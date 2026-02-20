보다 구체적으로 HRM은 출력 생성을 위해 고유한 알고리즘을 적용하고, 학습 과정에서 모델 파라미터를 최적화하기 위해 여러 가지 서로 다른 알고리즘을 사용하는 독특한 신경망 아키텍처입니다. 이들은 일반적으로 역사적으로 추론 LLM이 지배해 온 특정 벤치마크에서의 성능을 기준으로 LLM과 비교되지만, 이는 본질적으로 적절하지 않은 비교입니다. HRM은 추론 문제를 위해 명확하게 설계된 제한적이고 작업 특화된 모델인 반면, 추론 LLM은 다양한 작업 중 하나로 추론 문제에도 적용할 수 있는 범용 모델입니다.

복잡한 문제 해결은 가능하지만, HRM은 생성형 AI 모델과 일반적으로 연관되는 대화, 코드 생성, 요약 또는 기타 작업은 수행할 수 없습니다. HRM은 해결하려는 문제 유형에 대해 직접 학습되어야 합니다. 반대로 대형 언어 모델(LLM)은 일반적으로 방대한 양과 다양한 데이터로 사전 학습된 후, 퓨샷 프롬프팅을 통해 규칙을 추론하여 새로운 문제를 해결하도록 지시됩니다.

HRM 개념의 핵심은 인간의 뇌가 다양한 수준과 빈도에서 정보를 처리하는 방식에서 영감을 받은 순환 루프의 “계층 구조”입니다. “내부 루프”는 저수준 계산을 빠르게 수행하는 모듈과, 고수준 계산을 통해 저수준 모듈을 안내하는 더 느린 모듈로 구성됩니다. “외부 루프”는 내부 루프가 계산을 반복적으로 수행하도록 유도하여 모델의 출력을 정제하고 개선합니다.

HRM은 2025년 6월 Guan Wang 외 연구진의 논문에서 설명된 오픈 소스 모델로 처음 소개되었습니다. 이 모델은 단 2,700만 개의 파라미터만으로도 OpenAI의 o3, Anthropic의 Claude 3.7 Sonnet, 그리고 6,710억 개의 파라미터를 가진 DeepSeek-R1과 같은 훨씬 더 큰 모델들을 ARC-AGI, Sudoku-Extreme, Maze-Hard 등 어려운 벤치마크에서 능가했습니다.

이 모델 자체는 대체로 실험적인 성격을 지니며, 해당 논문에서는 실제 적용상의 제약과 향후 개선을 위한 미개척 영역 모두를 언급하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 학습 과정에서의 뛰어난 데이터 효율성과 대부분의 LLM보다 수천 배나 작은 모델 크기를 고려할 때, 이러한 성과는 추론 시스템 확장을 위한 매우 흥미로운 대안적 접근 방식입니다. 이후의 연구 탐색에서는 tiny recurrent models(TRM)과 같은 접근을 통해 HRM의 기본 방식을 정교화하고, HRM이 도입한 새로운 기법에서 영감을 받아 추가적인 발전을 이루었습니다.