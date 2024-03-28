2000年代、スマートフォンとインターネットの高速化により、銀行業界はデジタル・イノベーションの時代を迎えました。かつては物理的なインフラストラクチャーのコストと制約に悩まされていたこの業界も変わり始めました。やがて、銀行はより多くのサービスをデジタルで提供するようになりました。データ保護とセキュリティーに関する当初の懸念が過ぎ、顧客はこの分野をより信頼し始め、オンラインでの取引を行うことに前向きになりました。

新世紀の20年目までには、顧客は一日中いつでもオンラインで、多くの場合、自ら選択したデバイスで自分のアカウントにアクセスするのが普通になりました。パブリッククラウド製品のセキュリティー機能が向上するにつれて、銀行は、以前のようにオンプレミスのデータセンターを経由するのではなく、インターネット経由でサーバーやデータベースにアクセスするようになりました。これらにより、プライベートクラウドとパブリッククラウドの両方のソリューションの銀行顧客が生まれ、現在のクラウド・バンキングの時代が始まりました。この変化は、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）が進化する銀行のニーズを満たすためにセキュリティー、テクノロジー、適応性で競争する、現在のクラウド・バンキング時代の到来を告げるものです。

クラウド戦略を策定する際、金融機関は、最新のアプリケーションとサービスに対する顧客の需要、厳しい規制要件の遵守、コストの間の微妙なバランスに直面します。最も重要な選択の1つは、パブリッククラウドとプライベートクラウドのどちらを選択するかです。