2025년이 로보틱에 중요한 해인 이유

Anto Patrex는 올해 주요 AI 회사에서 직장을 그만두고 로보틱의 가장 큰 과제 중 하나인 데이터를 다루는 스타트업인 CosmicBrain을 설립했습니다.

"많은 사람들이 로보틱스를 개선하기 위해 AI를 구축하고 사용하기 시작했습니다."라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "이것이 제가 직장을 그만 둔 이유 중 하나입니다. 오늘 당장 제가 그 자리에 없다면 많은 것을 놓치게 될 것 같아요."

CosmicBrain은 웨어러블 스마트 안경을 통해 수집된 인간 작업 데이터를 사용하여 로봇을 학습하는 시뮬레이션 모델을 구축합니다. "물리적 인텔리전스 회사의 로봇을 살펴보면 원격 조작을 통해 훈련을 받고 있습니다."라고 Patrex는 설명합니다. "확장 가능한 방식이 아니기 때문에 실제 창고나 농업 현장에 배포할 경우 다양한 데이터 세트를 갖추지 못합니다."

아이디어는 무엇이었을까요? 개발자, 학생, 로봇을 학습시키려는 기업 등 모두를 위한 로봇용 플러그 앤 플레이 앱 스토어입니다. "저희는 로봇을 위한 Google Play 스토어나 App Store를 만들고 있습니다."라고 그는 말했습니다. "현대판 매트릭스와도 같습니다. 수십만 개의 스킬 세트를 연결하기만 하면 로봇이 무엇을 해야 할지 알아서 할 것입니다."

Patrex는 향후 2년 동안 5천만 시간 이상의 비디오를 수집할 계획이라고 말했습니다. 다음 단계는 이 데이터를 사용하여 합성 데이터를 생성하는 것입니다.

"현실 세계에서는 실제로 할 수 없는 일들이 많이 있습니다."라고 그는 말합니다. "로봇이 패키지를 떨어뜨리면 어떻게 될까요? 이를 어떻게 들어올릴까요? 로봇에게 체리와 토마토, 사과, 오렌지를 구분하는 등 100가지 종류의 과일을 구별하는 방법을 가르칠 수 있습니다."

CosmicBrain은 데이터 주석을 전문으로 하는 Scale AI와 Google, Microsoft, Meta, OpenAI 또는 Anthropic이 생성형 AI 붐을 일으켰던 것과 유사한 잠재적 영향이 로보틱 에코시스템에 미칠 것으로 보고 있습니다. "Scale AI가 데이터를 판매한 것을 제외하고는요."라고 그는 말했습니다. "우리는 데이터를 판매하지 않을 것입니다. 대신 스킬 세트를 API로 판매하여 데이터가 회사에 남아 있도록 할 것입니다."

며칠 전, 테슬라의 CEO 일론 머스크는 테슬라의 옵티머스 로봇이 30조 달러의 매출을 올릴 수 있다고 예측했고, Patrex도 이에 투자했습니다. "이제 곧 [모든 사람]이 로봇을 만들고, 로봇을 수리하고, 로봇을 칠하고, 로봇을 훈련시키는 모습을 보게 될 것입니다."라고 Patrex는 말했습니다. "거대한 경제가 일어날 것입니다."