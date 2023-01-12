配分は、組織全体に間接費をシフトするプロセスです。配分とは、組織全体で間接費を振り分けるプロセスです。事業部門や部門ごとにコストを分配したいと考える企業もあれば、個々の製品やプロジェクトにコストを割り当てたいと考える企業もあります。基本的に、最も効果的な配分の方法は、コストの恩恵を受ける分野に適切にコストを割り当てることです。

組織がコストを適切に配分することで、より詳細で正確な財務報告を得ることができます。これにより、真の収益性を把握し、その結果に基づいて戦略的な意思決定を行うことが可能になります。

こうした詳細な成果により、組織は次のような質問に答えることができます。