人員数計画は、ほとんどの組織、特にテクノロジーや金融などの知識ベースの業界で最もコストがかかるものの1つであるため、従業員数はあらゆる企業にとって重要なコンポーネントです。財務およびビジネス・リーダーは、採用に関する意思決定を予算、収益期待、将来のニーズに直接結び付けるために、人員数計画に依存しています。

要員計画と人員数計画は同じ意味で使用されることもありますが、重要な点で異なります。要員計画は、採用、トレーニング、パフォーマンス管理、後継者計画、人員数計画など、人材戦略管理のあらゆる側面を網羅する広義の用語です。どちらも、より広範な企業目標、財務計画目標、ビジネスの成長において重要な役割を果たします。