대화형 AI는 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝(ML)을 사용하여 음성 또는 텍스트를 이해하고, 의도를 해석하고, 인간과 유사한 명확하고 유사한 응답을 생성합니다. 이러한 시스템이 더 많은 대화를 처리함에 따라 NLP와 ML은 피드백 루프에서 함께 작동하여 정확도를 강화하고 시간이 지남에 따라 지속적으로 성능을 개선합니다. 생성형 AI는 보다 자연스럽고 유연하며 상황을 인식하는 응답을 생성하여 이러한 성능을 더욱 강화합니다.

대화형 AI는 음성과 텍스트 전반에서 자연스러운 상호 작용을 가능하게 하기 때문에 디지털 뱅킹 서비스의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 은행은 AI 챗봇과 가상 에이전트를 통해 고객이 보다 쉽고 직관적으로 지원을 받을 수 있도록 돕습니다. 이러한 시스템은 사용자의 의도와 감정을 이해하고 딱딱한 메뉴의 필요성을 없애주므로, 불편함을 줄이고 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

뱅킹 AI의 한 형태인 대화형 AI는 고객이 도움을 받는 방식을 현대화하고 기관이 고객을 지원하는 방식에 더 많은 유연성을 제공합니다. 은행은 대화형 AI를 사용하여 모바일 앱, 웹 사이트 및 전화 시스템 전반에서 24시간 실시간 지원을 제공합니다. 이 기술은 사기 경고, 계정 문제 또는 신용카드/대출 신청 관련 문의와 같은 상황에서 고객의 요구 사항을 파악하고, 정확한 정보를 검색하고, 명확한 안내를 제공할 수 있습니다.

또한 대화형 AI는 긴 대기 시간이나 제한된 업무 시간 외 지원과 같이 은행 고객이 은행을 바꾸게 만드는 문제도 해결합니다. AI 기반 어시스턴트는 즉각적이고 지능적인 셀프 서비스를 제공하여 인간 팀의 부담을 덜어줍니다. 또한 필요할 때 완전한 맥락 정보가 포함된 대화를 인간 상담원에게 인계할 수 있습니다.

기술이 발전함에 따라 주요 금융 기관은 금융 규칙과 보안 요구 사항을 이해하는 시스템을 채택하고 있습니다. 이러한 핀테크 플랫폼은 기관에 고객 요구 사항에 대한 더 나은 인사이트를 제공하고 보다 사전 예방적이고 의미 있는 커뮤니케이션을 지원합니다. 이러한 접근 방식은 많은 고객들이 기존 은행 업무의 디지털 혁신 과정에서 사라졌다고 느끼는 개인화되고 응답성이 뛰어난 서비스를 복원합니다.