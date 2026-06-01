高速アプリケーション開発（RAD）とは、詳細な事前の計画よりも、スピード、反復的な開発、およびユーザーからのフィードバックを推奨するソフトウェア開発手法です。RAD手法では、イテレーションと呼ばれる短い開発サイクルで開発が行われます。各サイクルは、ユーザーがテストしてフィードバックを提供できる、アプリケーションの動作する部分を生成します。
ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体を通じてユーザーにプロトタイプを体験してもらうことのメリットは、より短い市場投入時間（タイム・ツー・マーケット）で、より高品質な最終製品を生み出せることです。
RADは、ユーザー・インターフェース（UI）の要件が開発を主導する必要がある特定のユースケースにおいて、特に役立ちます。作成途中のものであってもインターフェースを実際に体験できることで、ユーザーは開発プロセスのより早い段階で、より有用なフィードバックを提供できるようになります。これにより、ソフトウェアが本番環境にリリースされた後、製品がニーズを満たしていないことが判明するという致命的な結果を回避できます。
これらは、ITのパイオニアであるJames Martin氏によって定義された、RADイテレーションの4つの典型的なフェーズです。RADの歴史は1980年代半ばにさかのぼり、1991年の著書『Rapid Application Development』において、当時IBMに在籍していたMartinによって特定の開発手法として定式化されました。ただし、この時期には他の人々によっても、別のRADアプローチが同時に考案されていました。ここに挙げた4つのフェーズはMartinによって具体的に定義されたものですが、ソフトウェア開発への一般的なアプローチとしてのRADは、Martinだけの功績によるものではありません。
計画フェーズのゴールは、すべての要件を事前に定義することではありません。代わりに、チームは解決すべき問題、想定されるユーザー、ユーザーにとって最も重要となる機能、および開発における主な制約を定義しようと試みます。こうした制約には、予算、タイムライン、より広範なテック・スタックとの統合、およびコンプライアンスへの懸念などが含まれます。
膨大な要件定義書の代わりに、このフェーズではユーザー・ストーリー、ワイヤーフレーム、機能リスト、アーキテクチャーに関する決定、プロジェクトのゴール、および大まかなタイムラインが作成されます。これらは他のアプローチと比較して最小限の計画を意味しますが、これは意図的なものです。開発においてプロトタイピングを迅速に開始できるよう、計画は意図的に軽量に保たれます。
RADは、ユーザーが実際にプロトタイプを見るまでは、自分が何を求めているかを正確には理解していないことが多いという事実に基づき、要件が変更されることを前提としています。開発中にリアルタイムで知見が収集され、それが計画を具体化するのに役立ちます。このフェーズは、単なる出発点にすぎません。
デザイン・フェーズでは、チームはモックアップ、クリック可能なプロトタイプ、初期のUIフロー、および機能デモの構築に迅速に取り組みます。これらは、アイデアを検証し、ユーザビリティーの問題を発見するために使用されます。このプロセスを通じて、ステークホルダーの合意が形成されます。プロセスが進むにつれて、何が重要で何が重要でないかが明確になり、抽象的な要件が具体化されます。誤った想定が早期に露呈し、製品が何を達成すべきかについての共通の理解が徐々にまとまっていきます。
プロトタイプが「単なる見せかけ」のものと見なされないことが重要です。それは開発のベースとなるものであり、多くの場合、最終製品へと直接進化します。
これがコア開発フェーズです。プロトタイプが共有されたビジョンとして定着すると、開発チームは小さなイテレーション、迅速なリリース、および統合を通じて、機能を急速に構築していきます。開発者は短いサイクルで並行して作業し、専門分野を超えて緊密に連携します。製品のある部分を仕上げてから次のコンポーネントに進むのではなく、チームは同時に作業を進めます。
例えば、より従来型のアプローチでは、まず1つのチームが認証ツールを構築し、それを別のチームに引き渡してレポート・ツールを構築することになります。RADでは、両方のチームが緊密に連携しながら、これが同時に行われます。
スピードを最優先するため、高速アプリケーション開発ツールには、すべてをゼロから構築するのではなく、ローコード／ノーコードソリューション、自動化、再利用可能なライブラリー、コンポーネント・フレームワーク、およびその他の事前に構築されたテンプレートが含まれていることが多くあります。これによりデリバリーのスピードは向上しますが、完璧なアーキテクチャー、長期的な保守性、およびドキュメンテーションが犠牲になることもあります。
