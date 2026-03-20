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ビジネス・オペレーション

人員数計画とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年03月20日

人員数計画の定義

人員数計画は、組織の労働力ニーズを判断し、ビジネス目標に沿った要員計画ストラテジーを策定するプロセスです。

企業にとって最も価値ある資産は人材です。人員数計画は企業の成功を築く上で重要な役割となります。

人員数計画プロセスは、財務チームが現在の労働力レベルを分析し、将来の人員ニーズを予測し、全体的な事業目標やビジネス戦略に沿った従業員を採用し、維持するための戦略を策定するのに役立ちます。通常、ビジネス・ニーズの分析、採用目標の設定、現在の従業員の再教育やスキルアップが含まれます。

根本的なレベルでは、特に技術的混乱によって人材要件が変化し、再構築されているため、組織は成功するために従業員に何を必要とするかを再考しています。最新の要員計画ソフトウェアは、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームが効果的な人員数計画を行うのを支援し、チームが人員ニーズに迅速に対応し、リアルタイム・データと分析を通じてデータ駆動型の意思決定を可能にします。

IBM Institute for Business Valueの報告によると、人事（HR）機能はインテリジェントな自動化へと大きく進化する見込みであり、組織は準備が必要だと指摘しました。2027年までに、ほとんどの人事担当者は高度なAIツールを使用して従業員を強化することになるでしょう。人事リーダーはスキルアップの必要性を予測していますが、この変化は必ずしもチームの小規模化を意味するものではありません。代わりに、レポートでは、役割の変化に伴い人員数がわずかに増加すると予測しています。

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人員数計画が重要な理由

人員数計画は、ほとんどの組織、特にテクノロジーや金融などの知識ベースの業界で最もコストがかかるものの1つであるため、従業員数はあらゆる企業にとって重要なコンポーネントです。財務およびビジネス・リーダーは、採用に関する意思決定を予算、収益期待、将来のニーズに直接結び付けるために、人員数計画に依存しています。

要員計画と人員数計画は同じ意味で使用されることもありますが、重要な点で異なります。要員計画は、採用、トレーニング、パフォーマンス管理、後継者計画、人員数計画など、人材戦略管理のあらゆる側面を網羅する広義の用語です。どちらも、より広範な企業目標、財務計画目標、ビジネスの成長において重要な役割を果たします。

人員数計画のメリット

  • コスト管理の改善：企業は成長を予測するとき、それを実現するために何人の営業マン、エンジニア、サポートスタッフが必要になるかを見積もります。採用計画を財務予測に合わせて調整することで、財務責任者は給与費を管理しながら、チームが需要に対応するのに十分な能力を確保できるように支援できます。
  • 戦略的な人材管理：人員数計画は、企業の戦略実行に役立ちます。企業が新製品の提供開始や新市場への進出を計画している場合、経営陣は事前に採用のスケジュールを立てることができるため、取り組みを始める時に適切な人材が配置されます。このアプローチにより、遅延が減り、チームの過負荷を防ぐことができます。
  • データに基づいた意思決定：投資家や経営幹部は、綿密な人員数計画を業務規律の証とみなすことが多いです。この機能は、リーダーシップが収益に応じて人件費がどのように増加するか、また雇用が利益率とキャッシュフローにどのように影響するかを理解していることを示しています。人員数計画により、採用は戦略的かつ先を見越した意思決定に変わります。
製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
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人員数計画プロセスへのアプローチ方法

企業の規模、成長段階、事業の予測可能性に応じて、人員数計画に対するいくつかのアプローチをご紹介します。

トップダウン計画

経営幹部は、会社が何人の従業員に対応できるかを判断するために、収益、利益率、運営費などの財務目標から始めます。次に、経営陣は人員数の制限を部門に割り当て、マネージャーはその制約の範囲内で採用を計画します。

このアプローチでは、コスト管理と全体的な財務目標との整合性が重視されます。通常、これはより迅速なアプローチの1つであり、履歴データに依存しており、実装も容易です。

ボトムアップ計画

部門リーダーは、運用目標を達成するために必要な役割とスキルを見積もります。これらの側面には、新しい製品ラインの開始、顧客へのサービス、または新しい市場への拡大が含まれる場合があります。その後、財務部門がそれらの要求を集約し、会社の予算と調整します。

