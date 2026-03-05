シナリオ分析は、組織内のファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームに、予期せぬ突然の変化に対応するためのビジネス戦略を提供します。このプロセスにより、企業のリーダーやその他の意思決定者は、潜在的なリスクや重要要因の評価に必要な情報を得ることができ、より多くの情報に基づいた意思決定につながります。

さまざまな可能な結果を考慮することで、シナリオ分析により、ファイナンシャル・プランニング・チームと利害関係者による予測と予算編成が強化されます。この方法は、特に事業のキャッシュフローと収益性に関連する積極性とリスク認識に対する企業の取り組みを示しています。大きな変更は避けられない場合があり、シナリオ分析は組織の俊敏性を高める方法の1つです。

この方法は、新しいオフィスの追加や新しい製品ラインの拡大など、さまざまなビジネス上の意思決定のリスクを評価するためにも使用されます。シナリオ分析を行うことで、企業は最初に投資に飛びつくことを避け、その代わりにデータに裏付けられた分析をビジネス上の意思決定に役立てることができます。