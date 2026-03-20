人員数計画は、組織の労働力ニーズを判断し、ビジネス目標に沿った要員計画ストラテジーを策定するプロセスです。
企業にとって最も価値ある資産は人材です。人員数計画は企業の成功を築く上で重要な役割となります。
人員数計画プロセスは、財務チームが現在の労働力レベルを分析し、将来の人員ニーズを予測し、全体的な事業目標やビジネス戦略に沿った従業員を採用し、維持するための戦略を策定するのに役立ちます。通常、ビジネス・ニーズの分析、採用目標の設定、現在の従業員の再教育やスキルアップが含まれます。
根本的なレベルでは、特に技術的混乱によって人材要件が変化し、再構築されているため、組織は成功するために従業員に何を必要とするかを再考しています。最新の要員計画ソフトウェアは、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームが効果的な人員数計画を行うのを支援し、チームが人員ニーズに迅速に対応し、リアルタイム・データと分析を通じてデータ駆動型の意思決定を可能にします。
IBM Institute for Business Valueの報告によると、人事（HR）機能はインテリジェントな自動化へと大きく進化する見込みであり、組織は準備が必要だと指摘しました。2027年までに、ほとんどの人事担当者は高度なAIツールを使用して従業員を強化することになるでしょう。人事リーダーはスキルアップの必要性を予測していますが、この変化は必ずしもチームの小規模化を意味するものではありません。代わりに、レポートでは、役割の変化に伴い人員数がわずかに増加すると予測しています。
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人員数計画は、ほとんどの組織、特にテクノロジーや金融などの知識ベースの業界で最もコストがかかるものの1つであるため、従業員数はあらゆる企業にとって重要なコンポーネントです。財務およびビジネス・リーダーは、採用に関する意思決定を予算、収益期待、将来のニーズに直接結び付けるために、人員数計画に依存しています。
要員計画と人員数計画は同じ意味で使用されることもありますが、重要な点で異なります。要員計画は、採用、トレーニング、パフォーマンス管理、後継者計画、人員数計画など、人材戦略管理のあらゆる側面を網羅する広義の用語です。どちらも、より広範な企業目標、財務計画目標、ビジネスの成長において重要な役割を果たします。
企業の規模、成長段階、事業の予測可能性に応じて、人員数計画に対するいくつかのアプローチをご紹介します。
経営幹部は、会社が何人の従業員に対応できるかを判断するために、収益、利益率、運営費などの財務目標から始めます。次に、経営陣は人員数の制限を部門に割り当て、マネージャーはその制約の範囲内で採用を計画します。
このアプローチでは、コスト管理と全体的な財務目標との整合性が重視されます。通常、これはより迅速なアプローチの1つであり、履歴データに依存しており、実装も容易です。
部門リーダーは、運用目標を達成するために必要な役割とスキルを見積もります。これらの側面には、新しい製品ラインの開始、顧客へのサービス、または新しい市場への拡大が含まれる場合があります。その後、財務部門がそれらの要求を集約し、会社の予算と調整します。
この方法では実際の運用ニーズを反映していますが、要求が予算制限を超える場合は交渉が必要になる場合があります。
このアプローチでは、企業は採用を特定のビジネス・メトリクスに結び付けます。一例として、ある企業は、新規収益目標が200万米ドルごとに営業担当者を1名雇用したり、顧客1,000人ごとにサポート・エージェントを1名雇用したりすることができます。
このアプローチは、労働力の成長を測定可能なビジネス推進要因に直接結びつけます。
このアプローチでは、財務責任者は複数の未来をモデル化します。考えられる未来には、急成長、着実な成長、または低迷などがあります。財務チームは、シナリオごとに採用計画を立て、リソースの割り当て、人員数データ、主要業績評価指標（KPI）を測定します。
このアプローチは、市場の状況が変化した場合に、企業が迅速に適応するのに役立ちます。
人員数計画プロセスでは、主要な指標を分析して、財務チームに要員戦略、エンゲージメント、業務効率に関する洞察を提供します。追跡すべき指標はいくつかありますが、組織はビジネス戦略に最も役立ち、戦略的な要員計画の決定を推進する指標を選択する必要があります。
最新のテクノロジーは、人事と財務の関係をスプレッドシートからダッシュボードに移行し、信頼できる唯一の情報源を構築します。今日のファイナンシャル・プランニング・ツールや人員数計画ソフトウェアは、人工知能（AI）と自動化によって推進されています。