この方法では実際の運用ニーズを反映していますが、要求が予算制限を超える場合は交渉が必要になる場合があります。

要因に基づく計画

このアプローチでは、企業は採用を特定のビジネス・メトリクスに結び付けます。一例として、ある企業は、新規収益目標が200万米ドルごとに営業担当者を1名雇用したり、顧客1,000人ごとにサポート・エージェントを1名雇用したりすることができます。

このアプローチは、労働力の成長を測定可能なビジネス推進要因に直接結びつけます。

シナリオベース・プランニング

このアプローチでは、財務責任者は複数の未来をモデル化します。考えられる未来には、急成長、着実な成長、または低迷などがあります。財務チームは、シナリオごとに採用計画を立て、リソースの割り当て、人員数データ、主要業績評価指標（KPI）を測定します。

このアプローチは、市場の状況が変化した場合に、企業が迅速に適応するのに役立ちます。

人員数計画の重要なメトリクス

人員数計画プロセスでは、主要な指標を分析して、財務チームに要員戦略、エンゲージメント、業務効率に関する洞察を提供します。追跡すべき指標はいくつかありますが、組織はビジネス戦略に最も役立ち、戦略的な要員計画の決定を推進する指標を選択する必要があります。

  • 離職率：特定の期間内に組織を離れる従業員の割合。離職率が高い場合、従業員の不整合、管理の不備、競争市場の存在を示している可能性があります。企業は、組織全体の安定性を維持し、人材獲得コストを削減するために、離職率を低く抑えることを目指すべきであります。
  • 離職率：このメトリクスは、置き換えられることなく長期にわたって会社を離れた従業員の割合を追跡します。離職率は、企業が長期的な労働力の傾向と、補充されていない役割が性能にどのように影響するかを理解するのに役立つ重要なメトリクスです。
  • 定着率：一定期間にわたって組織に留まる従業員の割合。この指標は、人員配置の安定性を予測し、人事（HR）担当者が必要な新規採用量を計算するのに役立ちます。定着率が低いと、人事チームの採用コストの上昇や生産性の低下につながる可能性があります。
  • ランプタイム：新入社員が新しい職務で完全に機能し、生産的になるまでにかかる期間。ランプタイム・メトリクスは、人事担当者がオンボーディングを合理化し、リソースの割り当てを最適化するのに役立ちます。役割のランプタイムが6カ月である場合、その人はフルアウトプットが必要になる6カ月前に採用する必要があります。また、企業は、それが新入社員への多額の先行投資であることを理解する必要があります。
  • 採用リードタイム：採用リードタイム指標は、求人掲載から内定が受け入れられるまでの期間を測定します。この指標は、労働力管理チームが採用プロセスが効率的に機能しているかどうかを評価するのに役立ちます。また、人事チームは適切な役割に適切な人材を見つけています。採用リードタイムが短縮されるということは、採用戦略が合理化されていることを示し、適切なスキルを持つ人材でポジションを埋めるのに役立ちます。
  • フルタイム換算： フルタイム換算（FTE）とは、チーム・メンバーが貢献したフルタイム労働時間の総数を指します。このメトリクスは、利害関係者が労働力の能力を評価し、リソースを適切に割り当てるのに役立ちます。
  • 従業員ネット・プロモーター・スコア（eNPS）：eNPSは、従業員の満足度と、その会社を前向きな職場として推薦する可能性を測定します。eNPSは従業員の士気を反映し、それが定着率と生産性に直接影響するためです。

人員数計画ツールとしてのAI

最新のテクノロジーは、人事と財務の関係をスプレッドシートからダッシュボードに移行し、信頼できる唯一の情報源を構築します。今日のファイナンシャル・プランニング・ツールや人員数計画ソフトウェアは、人工知能（AI）自動化によって推進されています。

以下は、AI駆動型人員数計画の主な特徴です。

  • リアルタイムのデータ統合：人員数計画および要員計画ソフトウェアは、人事情報システム（HRIS）や給与システムからリアルタイムでデータを取得し、財務チームに最新の洞察を提供します。すべての労働力データを1カ所にまとめることで、チームは従業員数、定着率、離職率などの労働力データを分析できます。
  • シナリオ・モデリング：チームは、市場の動向、人員の過剰または人員不足の水準、報酬の変更、採用決定の財務的影響などの要素に基づいて、what-ifシナリオを作成できます。シナリオ・モデリングは、チームが予測と採用の適切なタイミングを決定するのに役立ちます。
  • コラボレーション：統合ツールにより、部門マネージャーは単一のプラットフォームで部門を横断して連携し、作業できるようになります。1つの屋根の下で働くことで、すべての利害関係者が組織全体で意思決定の際に足並みを揃え、戦略的目標を共有できます。
  • 予測：一部の最新の労働力計画ツールは、季節性や労働力再編成などの要因のベースラインとして予測テンプレートを使用します。予測ツールにより、部門長や利害関係者は、人件費や事業目標に対する人員数の影響を即座に把握することができます。

