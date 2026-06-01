計画フェーズのゴールは、すべての要件を事前に定義することではありません。代わりに、チームは解決すべき問題、想定されるユーザー、ユーザーにとって最も重要となる機能、および開発における主な制約を定義しようと試みます。こうした制約には、予算、タイムライン、より広範なテック・スタックとの統合、およびコンプライアンスへの懸念などが含まれます。

膨大な要件定義書の代わりに、このフェーズではユーザー・ストーリー、ワイヤーフレーム、機能リスト、アーキテクチャーに関する決定、プロジェクトのゴール、および大まかなタイムラインが作成されます。これらは他のアプローチと比較して最小限の計画を意味しますが、これは意図的なものです。開発においてプロトタイピングを迅速に開始できるよう、計画は意図的に軽量に保たれます。

RADは、ユーザーが実際にプロトタイプを見るまでは、自分が何を求めているかを正確には理解していないことが多いという事実に基づき、要件が変更されることを前提としています。開発中にリアルタイムで知見が収集され、それが計画を具体化するのに役立ちます。このフェーズは、単なる出発点にすぎません。