スターゲート・プロジェクトとは

AIのイノベーションの未来は、膨大な計算能力の可用性にかかっています。現時点では、需要に供給が追いついていません。

先進的なAIモデルが生成技術の飛躍を促す中、インフラストラクチャーが重要なボトルネックとして浮上しています。スターゲート・プロジェクトは、大規模なAIのトレーニングとデプロイメントを支えることができる次世代システムへの投資を通じて、この課題に直接対応します。

国家安全保障からヘルスケアに至るまで、各分野にわたって戦略的な拡張性を可能にすることで、政府機関であれ民間産業であれ、重要なワークロードに必要なリソースを確保できるようにしています。また、グローバルで競争が激化するAIインフラストラクチャーにおいて、米国の地位を強化します。

単なるインストラクチャーの構築にとどまらず、スターゲート・プロジェクトは、AI開発における米国の長期的なリーダーシップを確保するために、米国政府が民間部門とどのように協力するかという点での転換を示しています。ホワイトハウスは、より広範なAI政策アジェンダの一環としてこの取り組みを支持しており、大統領令や規制の枠組み、テクノロジー・パートナーシップが、このイニシアチブの形成に寄与しています。

スターゲート・プロジェクトはまた、急速に進化する状況において先行し続けるという国家的なコミットメントを示しています。このイニシアチブでは、前例のないコンピューティング負荷に対応できる将来の施設を設計しており、最先端のGPUとギガワット規模で稼働するエネルギー・システムを活用しています。これは小規模な国家に匹敵する規模です。

テキサス州アビリーンの拠点では、1.2ギガワットの電力を供給し、世界最大級のデータセンターの1つとなります。一方、米国内各地のキャンパスでは、合計5ギガワットを超える容量を提供するための開発が進められています。

これらすべてが示している目標はただ1つ、汎用人工知能（AGI）を実現するために必要なインフラストラクチャーの構築です。