 남아 있도록 할 것입니다."
며칠 전, 테슬라의 CEO 일론 머스크는 테슬라의 옵티머스 로봇이 30조 달러의 매출을 올릴 수 있다고 예측했고, Patrex도 이에 투자했습니다. "이제 곧 [모든 사람]이 로봇을 만들고, 로봇을 수리하고, 로봇을 칠하고, 로봇을 훈련시키는 모습을 보게 될 것입니다."라고 Patrex는 말했습니다. "거대한 경제가 일어날 것입니다."
스탠포드 생명공학과 부교수이자 올해 샌프란시스코에 첫 번째 매장을 열 예정인 로봇용 개방형 AI 네이티브 소프트웨어 스택인 OpenMind의 창립자인 Jan Liphardt는 이미 그 미래를 현실화하고 있습니다.
"이런 일은 2037년이 아니라 올해 일어나고 있습니다."라고 Liphardt는 IBM Think에 말했습니다. "우리뿐만이 아닙니다."
공상 과학 로봇의 오랜 팬이었던 Liphardt는 가상의 로봇과 현실의 산업 기계 사이의 간극을 관찰했습니다. "많은 사람들이 로봇과 사람이 상호작용하는 영화를 본 적이 있을 겁니다."라고 그는 말합니다. "몇 년 전까지만 해도 로봇은 금속 조각을 움직여 다른 금속 조각에 용접하는 산업적 목적으로 제작되었습니다. 영화에서 보거나 공상과학 소설에서 읽었던 로봇과 우리 주변에서 볼 수 있는 로봇 사이에는 엄청난 격차가 있었습니다."
하지만 생성형 AI 붐이 일면서 상황이 바뀌었습니다.
"저는 몇 년 전과 마찬가지로 LLM을 고려하고 있었습니다."라고 그는 말했습니다. "아웃풋 세트를 텍스트에서 실제 세계의 행동으로 확장할 수 있는지 알고 싶었습니다."
그는 아이들의 숙제를 돕고, 익숙하지 않은 손님을 보며, 심지어 공원을 매핑하는 등 가정용 로봇을 제어하는 소프트웨어를 개발하기 시작했습니다. "LLM은 컴퓨터 코드를 작성할 수 있을 뿐만 아니라 하드웨어에 명령을 내릴 수도 있습니다."라고 Liphardt는 말합니다. "정말 신나는 일이었습니다."
그는 LLM이 여러 소스의 데이터를 통합하여 일관되고 유익한 아웃풋을 생성하는 프로세스인 데이터 융합과 같은 핵심 문제를 해결한다고 믿습니다. "언어를 사용하여 물리적 세계를 설명할 때 얻을 수 있는 한 가지 장점은 대규모 언어 모델이 작동하는 방식과 자연스럽게 맞아떨어진다는 점입니다. 언어 모델은 입력된 내용을 이해하고, 계속 이어가며, 스토리를 생성하는 데 능숙합니다."
하지만 모든 것이 의도한 대로 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 그의 로봇 중 하나는 노숙자에게 짖는 경향이 있습니다. "물론 저희는 그렇게 프로그래밍하지 않았습니다."라고 그는 말했습니다. "하지만 노숙자가 무섭다는 생각은 학습 데이터에 반드시 포함되어 있을 것입니다."
"이러한 [학습 데이터의 편향성]은 로봇에만 국한된 것이 아닙니다."라고 Liphardt는 말합니다. "그리고 저에게 중요한 것은 그것을 관찰하고 기술을 제어하거나 관리하는 좋은 방법을 생각하는 것입니다. 그리고 그것 역시 완전히 해결되지 않은 문제입니다. 정렬 거버넌스와 대규모 언어 모델의 교차점을 생각하면 이는 로봇 소프트웨어의 노력보다 훨씬 더 큰 문제입니다."
개발자의 채택을 촉진하는 것이 로보틱스를 마침내 주류로 끌어올리는 원동력이 될 수 있습니다. 이것이 바로 Hugging Face가 우주로 진출하기로 한 이유입니다. "저렴한 하드웨어와 오픈 소스 AI를 통해 지금이 로보틱의 ChatGPT의 순간이 될 수 있다고 생각합니다."라고 최근 TBPN의 팟캐스트 에피소드에서 Hugging Face CEO인 Clément Delangue가 말했습니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 오픈소스 휴머노이드 로보틱 회사인 K-Scale Labs도 같은 전제로 연구하고 있습니다. 2025년 12월부터 기본 이동, 음성 제어, 사전 정의된 명령 세트를 갖춘 개인용 로봇 K-Bot의 출하를 시작할 예정입니다.
K-Scale Labs의 창립자이자 CEO인 Benjamin Bolte는 인터뷰에서 "오픈소스 개발자 우선 플랫폼을 갖는 것이 매우 중요하다고 생각합니다."라고 말했습니다.
전직 테슬라 및 Meta 엔지니어였던 Bolte는 PC 또는 게임 콘솔의 초기 시대와 마찬가지로 얼리 어답터, 개발자 및 애호가들로부터 진정한 성장이 이루어질 것이라고 믿습니다.
K-Scale Labs는 몇 가지 주요 사용 사례와 개방성에 베팅하고 있습니다. Bolt는 "모든 것이 어떻게 작동해야 하는지 지시하는 것은 잘못된 접근 방식입니다."라고 말했습니다. "사람들이 실제로 로봇을 실험하고 제품 경험을 직접 구축할 수 있다면, 휴머노이드 로봇을 위한 앱 개발자 에코시스템과 같은 대규모 다운스트림이 생길 것이라고 생각합니다."
Pollen Robotics에서 개발 및 제작한 완전 오픈 소스 휴머노이드 로봇인 Reachy 2에 대한 관심을 바탕으로 이 회사는 선주문로만 제공되는 개인용 로봇인 Reachy Mini를 개발했습니다. 완전한 휴머노이드 로봇은 아니지만 집 안을 돌아다니고, 말하고, 듣고, 주변 환경을 시각화할 수 있는 일상적인 도우미 역할을 할 수 있는 로봇입니다.
올해 초 Hugging Face가 인수한 로보틱 회사인 Pollen Robotics의 수석 제품 관리자인 Anne-Charlotte Passanisi는 "응용 범위가 엄청납니다."라고 말합니다. "우리는 사람들이 놀라운 것을 만들 수 있도록 블록을 구축하고 있습니다. 목표는 누구나 프로그래밍할 수 있는 가족 친화적인 로봇입니다. 아직 그 단계에 이르지는 못했지만 잠재력은 엄청납니다."