以下は、AI駆動型人員数計画の主な特徴です。
適切に管理された人員数計画は、組織が労働力のニーズに積極的に対応し、予測不可能な課題に備えるのに役立ちます。効果的な人員数計画は、いくつかのベスト・プラクティスに従うことで実施できます。
人員数計画の最初のステップは、組織の労働力の現在の状態と直面している課題を理解することです。スキル監査とギャップ分析を通じてスキル・ギャップを特定し、さらなる人材開発やスキルアップが必要な個所を判断します。組織は、役割不足やキャパシティーの問題を評価することもあります。
例えば、組織が新しい市場に進出している場合、現在の人員数を分析し、どこでより多くの従業員が必要かを判断することが重要です。あるいは、組織が既存のスタッフのトレーニングに投資したいと考えるかもしれません。組織の目標がすべての戦略計画の基礎を築くため、これらの決定は人員数計画にとって重要です。
人員数計画プロセスを成功させる鍵は、組織の各従業員に関する人員数のレポートを整理することです。人員数レポートは通常、企業の人事情報システム（HRIS）から提供され、職種、在職期間、給与、年齢、性別、教育レベル、勤務地など、すべての従業員に関するデータが含まれます。
人員数レポートは、作業を計画するための基礎となります。チームは、利害関係者がリアルタイムで参照できるように、現在の人員数の状況と主要なメトリクスを表示する人員数ダッシュボードを作成する必要があります。
効果的な人員数ストラテジーには、組織全体のコラボレーションとコミュニケーションが不可欠です。人事、財務、経営幹部など、複数の部門にわたる関係者は、組織の目標が明確に定義されていることを確認する必要があります。さらに、最初にどの役割を担うか、市場の考慮事項など、優先順位を特定して話し合います。
コミュニケーションはオープンであり、誤解のないようにする必要があります。オペレーションのニーズと組織全体のビジョンとの間のギャップを埋めるために、利害関係者の調整が極めて重要です。
企業が人員数計画を行うためには膨大な量のデータが必要であり、そのため、データを収集してレビューすることが重要です。データはおそらく、人事情報システム、応募者追跡システム（ATS）、人員数レポートなどから得られる可能性があります。
収集するデータには、収益目標、費用の予測、役割要件、従業員のスキル、組織階層、パフォーマンス・レビューや評価が含まれます。
ビジネスを成長させるには、ツールとソフトウェアへの財務投資が必要です。人員数計画機能を備えた専用のソフトウェアに投資する企業の意欲を評価します。最新のソフトウェアは、反復的な管理タスクを自動化し、複数のチーム・メンバーのスケジュールを管理できます。
高度なツールは、予測分析を使って求人広告を最適化し、労働力のコストが企業の目標に沿うようにシナリオをカスタマイズします。
未来は予測不可能であり、過去数年が何らかの兆候を示しているのであれば、企業はあらゆる事態に備える必要があります。企業は、長期的および短期的な緊急時対応のために、複数の人員数計画を策定しておく必要があります。
人事チームと財務チームは協力して、特定の期間に必要な採用者数を見積もり、ソフトウェアの洞察を使用して複数のシナリオを作成する必要があります。2つの部門間のこの連携は、予算内に収まり、労働市場の基準に準拠した戦略的な人員数計画にとって重要です。
人員数計画は通常、毎年行われます。ただし、予期せぬ事態が発生する可能性もあるため、組織は代替計画を用意しておく必要があります。予期せぬ投資やベンチャー企業の失敗は、組織が人員数にアプローチする方法を完全に変えてしまう可能性があります。こうした時点で、人員数計画を見直し、必要な調整を行う絶好の機会が得られます。
人員配置のニーズは時間の経過とともに変化するはずです。そのため、成長し進化する組織には人員数計画システムを導入する必要があります。人員数計画は、チームが考慮しない可能性のある複数のシナリオを考慮しており、組織が準備を整え、将来に備えるのに役立ちます。
BARC Scoreはこちら、16の主要な計画ソリューションを評価し、今日の計画上の課題に対応するためにIBMがどのように進化しているかを示しています。
AI駆動型分析を活用して、人事管理の自動化と離職率の予測を行い、データに合わせた柔軟な労働力計画を構築します。
AIベースのソリューションで人事チームを支援し、データ駆動型の洞察を使用して、採用からエンゲージメント、維持まで、人材プロセスを最適化します。これにより、よりスマートで迅速な意思決定が可能になります。
IBMのHR & Talent Transformation Consultingは、データとオートメーションを活用して、組織がストラテジーをモダナイズし、従業員のエクスペリエンスを再設計し、将来に備えた人事機能を構築できるよう支援します。