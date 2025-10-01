리드 육성이란 무엇인가요?

리드 육성은 리드 생성 이후에 이루어집니다. 새로운 리드를 확보한 영업 및 마케팅 팀은 이러한 리드가 충성도가 높은 유료 고객이 될 수 있도록 이들을 참여시키고, 교육하고, 안내해야 합니다. 리드 관리 및 마케팅 자동화 도구는 신뢰와 강력한 브랜드 충성도를 형성하기 위해 인공 지능(AI)을 사용해 고객 상호 작용을 개인화하고 가치 있는 콘텐츠를 제공합니다.

영업 운영에 AI 관제 센터를 통합하는 방안은 이미 성과를 거두고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 영업 경영진은 리드 생성 및 리드 스코어링에 AI를 사용하면 거래량이 25% 증가할 것으로 예측합니다. 최고 경영진은 AI의 혁신적인 역할을 인식하고 있습니다. 경영진의 절반 이상이 AI 기반 워크플로 덕분에 긍정적인 성과를 거두었다고 응답했습니다.

비즈니스의 마케팅 팀과 영업팀은 효과적인 리드 육성을 통해 협력하여 브랜드를 최우선으로 생각하고 대상 고객의 공감을 이끌어내는 통합된 고객 여정을 제공할 수 있습니다.