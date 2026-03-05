シナリオ分析は、将来のシナリオを評価し、潜在的な結果を予測するプロセスです。企業はシナリオ分析を用いて、自社の統制の内外を問わず、ポジティブな出来事とネガティブな出来事の潜在的な影響を調べます。
この技術は投資ストラテジーや企業財務に不可欠であり、詳細なリスクアセスメントやデータ駆動型意思決定を可能にします。将来の不確実性を乗り越えることは、すべての企業が直面しなければならないことです。シナリオ分析を使用することで、戦略的な計画を決定し、経済の不確実性、天候の混乱、製品ラインの拡大など、将来起こり得るさまざまな出来事を模索することができます。
シナリオ分析では、単一の予測に頼るのではなく、分析に応じて、最良のシナリオから最悪のシナリオまで、さまざまな結果を提示します。このプロセスは、企業がさまざまな可能性のある将来を管理するための行動計画と緊急時対応計画を策定するのに役立つため、リスク管理手法ともみなされています。
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シナリオ分析は、組織内のファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームに、予期せぬ突然の変化に対応するためのビジネス戦略を提供します。このプロセスにより、企業のリーダーやその他の意思決定者は、潜在的なリスクや重要要因の評価に必要な情報を得ることができ、より多くの情報に基づいた意思決定につながります。
さまざまな可能な結果を考慮することで、シナリオ分析により、ファイナンシャル・プランニング・チームと利害関係者による予測と予算編成が強化されます。この方法は、特に事業のキャッシュフローと収益性に関連する積極性とリスク認識に対する企業の取り組みを示しています。大きな変更は避けられない場合があり、シナリオ分析は組織の俊敏性を高める方法の1つです。
この方法は、新しいオフィスの追加や新しい製品ラインの拡大など、さまざまなビジネス上の意思決定のリスクを評価するためにも使用されます。シナリオ分析を行うことで、企業は最初に投資に飛びつくことを避け、その代わりにデータに裏付けられた分析をビジネス上の意思決定に役立てることができます。
組織ではしばしば同じ意味で使用しますが、シナリオ分析とシナリオ・プランニングは戦略管理において異なる機能を果たします。どちらも重要なプロセスです。シナリオ分析は定量データを使用する診断ツールですが、シナリオ・プランニングはより広範で想像力に満ちたプロセスです。
主な違いは次のとおりです。
シナリオ分析は通常、3種類のシナリオで構成されます。また、焦点別に分類することも、時間軸によって異なることもあります。組織は、顧客メトリクス、運用コスト、インフレ、市場状況に関する仮定など、さまざまな将来の事態に備えるために、さまざまなシナリオ・タイプを組み合わせて活用します。
ベースケースは、現在の仮定に基づく平均的なシナリオです。この結果はビジネス・モデルで最も現実的なものであり、考えられるシナリオを比較するためのベンチマークとして使用されます。例えば、ある企業は、過去の傾向に基づいて、目標が20％（最良の場合）または0％（最悪の場合）であっても、10％の収益増加を予測するかもしれません。
このシナリオは可能な限り最も悲観的な予測であり、すべての負のリスクを考慮し、最大限の影響を考慮して分析します。通常はリスク評価に使用され、市場の急落、総合的なオペレーションの障害、気候変動、深刻な財務損失などの最悪のシナリオを検討します。例えば、企業の製品の発売が失敗したり、大規模な不況に見舞われたりした場合です。
ベストケース・シナリオとは、特定の目標を達成するために予測される理想的な結果のことです。このシナリオは、すべての主要な変数が一致する非常に好ましい予測であり、組織が機会の領域を特定するのに役立ちます。例としては、高い売上成長と低い運用コストをモデル化しながら、高い市場シェアの獲得を達成している企業が挙げられます。
シナリオ分析で使用されるケースの数に制限はありません。組織は、さまざまな前提条件を備えた多くのシナリオを検討する場合があります。考えられるケースが多いことの唯一の欠点は、シナリオが増えると必要なアナリストの数が増え、時間がかかることです。
さらに、より具体的な目的を果たすさまざまなシナリオがあります。
内部要因または外部要因など、焦点別に分類されるものもあります。
その他のシナリオは、時間ごとに分類されます。
シナリオ分析は、組織のストレステストとして機能します。この方法は、静的な予算編成と動的なリスク管理の間の橋渡しです。これにより、最高財務責任者（CFO）は、単一ポイントの推定を動き、変動性が収益にどのような影響を与えるかを示すことができます。
特定の変数を分離することで、アナリストはプロジェクトや投資が内部および外部環境の変化にどの程度影響を受けやすいかを判断できます。このプロセスは、単なる予測にとどまらず、さまざまなデータ駆動型の結果を通じて不確実性を考慮に入れます。シナリオ分析を適用する場合、いくつかの一般的な手順に従う必要があります。
明確な問題ステートメントから始めます。リーダーがどのような決定をいつ下す必要があるかを特定します。範囲、制約、前提条件を明確にし、誰が決定権を持ち、誰が決定に影響を与えるかを明確にしてください。問題が重要である理由を説明し、収益、コスト、リスク、コンプライアンスなどの測定可能な影響に結び付けます。成功を具体的に定義し、曖昧な目標設定は避けましょう。
