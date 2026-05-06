静的予算とは、実際の成果や性能に関係なく、固定された財務計画です。
設定された支出と収益の目標は組織の定数として機能し、チームが実際のパフォーマンスと支出を測定するためのベンチマークを提供します。
静的予算は、実際の売上、コスト、外部条件に関係なく、特定の期間中は変更されません。このアプローチは、固定予算と呼ばれることがよくあります。静的予算は、給与、売上原価（COGS）、請求書、財務諸表などの項目を構造化して管理する方法を財務チームに提供します。
現代の金融組織は、計画、予測、予算管理のために、静的予算と柔軟性のある予算の両方を用いることが多いです。主な違いは、静的予算はシンプルであるのに対し、柔軟性のある予算では、実際のパフォーマンスが固定された予算予測から逸脱した場合に適応することができることです。AI対応のFP&Aツールは、両方のタイプの予算を構築し分析し、財務管理機能を最大化するのに役立ちます。
人工知能（AI）、オートメーション、機械学習（ML）テクノロジーは、タスクを自動化し、データ駆動型の意思決定を促進し、精度を向上させることで、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）機能をますます変革しています。
静的予算について理解する最も簡単な方法は、実例を見ることです。マーケティング部門が次の四半期に向けて予算を策定したいとします。マーケティング責任者は、過去のデータを収集し、財務成果を予測して、収益、売上原価、営業費用を含む静的予算を作成します。
四半期の終わりに、財務チームは実際の支出を当初の静的予算の数値と比較して、差異を計算します。実際の費用が静的予算を上回る場合には、望ましくない差異が発生します。経費が予算を下回ると、有利な差異が発生します。
すべての数値を比較すると、同部門は割り当てを分析し、将来の支出に関する意思決定を評価できます。静的予算は、チームが方向性や財務目標を設定する際に頼りにする一貫した基準点として、組織の中心にあります。
静的予算差異または差異分析は、実際の支出と期間前に設定された固定予算との差を測定します。
公式は次の通りです：実際の成果 – 静的予算額 = 静的予算変動
この式は、財務チームが部門の予算が当初の計画からどこが乖離しているかを測定するのに役立ち、ビジネス・リーダーはキャッシュフローの変動が固定費と一致しているかどうかを確認することができます。
差異の結果は以下の3つが考えられます。
これとは別に、組織は売上高の差異を考慮することもできます。このアプローチにより、売上高に関するメトリクスが分離され、チームは売上変動の影響に集中することができます。
静的予算では、運用上のコンテキストや外部条件は分析に組み込まれません。これは、財務パフォーマンスに対する適切な予算編成アプローチを選択する際の重要な要素です。
静的予算と柔軟性のある予算の主な違いは、応答性です。組織は、オペレーションが予測可能で、コスト構造が安定している場合に静的予算を使用します。柔軟性のある予算は調整可能で、予算期間を通じて実際の活動レベルを反映してリアルタイムで調整できます。
柔軟性のある予算では、過剰支出、不足支出、変化する市場状況、変動コストが考慮されます。スタートアップ企業、非営利団体、レストラン、小売業者は、絶えず変化するビジネスの性質により、柔軟性のある予算の恩恵を受けることができます。
静的予算は、官公庁・自治体や安定性の高い企業など、厳格なコスト管理を持つ組織にとって効果的なアプローチです。
静的予算はすべての組織に適しているわけではありませんが、適切な状況では柔軟性のある予算を補完することができます。ハイブリッド・アプローチは、成長が迎えられている組織やビジネス活動の連続が予想されている組織にとって最適な選択肢となる可能性があります。
組織が競争圧力や季節的な変動に直面している場合は、柔軟性のある予算編成が最善のアプローチである可能性が高いです。ただし、固定予算は後の段階で適切になる場合があります。
安定した予算には、組織にとってさまざまな用途があります。組織に予測可能なコストが設定されている場合、固定予算計画は、以下のような無駄のない構造を実現します。
静的予算は、管理が簡単で、明確な財務ベンチマークを提供するため、組織の間で一般的な選択です。この構造により、規律の適用、支出制限の設定、成功の測定が容易になります。
静的予算には多くのメリットがありますが、組織が考慮すべきいくつかの制限もあります。
これらの課題から得られる主なポイントは、静的予算だけでは適切な予算編成アプローチではない可能性があるということです。しかし、他の方法と併用することで、静的予算は組織が財務目標を達成し、明確なコスト配分を設定するのに役立ちます。
静的予算を作成する際には、予測とコスト予測について現実的であることが重要です。確定しても、数値は変更されないため、正確性が重要です。
組織の会計サイクルに合わせて、静的予算の期間を設定します。
通常、このタイムラインは年間予算であり、月次または四半期ごとの目標に分割されます。時間軸は、自信を持って予測できるものでなければなりません。
必要な過去のパフォーマンスデータを収集し、更新された料金体系や市場の拡大などの既知の変化を考慮して数値を調整します。
それとは別に、財務チームは生産レベルに関係なく変化しない固定費も見積もる必要があります。最新のFP&Aツールは、Excelスプレッドシートを使用してデータを分析し、任意の期間の収益予測を作成できます。
ビジネスに関連する変動コストを評価します。これらの費用は、原材料費や人件費など、生産レベルや販売レベルによって異なります。
この変動コストは、過去の収益に対するコストの平均割合として計算されます。次に、その比率を予測される期間に適用します。
すべての見積もりが完了したら、予算金額を割り当てます。
部門を戦略的に優先順位付けし、部門リーダーがプロセスの早い段階で関与して、説明責任を果たし、明確な調整を図れるようにします。
予算を公開する前に、前提条件を追跡し、利害関係者の承認を求めます。
必要な承認手続きが完了したら、計画を共有スプレッドシートまたは統合ファイナンシャル・プランニングソフトウェアに公開し、すべての関係者が閲覧できるようにします。支出が制限を超えた場合や、例外の承認が必要な場合についての計画を立てておくことが重要です。
静的予算はすべての組織に適しているわけではありません。早期であれば、時間とリソースを節約できます。コミットする前に、次のベスト・プラクティスを検討してください。
静的予算を検討している組織は、まず詳細な調査を行う必要があります。
財務チームは、ビジネスのランドスケープに関する情報を収集し、市場の状況が与える影響を理解する必要があります。チームは、すべての重要な想定を計画し、問題が発生する前に潜在的な無防備な側面を分析する必要があります。
財務チームは、過去の予算と性能を分析して、経費と収益のベースラインの数値を計算します。
保守的な収益予測を行い、リソースの過度なコミットメントを避けるのが最善です。どの組織も、ビジネスのニーズを満たせなかったり、計画全体を再構成しなければならないような状況になったりしたいとは思っていません。
静的予算計画には、部門間のオープンなコミュニケーション・ラインが必要です。
こうした透明性により、すべてのチームとマネージャーがプロセスの目標とそれぞれの役割を理解できるようになります。財務チームは、書面の文書、ビデオ・プレゼンテーション、定期的な会議など、さまざまな形式のコミュニケーションを使用する場合があります。
静的予算は、それ自体が固有のものです。しかし、予期せぬ変更が発生した場合、財務チームは予算計画を全面的に書き直す必要のない緊急時対応計画を構築する必要があります。
ガードレールを設置することで、予期せぬ出来事に直面しても組織を保護し、中核となるロードマップをそのまま維持することができます。
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