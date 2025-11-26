확장 계획 및 분석(xP&A)이란 무엇인가요?

확장 계획 및 분석(xP&A)은 조직의 역량을 향상시키고 팀 간의 협업을 개선하기 위해 기존의 재무 계획 및 분석(FP&A)를 확장하는 프로세스를 말합니다.
xP&A는 재무 계획을 조직 내 다른 모든 비즈니스 기능과 연결하여 팀을 간소화하고 데이터 사일로를 제거합니다. xP&A 접근 방식은 재무 및 비재무 데이터를 하나의 실시간 뷰로 연결하여 전략적 기획과 운영 계획 모두에서 보다 명확하고 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. xP&A가 확장할 수 있는 다른 엔터프라이즈 계획 영역의 예로는 인사, 영업, 공급망 및 마케팅이 있습니다.
재무팀은 인공 지능(AI)과 자동화를 통합한 고급 FP&A 솔루션을 사용하여 조직에 대한 전체적인 관점을 형성하고 모든 기능을 한곳으로 통합할 수 있습니다.
재무 계획 및 분석(FP&A)은 기본 재무 기능이며, xP&A는 이러한 기본 FP&A 기능을 발전시킨 것입니다.
개념적으로, FP&A는 1980년대 후반부터 사용되어 왔지만 xP&A는 최근에야 프로세스의 최신 버전으로 도입되었습니다. xP&A는 AI를 사용하여 고급 예측, 예산 책정, 데이터 시각화를 수행합니다.
클라우드 재무 계획 및 분석 솔루션에 대한 2020 전략 로드맵 보고서에서 Gartner가 이 용어를 처음 사용했으며, 이후 널리 사용되기 시작했습니다.
IDC의 최근 보고서 AI 기반 통합 계획: 확장 가능하고 유연한 계획으로 속도, 생산성 및 신뢰도 향상에 따르면 통합 계획의 개념은 조직의 세 가지 최우선 과제 중 하나입니다.
하지만 IDC는 조직의 40%만이 예측에 고급 분석을 적용할 수 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 대부분의 조직은 비즈니스 프로세스에 AI를 도입하는 작업이 30% 정도만 완료된 상태였는데, 이는 조직들이 여전히 가장 적합한 방식을 모색 중인 영역임을 분명히 보여줍니다.
AI 기반 통합 계획에 대한 IDC 보고서에 따르면 현재 환경은 민첩성과 최적화 사이의 '섬세한 균형'을 이루고 있습니다. 조직과 최고 재무 책임자(CFO)는 리소스를 늘리는 동시에 모든 프로세스에서 효율성을 높여야 한다는 압박을 받고 있습니다.
조직의 xP&A의 정확한 프로세스와 기능은 요구 사항에 따라 다르지만, 조직에서 솔루션을 찾을 때 고려해야 할 몇 가지 기능이 있습니다.
재무팀은 Excel 기반의 수동 데이터 수집이나 시간 소모적인 스프레드시트 분석을 수행할 필요가 없습니다. xP&A 솔루션은 데이터 가져오기, 통합 및 조정을 자동화하여 사용자 오류를 줄이면서 데이터에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
xP&A 솔루션에는 팀이 직접 데이터를 살펴보고 IT 지원에 의존하지 않아도 되도록 셀프 서비스 대시보드와 내장된 시각화 기능이 있어야 합니다. 또한 모든 직원이 최소한의 교육으로 새 도구를 사용할 수 있도록 xP&A 솔루션의 인터페이스는 단순하고 직관적이고 현대적이어야 합니다.
시장 상황은 예기치 않게 변할 수 있으므로 조직은 여러 시나리오에 대한 계획을 세워야 합니다.
xP&A 솔루션에는 다양한 비즈니스 '가정' 상황을 비교하고 순차적으로 예측을 수행할 수 있는 동적 시나리오 모델링이 있어야 합니다. 이 솔루션은 예측 정확도와 공급망 계획을 개선해야 합니다.
또한 xP&A는 잠재적 비용, 수익 및 투자 변경 사항을 평가하기 위한 상세한 가정 분석을 생성하여 조직이 선제적으로 행동하고 중단을 완화할 수 있도록 해야 합니다.
재무팀의 비즈니스 목표 대비 효과성을 추적하는 것이 중요합니다. xP&A 솔루션을 사용하면 직원과 관리자가 여러 사업부에서 데이터를 가져와 종합적인 평가를 수행할 수 있습니다. 이러한 부서 간 관점은 다양한 영역이 전체 성과에 미치는 영향과 조직이 목표에 대한 일관성을 유지하고 있는지 보여줍니다.
모든 데이터, 지표 및 인사이트를 한 곳에서 활용함으로써 조직은 더 나은 비즈니스 성과를 위해 전략적이고 민첩한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
강력한 xP&A 솔루션은 여러 시스템의 모든 재무 및 운영 데이터를 단일 플랫폼으로 가져와야 합니다. 통합될 수 있는 여러 시스템의 예로는 전사적 자원 관리 (ERP), 고객 관계 관리(CRM), 인적 자본 관리(HCM) 가 있습니다.
이렇게 하면 모든 사람이 동일한 데이터를 볼 수 있으며 서로 상충되는 수치를 확인하지 않아도 됩니다. 또한 xP&A 솔루션은 데이터 동기화를 자동화해야 하므로 수동 조정이 필요하지 않습니다.
조직이 발전함에 따라 xP&A 솔루션도 함께 진화해야 하며, 확장성은 필수입니다. 현대식 xP&A 솔루션에는 모든 사업부에 대한 심층적인 인사이트를 제공하는 다차원 분석이 포함되어야 합니다.
