チャットボットとAIエージェントは関連がありますが、まったく同じものではありません。

チャットボットは主に通信インターフェースであり、その主な機能は会話型です。ルールベース（決定木に従う）であれ、AI搭載（応答の生成）であれ、その目的はユーザーと対話し、情報を収集してナレッジ・ベースまたはデータベースから応答を提供することです。チャットボットは日常的な顧客とのやり取りを大量に処理するのに適しています。

チャットボットとは異なり、AIエージェントは自律的で、より複雑なタスクを実行できます。チャットボットは商品の在庫が切れていることを顧客に伝えることができますが、AIエージェントは在庫が少なくなっていることを検知でき、その後、自律的にサプライヤーに連絡して再補充し、供給レベルに基づいて価格戦略の調整ができます。

つまり、チャットボットは応答が主ですが、AIエージェントは最初のプロンプトの範囲を超えた行動をすることができます。

それでも、それらの境界線は分かりにくいことがあります。近年、チャットボットは厳格な決定木を搭載したものから、ChatGPTの背後にあるテクノロジーと同様の大規模言語モデル（LLM）を使用するものになっています。以前は、ユーザーがチャットボットが認識していないフレーズを入力するとエラーを返していました。現在、生成AIにより、チャットボットは文脈を解釈したり、誤字を処理したり、事前に作成されたテンプレートを超えた回答を生成したりできるようになりましたが、主な機能は依然としてプロンプトに対する応答です。

例えば、IBM® watsonx Orchestrate®のようなツールにより、企業は正確で拡張性があり、ビジネスデータに基づく会話アシスタントを構築することができます。これらのアシスタントは、オートメーションを実現しながら、AIが厳格なブランド・ガイドラインに準拠していることを保証します。