高速アプリケーション開発モデルでは、テストとフィードバックを最終フェーズとしてではなく、ワークフロー全体の継続的な一部として扱います。プロダクト・マネージャー、QAテスター、ビジネス・ステホルダー、およびエンド・ユーザーが、早い段階から頻繁にテストに関与します。
従来のアプローチとは異なり、すべてのタイプのテスト（機能、ユーザビリティー、ワークフロー、パフォーマンス）は開発後ではなく、開発中に実行されます。この反復プロセスのゴールは、技術的には動作するものの、的外れな問題を解決するようなソフトウェア製品が生み出されるのを回避することです。継続的に検証を行うことで、開発者は自らのソリューションがユーザー・ニーズやビジネス・ニーズにどのように応えているかをより深く理解できるようになります。
テストが完了したアプリケーションは、実際の本番環境にデプロイされます。これには通常、データの移行、ユーザー・トレーニング、および直前のバグへの対処が含まれます。初期のフェーズで継続的なテストが行われているため、移行は通常、従来の開発手法よりも円滑かつ迅速になります。
RADにより、組織はより多くの製品をスケジュール通り、かつ予算内で完成させることができるようになります。しかし、このアプローチにはデメリットもあります。
おそらく最大の課題は、ユーザーと開発者の間の多くのタッチポイントを管理することです。RADは、次のフェーズが始まる前に完了する連続したフェーズによって定義される、SDLCへの古いアプローチであるウォーターフォールへの対抗策として開発されました。ウォーターフォール・モデルは、橋や建物のような物理的インフラストラクチャーの伝統的なエンジニアリングから生まれました。しかし、ソフトウェアは現実世界のシステムとは異なる挙動を示します。ソフトウェアはより柔軟であり、その開発プロセスにおいてユーザーからのフィードバックに基づいて変更することができます。
ウォーターフォールでは、通常、ユーザーが要件を定義した後は、開発者がソリューションを構築している間はいなくなります。RADアプローチでは、プロジェクト全体を通じてユーザーが関与します。これは、組織がこれらのステークホルダーをテストやフィードバックに対応できるようにしなければならないことを意味します。適切なフィードバックを提供するのに最も適した人材は仕事で非常に多忙であることが多いですが、彼らの参加がなければプロジェクトが失敗する可能性があります。これにより、プロジェクト・マネージャーによるスマートな監視を必要とする、DevOps上の課題が生じます。
RADプロセスを非常に有用なものにしている柔軟性は、多くの場合、コントロールを犠牲にしてもたらされます。ウォーターフォールには厳格なフェーズがありましたが、RADは少し混沌としたものになる可能性があります。その結果、障害が発生した場合に死亡やその他の災害につながる可能性があるクリティカルなソフトウェアや、多くのコンポーネントを持つ大規模なシステムには理想的ではない場合があります。
スコープ・クリープもRADの一般的なデメリットです。ユーザーが「あれば便利」な機能を継続的に要求するため、タイムラインの延長や予算の膨張を招くことになります。コア機能を優先するような方法でユーザーの要求を処理することが重要です。
RADは迅速ですが、開発者はスピードを維持するためにドキュメンテーションの優先度を下げます。ここでのデメリットは、長期的な保守が困難になる可能性があり、新しい開発者のオンボーディングが難しくなるにつれて、時間の経過とともにリスクが生じることです。
ラピッド・プロトタイピングでは、非常に素早く動き、ユーザーからのフィードバックに対応して小さな段階的調整を数多く行うため、エンジニアがより大きなアーキテクチャー上の懸念点を見失いがちになります。強力なソフトウェア・エンジニアリングの規律がなければ、システム・デザインに一貫性がなくなり、統合が煩雑になり、モデルのドリフトが発生し、ソフトウェア・プロジェクト全体がより大きなシステムへの適合性から切り離されてしまいます。大規模なシステムには通常、慎重なアーキテクチャー、計画、および公式なプロセスが必要となるため、RADモデルではスケーラビリティーが懸念事項となります。
RADのスピード重視の姿勢は、意図せずチームを即座の要求やクイック・フィックス、短期的な焦点へと偏らせる可能性があり、これは時間の経過とともにより問題化します。
RADとアジャイル開発はどちらも重複する部分があり、長くて厳格な開発サイクルを排除し、イテレーションを重視します。しかし、RADが主にアプリケーション配信の速度を最適化するのに対し、アジャイルは通常、適応型で持続可能なソフトウェア開発をしかし、RADが主にアプリケーション・デリバリーのスピードを最適化するのに対し、アジャイルは通常、適応型で持続可能なソフトウェア開発を最適化します。最適化します。予測可能なデリバリー・ケイデンスとスプリントに焦点を当てたスクラム・フレームワークにより、アジャイルは、長期的なエンジニアリングの健全性のために、計画されたイテレーション、定義されたゴール、ロール、およびプロセスを備えた、構造化され持続可能なデリバリーを重視します。
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