또한 이 솔루션은 조직이 새로운 시장에 진출하거나 운영이 재구조화됨에 따라 원활하게 성장할 수 있어야 합니다.
조직은 확장 계획 및 분석(xP&A)으로 전환할 때 고려해야 할 사항이 많으며 전략적 계획 및 실행을 위한 시간을 확보하는 것이 중요합니다. 다음은 조직이 이러한 혁신을 고려할 때 취할 수 있는 7가지 기본 단계입니다.
확장 계획 및 분석(xP&A)은 재무팀뿐만 아니라 조직에 다양한 이점을 제공합니다. 계획 수립 프로세스는 재무 계획과 운영 계획 간의 격차를 해소하고, 비즈니스 리더들을 연결하며, 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
xP&A 솔루션은 데이터를 단일 플랫폼으로 통합합니다. 이 방법을 사용하면 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 보다 심층적이고 포괄적인 데이터 분석을 수행할 수 있습니다. 일관된 데이터 세트는 부정확성과 불일치를 최소화합니다. xP&A 솔루션은 조직이 경쟁에서 앞서 나가고 사후가 아닌 사전에 대응할 수 있도록 도와줍니다.
현대식 xP&A는 예측 분석과 모델링을 사용하여 보다 정확한 예측을 수행함으로써 궁극적으로 전반적인 비즈니스 민첩성과 인력 계획을 개선할 수 있습니다. 조직은 수작업으로 진행되던 프로세스를 자동화함으로써 의사 결정의 효율성을 높이고 수익에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
xP&A 접근 방식은 지속적인 계획을 가능하게 하고 지속적인 협업을 강화합니다. 자동화된 지속적인 계획을 통해 조직 내 모든 비즈니스 부서는 시장의 변화나 이벤트 발생에 따라 최신 정보를 파악하고 조정할 수 있습니다. xP&A 접근 방식의 부서를 아우르는 특성으로 인해 조직은 주도적인 위치에서 비즈니스를 명확하게 파악할 수 있습니다.
xP&A 접근 방식과 부서 간 협업을 통해 조직의 재무 상태에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 리더와 이해관계자는 개선이 필요한 영역이나 조직이 잘 수행되고 있는 부분을 파악할 수 있습니다. 실시간 가시성을 통해 조직은 지속 가능한 성장과 더 큰 성공을 위한 입지를 다질 수 있습니다.
중동 및 북아프리카(MENA), 인도 및 동남아시아(SEA)에서 가장 큰 옴니채널 소매업체 중 하나인 Landmark Retail은 엄청난 성장을 거두고 난 후 재무 계획 및 분석 솔루션을 찾았습니다. 이 회사는 단 8~10주 만에 개념 증명을 수행할 수 있는 IBM® Planning Analytics로 전환했습니다.
Landmark Retail의 모회사인 Landmark의 FP&A 리더인 Gopal Chandak은 "예산 책정 및 통합 프로세스는 놀라운 변화를 겪었고, 그 결과 직원들이 소비하는 시간이 75% 단축되었습니다."라고 말합니다. "다양한 브랜드와 국가에서 거버넌스와 투명성을 개선하고 전략적 비즈니스 분석에 더 집중하여 성장과 혁신을 주도할 수 있었습니다."
이와는 별도로, IBM Planning Analytics에 대한 기업 승인을 확보하기 위해 변화 관리 이니셔티브를 사용하고 전체 프로세스에서 열린 커뮤니케이션을 유지했습니다. 2013년 구현 이후 Landmark Retail은 핵심 예산 책정 및 창고 예산 책정과 같은 영역을 포함하도록 크게 확장되었습니다.
조직은 비용 및 인플레이션과 같은 예측할 수 없는 시장 상황에 직면해 있지만, xP&A 전략을 채택함으로써 통제할 수 없는 상황에 대비할 수 있습니다.
현대식 FP&A 솔루션은 소프트웨어에 통합된 고급 기술을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이러한 통합은 표준이 되고 있으며 예측 정확도를 높이고 귀중한 인사이트를 추출하고 있습니다.
클라우드 기반 xP&A 전략은 확장성이 뛰어나고 조직 내 협업 환경을 조성할 수 있다는 점에서 차세대 중요한 전략이 될 가능성이 높습니다. 전체 비즈니스에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 통해 리더는 신속하게 행동하고 의사 결정 시 목적이 분명한 결정을 내릴 수 있습니다.
xP&A에서 인기를 얻고 있는 또 다른 기술 발전은 예측 분석입니다. 이 도구는 조직이 역사적인 데이터를 분석하는 것을 넘어 시장 동향과 특정 시나리오에서 발생할 가능성이 있는 상황을 예측하는 데 도움이 됩니다.
지속가능성 관행과 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 지표를 활용하는 전문가들이 점점 더 주목받고 있습니다. 조직은 사회적 책임을 다하는 재무 관행에 대한 더 많은 압박에 직면하고 있으며, ESG 지표를 통합하는 것은 환경 목표를 달성하고 있는지 추적하는 한 가지 방법입니다.
데이터 사용량의 증가에 따른 조직의 데이터에 대한 우려도 높아지고 있습니다. 민감한 정보를 보호하기 위한 데이터 개인정보 보호 정책과 규제 요건이 더욱 강조될 것입니다. 또한 xP&A 플랫폼은 기능 및 규정 준수 기능을 우선시할 가능성이 높습니다.