人員数計画のベストプラクティス

適切に管理された人員数計画は、組織が労働力のニーズに積極的に対応し、予測不可能な課題に備えるのに役立ちます。効果的な人員数計画は、いくつかのベスト・プラクティスに従うことで実施できます。

1. 採用ギャップを特定し、組織の目標をレビューする

人員数計画の最初のステップは、組織の労働力の現在の状態と直面している課題を理解することです。スキル監査とギャップ分析を通じてスキル・ギャップを特定し、さらなる人材開発やスキルアップが必要な個所を判断します。組織は、役割不足やキャパシティーの問題を評価することもあります。

例えば、組織が新しい市場に進出している場合、現在の人員数を分析し、どこでより多くの従業員が必要かを判断することが重要です。あるいは、組織が既存のスタッフのトレーニングに投資したいと考えるかもしれません。組織の目標がすべての戦略計画の基礎を築くため、これらの決定は人員数計画にとって重要です。

2. 人員数報告を整理する

人員数計画プロセスを成功させる鍵は、組織の各従業員に関する人員数のレポートを整理することです。人員数レポートは通常、企業の人事情報システム（HRIS）から提供され、職種、在職期間、給与、年齢、性別、教育レベル、勤務地など、すべての従業員に関するデータが含まれます。

人員数レポートは、作業を計画するための基礎となります。チームは、利害関係者がリアルタイムで参照できるように、現在の人員数の状況と主要なメトリクスを表示する人員数ダッシュボードを作成する必要があります。

3. 利害関係者を連携する

効果的な人員数ストラテジーには、組織全体のコラボレーションとコミュニケーションが不可欠です。人事、財務、経営幹部など、複数の部門にわたる関係者は、組織の目標が明確に定義されていることを確認する必要があります。さらに、最初にどの役割を担うか、市場の考慮事項など、優先順位を特定して話し合います。

コミュニケーションはオープンであり、誤解のないようにする必要があります。オペレーションのニーズと組織全体のビジョンとの間のギャップを埋めるために、利害関係者の調整が極めて重要です。

4. 必要なデータを収集する

企業が人員数計画を行うためには膨大な量のデータが必要であり、そのため、データを収集してレビューすることが重要です。データはおそらく、人事情報システム、応募者追跡システム（ATS）、人員数レポートなどから得られる可能性があります。

収集するデータには、収益目標、費用の予測、役割要件、従業員のスキル、組織階層、パフォーマンス・レビューや評価が含まれます。

5. 予測ツールを評価する

ビジネスを成長させるには、ツールとソフトウェアへの財務投資が必要です。人員数計画機能を備えた専用のソフトウェアに投資する企業の意欲を評価します。最新のソフトウェアは、反復的な管理タスクを自動化し、複数のチーム・メンバーのスケジュールを管理できます。

高度なツールは、予測分析を使って求人広告を最適化し、労働力のコストが企業の目標に沿うようにシナリオをカスタマイズします。

6. 複数のシナリオに備える

未来は予測不可能であり、過去数年が何らかの兆候を示しているのであれば、企業はあらゆる事態に備える必要があります。企業は、長期的および短期的な緊急時対応のために、複数の人員数計画を策定しておく必要があります。

人事チームと財務チームは協力して、特定の期間に必要な採用者数を見積もり、ソフトウェアの洞察を使用して複数のシナリオを作成する必要があります。2つの部門間のこの連携は、予算内に収まり、労働市場の基準に準拠した戦略的な人員数計画にとって重要です。

7. 計画を継続的にレビューする

人員数計画は通常、毎年行われます。ただし、予期せぬ事態が発生する可能性もあるため、組織は代替計画を用意しておく必要があります。予期せぬ投資やベンチャー企業の失敗は、組織が人員数にアプローチする方法を完全に変えてしまう可能性があります。こうした時点で、人員数計画を見直し、必要な調整を行う絶好の機会が得られます。

人員配置のニーズは時間の経過とともに変化するはずです。そのため、成長し進化する組織には人員数計画システムを導入する必要があります。人員数計画は、チームが考慮しない可能性のある複数のシナリオを考慮しており、組織が準備を整え、将来に備えるのに役立ちます。

共同執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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