また、アナリストは制御可能な変数と制御不可能な変数を区別して、どこに柔軟性があるかを明確にする必要があります。ストラテジーおよび価値観との整合性を確認します。定義は簡潔に保ちましょう。焦点を絞った問題ステートメントは分析を導き、スコープ・クリープを防止し、チームが同じ目標に照らしてシナリオを評価できるようにします。
まず、「通常業務」モデルを確立することから始めます。これはベースラインとして機能し、現在および過去のデータと既存の傾向を使用して、大きな混乱が発生しない場合に最も可能性の高い結果を予測します。財務報告、オペレーション指標、顧客インサイト、市場調査をデータとして活用しましょう。このステップでは、アナリストは結果に最も影響を与えるコア変数を特定する必要があります。
アナリストは、需要傾向、競争力のある行動、サプライチェーンの能力など、成果に影響を与える主要な要因も特定する必要があります。対象分野の専門家と協力して仮定をテストし、多様な視点を捉えることで、バイアスを減らすことができます。シナリオのフレームワークを形成するため、調査結果を簡潔にまとめ、最も大きな影響を与える不確実性を強調します。
シナリオ分析プロセスの次のステップは、一貫性のための構造化テンプレートの作成です。これは、Excel形式または別の構造化テーブル・プラットフォームを使用して行われます。各シナリオに共通する要素（ストーリーの説明、重要な前提条件、財務上の影響、リスク、推奨事項など）を定義します。
このステップでは、アナリストは手元にある決定に一致する時間軸を確立し、シナリオを比較するためのメトリクスを設定する必要があります。これらのメトリクスには、収益、利益率、資本要件、労働力のニーズなどが含まれます。
それらのメトリクスを企業のKPIに合わせて調整し、定性的要素も定義します。このステップから得られるアウトプットは、通常、企業がさまざまな仮定をテストし、それらが主要なメトリクスにどのように影響するかを確認するために使用する財務モデルです。
テンプレートを設定したら、次のステップはシナリオを策定することです。アナリストは、問題に応じて、基本シナリオ、最悪のシナリオ、最良のシナリオ（その他）を作成する必要があります。潜在的なシナリオについての幅広い視点を得るためには、組織全体の利害関係者が参加することが重要です。
主要な変数を特定し、履歴データと専門知識に基づいてそれぞれに適切な範囲を決定します。シナリオが信頼でき、過度に極端なものではないことが重要です。各シナリオの影響を理解するもう1つの方法は、シナリオ分析でその影響を定量化するためにシナリオ・モデリングを使用することです。
シナリオ分析の成果を分析して、次のステップを決定します。シナリオごとにリスクと機会を検討し、戦略的な対応計画や緊急時対応計画を策定します。各シナリオを詳細に分析し、結果を比較して、一貫したパターンが出現するかどうかを確認することが重要です。
組織は多くの場合、分析に基づいて特定のしきい値や先行指標を設定します。変数が特定のしきい値（通貨の評価額が特定の割合に達するなど）を超えた場合、分析では応答に向けて事前に計画されたロードマップが提供されます。どの経路が進んでいるかを追跡し、新しい情報が入手できたら分析を更新することが重要です。
シナリオ分析を採用する主なメリットは次のとおりです。
金融業界全体で、従来の制度的なプロセスや手法は、人工知能（AI）を活用したシステムに置き換えられつつあります。このことはシナリオ分析に当てはまります。AIが手動の静的モデリングを、データセットをリアルタイムで処理できる自動シミュレーションに置き換えているのです。特に、財務モデリングにおけるAIは、プランニング、予算編成、予測プロセスに革命を起こすものとして人気が高まっています。
これらの最新のAI駆動型ツールは、数百から数千のシナリオを数分で生成およびテストし、人間のアナリストが見逃しがちなパターンを発見できます。また、変数が変化したときに瞬時に再計算し、シナリオをリアルタイムで最適化することもできます。
現代のファイナンシャル・プランニング・ツールの実際の例は、IBMと、Coca-Colaのブラジル第2位のボトラーであるSolar Coca-Colaです。オペレーションを拡大して事業を分散化した後、Solar社はデータのレポートとモデリングを処理するための、より良い方法を必要としていました。
IBM Business PartnerであるCTI Global社と提携し、この2社は統合計画ソリューションの結集に基づき作業を開始しました。これにより、部門の効率性が向上し、全体的なレポート作成アウトプットが向上しました。
「チーム全体で見ると、スプレッドシートレポートの作成に費やしていた時間を毎月5～7日節約しています」と、Solar Coca-Cola社のシニア財務マネージャーであるHermeson Anibal Marques氏は述べています。
IBM Planning Analyticsを統合することで生成される洞察は多岐にわたり、企業全体およびあらゆる管理レベルに影響を及ぼします。さらに、Solar社の計画トランスフォーメーションは、Planning Analyticsの「what-if」機能を通じて、バリュー・チェーンのサプライ・サイドで展開されています。このツールにより、Solar社は価格方針や需要レベルなどの主要な要因における外部コスト要因の影響を把握できるようになり、複雑なビジネスにおける戦略的な意思決定とより高い俊敏性が可能になっています。
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