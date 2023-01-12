配分は、組織全体に間接費をシフトするプロセスです。配分とは、組織全体で間接費を振り分けるプロセスです。事業部門や部門ごとにコストを分配したいと考える企業もあれば、個々の製品やプロジェクトにコストを割り当てたいと考える企業もあります。基本的に、最も効果的な配分の方法は、コストの恩恵を受ける分野に適切にコストを割り当てることです。
組織がコストを適切に配分することで、より詳細で正確な財務報告を得ることができます。これにより、真の収益性を把握し、その結果に基づいて戦略的な意思決定を行うことが可能になります。
こうした詳細な成果により、組織は次のような質問に答えることができます。
配賦に関連する主要な用語は 4 つあります。これらは次の通りです。
割り当てはどのように行いますか。まず、割当金額を計算します。コストを配分する割合を決定するために、ドライバーを使用します。例えば、ある会社に、2つの異なる部門があるオフィスがあるとします。非常にシンプルな割り当てでは、オフィス全体のコストを2つに分割し、それぞれの部門に割り当てます。この例では、割り当て率は50％です。金額が決まったら、仕訳を入力して、割り当てられた金額を対象勘定に移し、元の勘定から減額します。
これは割り当てに関する非常に簡単な説明です。実際には、割り当てに複雑な手法を採用している企業もあります。
医療業界のRevelwoodのクライアントの1社から、IBM Planning Analytics環境向けの割り当てモデルの作成依頼を受けました。クライアントは、地域と顧客の組み合わせごとに一連の製品コストを割り当てたいと考えていました。組織には、商用製品、メディケア製品、メディケイド製品など、複数の製品カテゴリーがあります。
私たちは、この課題に対して、既存の計画・レポートモデルに追加可能な割り当てモデルを設計しました。新しいモデルでは、以下の方法を用いて割り当て割合を計算できます。
このPlanning Analytics割り当てモデルは2段階のプロセスで動作します。まず割り当て率を計算し、次に計算されたパーセンテージを用いて、エンティティ、顧客、製品、地域などごとにコストを割り当てます。このモデルにより、財務チームはさまざまなドライバーや方法を用いて割り当てられた独立した費用を柔軟に処理でき、プロセス全体を通じて詳細を分解・分析することが可能です。
このアプローチにより、業務にかかる時間を大幅に短縮できました。Planning Analytics導入前は、同社はExcelで割り当て計算を作成するのに数日を要していましたが、Planning Analyticsにより、現在は約4分で完了できるようになっています。
割り当てや割り当てモデルについて詳しく知りたい方は、Revelwoodのウェビナー「IBM Planning Analyticsでの割り当て」をご覧いただくか、ブログ記事「IBM Planning Analyticsのヒントとコツ: IBM Planning Analyticsでの割り当て」をお読みください。
IBM Planning Analyticsが御社のビジネスにどのように役立つか、詳細情報や無料トライアルについては、ウェブサイトをご覧ください。
