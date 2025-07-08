RAG 문제가 지속되는 경우 이를 해결하는 5가지 방법

이제 검색 증강 생성(RAG)에 대한 진실을 직시해야 할 때입니다. RAG는 자체 솔루션이 필요한 솔루션입니다.

RAG는 대규모 언어 모델(LLM)이 외부 지식 기반에 접근하여 학습 데이터를 넘어 더 많은 정보를 얻을 수 있도록 하여 대규모 언어 모델 성능을 개선하고 할루시네이션을 줄이는 것을 목표로 했습니다. 그러나 기존 RAG 시스템의 현실적인 한계는 분명해졌습니다.

IBM Software의 수석 부사장인 Dinesh Nirmal은 "RAG에는 상당 부분 결함이 있습니다"라고 말합니다. "Pure RAG는 기대했던 최적의 결과를 실제로는 제공하지 못합니다."

사용자가 일상적으로 직면하는 RAG 문제로는 컨텍스트 창 및 집계 작업의 제한, 복잡한 관계를 이해할 수 없음, 최적 이하의 청킹과 관련된 낮은 품질의 아웃풋 등이 있습니다. 즉, RAG를 구현하면 데이터 유출과 같은 보안 문제가 발생할 수도 있습니다.

좋은 소식은 인공 지능 도구와 전략의 발전으로 기존 RAG의 결함을 보완하는 데 도움이 되어 사용자 쿼리에 대한 응답이 더 정확하게 생성된다는 것입니다. RAG 성능을 향상하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.