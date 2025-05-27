준비가 되었든 아니든, 새로운 앱 붐이 다가오고 있습니다. 향후 3년 이내에 자그마치 수십억 개의 새로운 애플리케이션이 탄생할 수 있습니다. 바로 생성형 AI 덕분입니다.

생성형 AI는 AI 코드 생성 및 기타 단계의 자동화를 통해 앱 개발을 가속화합니다. 특히, 기능을 검증하는 데 사용되는 테스트 사례 생성은 전통적으로 시간이 오래 걸리는 프로세스입니다.

AI 기반 툴과 개발 환경은 앱 개발자가 더 효율적으로 일할 수 있도록 돕고 있습니다. 반복적인 작업을 줄여주고 더 많은 혁신을 위한 자원을 확보해 줍니다.

그러나 기대감 속에서도 기업에 한 가지 주의할 점이 있습니다. 일상적인 워크플로에 더 많은 새로운 앱을 통합할수록 문제가 발생할 경우 직면하게 되는 위험도 커집니다.