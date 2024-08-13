빠르게 진화하며 인간의 감독에 도전하는 AI 에이전트

일부 관찰자들은 Truth Terminal과 같은 AI 에이전트의 등장이 인공지능의 전환점이 될 것이라고 말합니다. 인간의 입력에 따라 특정 작업을 수행하는 기존의 AI 도구와 달리, 이러한 에이전트는 독립적으로 의사 결정을 내리고 점점 더 복잡한 방식으로 환경과 상호 작용할 수 있습니다.

펜실베이니아 대학교의 Benjamin Lee 교수는 AI 에이전트가 생성형 AI를 통해 사용자 상호작용을 향상시킬 수 있는 방법에 대해 “인간 사용자가 개별 프롬프트를 제공하는 대신 광범위한 목표를 제시하고 AI 에이전트에게 그 목표를 달성하기 위한 계획이나 분석 순서를 개발하도록 요청할 수 있다”고 설명합니다. Lee는 AI 에이전트가 가상 세계와 사이버 물리 세계 모두에서 작동하여 생성형 AI의 기능을 확장하고 물리적 환경과 상호 작용할 수 있다고 덧붙였습니다.

AI 거버넌스 센터의 연구 학자인 Alan Chan도 AI 에이전트의 잠재력에 대해 비슷한 관점을 제시합니다. “미래에는 더 뛰어난 능력을 갖춘 AI 에이전트가 지루하거나 위험하거나 바람직하지 않은 필수 작업을 자동화하는 데 유용할 수 있습니다.” 라고 Chan은 말합니다. 그는 AI가 “코드베이스에서 보안 취약점을 탐색하는 작업”이나 독립적인 과학 연구 수행처럼 복잡한 과제를 해결하는 데 활용될 수 있을 것이라고 내다봅니다.

하지만 두 전문가 모두 안전장치가 필요하다고 강조합니다. Lee는 다음과 같이 제안합니다. “AI 에이전트는 해석 가능한 설명을 하거나 계획을 자세히 설명할 수 있어야 합니다. 인간은 에이전트의 결과물이나 행동의 원인을 검사하거나 진단할 수 있어야 합니다." 그는 또한 "에이전트가 목표를 향한 일련의 분석이나 단계를 학습하고 제안할 수 있지만, 실행 전에 인간 사용자가 그 계획을 승인해야 할 수도 있다"는 새로운 안전 장치를 제안합니다.

찬은 “어떤 안전장치가 언제 적절한지 파악하기 위한 작업이 여전히 필요하다”고 언급하며 이러한 분위기를 반영했습니다. 잠재적인 조치에는 “에이전트가 사용자를 대신하여 수행할 수 있는 작업을 제한하고, 사용자가 에이전트를 중지할 수 있는 기능을 유지하며, 에이전트가 수행하는 작업을 사용자에게 명확하게 알리는 것”이 포함됩니다.

AI 에이전트가 인간 수준의 지능에 근접하거나 이를 능가함에 따라 이를 제어하는 문제는 더욱 어려워집니다. 루이빌 대학교의 저명한 교수인 Roman V. Yampolskiy는 “인간보다 더 똑똑해지면 현재로서는 긍정적인 방향으로든 부정적인 방향으로든 제어할 수 있는 기술이 없다”는 점을 중요한 과제로 지적합니다.