확장 계획 및 분석(xP&A)이란 무엇인가요?

재무 계획 및 분석(FP&A)은 기본 재무 기능이며, xP&A는 이러한 기본 FP&A 기능을 발전시킨 것입니다.

개념적으로, FP&A는 1980년대 후반부터 사용되어 왔지만 xP&A는 최근에야 프로세스의 최신 버전으로 도입되었습니다. xP&A는 AI를 사용하여 고급 예측, 예산 책정, 데이터 시각화를 수행합니다.

클라우드 재무 계획 및 분석 솔루션에 대한 2020 전략 로드맵 보고서에서 Gartner가 이 용어를 처음 사용했으며, 이후 널리 사용되기 시작했습니다.

IDC의 최근 보고서 AI 기반 통합 계획: 확장 가능하고 유연한 계획으로 속도, 생산성 및 신뢰도 향상에 따르면 통합 계획의 개념은 조직의 세 가지 최우선 과제 중 하나입니다.

하지만 IDC는 조직의 40%만이 예측에 고급 분석을 적용할 수 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 대부분의 조직은 비즈니스 프로세스에 AI를 도입하는 작업이 30% 정도만 완료된 상태였는데, 이는 조직들이 여전히 가장 적합한 방식을 모색 중인 영역임을 분명히 보여줍니다.

AI 기반 통합 계획에 대한 IDC 보고서에 따르면 현재 환경은 민첩성과 최적화 사이의 '섬세한 균형'을 이루고 있습니다. 조직과 최고 재무 책임자(CFO)는 리소스를 늘리는 동시에 모든 프로세스에서 효율성을 높여야 한다는 압박을 받고 있습니다.