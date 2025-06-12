LangChainとLangSmithはLLMの開発をサポートするツールですが、それぞれのツールの目的は異なります。

LangChainはオープンソースのPythonフレームワークで、LLMアプリケーションの構築とデプロイメントを簡素化します。チェーン、エージェント、メモリーなどのモジュール式ビルディング・ブロックを使用して、複数のLLMコンポーネントを構造化されたワークフローに接続します。これらのコンポーネントにより、LLMを外部ツール、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）およびデータ・ソースと統合して、複雑なアプリケーションを構築できます。単一のモデルに依存するのではなく、テキスト理解、応答生成、推論などのタスクのためのモデルの連鎖をサポートし、各ステップが最後に構築できるようにします。LangChainは、再利用可能なテンプレートを通じてプロンプト・エンジニアリングをサポートし、LangGraphと統合してワークフローを視覚的に設計します。この機能は、コンテキスト処理と論理的な進行を必要とする会話型エージェントやAIシステムの構築に特に強力です。

さらに、LangSmithはLangChainの開発機能の運用上のバックボーンです。LangChainはワークフローの構築を支援しますが、LangSmithは複雑なAIシステムのデバッグ、監視、管理のためのツールを提供することで、ワークフローがスムーズに実行されるように支援します。LangSmithは、モデルの動作を詳細に可視化するため、パフォーマンスの問題を特定し、エラーを追跡し、リアルタイムで応答を最適化することが容易になります。また、複数のモデルとパイプラインにわたるオーケストレーションもサポートしているため、シームレスなデプロイメントと調整が可能です。LangSmithは、TensorFlowやKubernetesなどの外部ツールとのシームレスな統合を提供します。また、AWS、GCP、Azureなどの主要なクラウド・プロバイダーと統合することも可能で、ハイブリッド・セットアップやオンプレミスでのデプロイメントに対する堅牢なサポートも提供します。LangSmithは、チャットボットや、AIエージェント、バーチャル・アシスタント、会話型インターフェースなどの対話型システムを含む、現実世界のAIアプリケーション開発をサポートします。この機能は、開発者のワークフローの合理化に役立ちます。

LangChainとLangSmithは協力して、プロトタイピングから実稼働までの開発プロセス全体を簡素化します。