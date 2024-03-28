クラウド・バンキングとは、金融機関がインターネットを通じて銀行サービスをオンデマンドで提供することを指す用語です。他のクラウド・コンピューティング・サービスと同様に、物理サーバー、仮想サーバー、データセンター、Software-as-a-Service（SaaS）などのコンピューティング・リソースへのリモートアクセスに依存しています。
クラウドベースの銀行業務は、より使いやすくてアクセスしやすいだけでなく、オンラインでさまざまな支払いができるなど、他の方法でも顧客体験を向上させます。クラウド・バンキング・サービスを提供する金融機関の顧客が自宅でペイパービュー映画を視聴したり、ライドシェア・アプリを通じて配車を依頼したりする場合、クラウドネイティブのデジタル・バンキング・サービスに依存することになります。これらのサービスはトランザクションを促し、シームレスな支払いプロセスを保証します。
クラウド・エコシステムは、多くの消費者向けサービスを強化するだけでなく、金融セクターがコストを削減し、他のビジネス・ニーズを満たせるよう支援します。リモートワークを強化するアプリケーションの実現から、人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）アプリケーションの実行に必要な高いコンピューティング能力の提供まで、世界中の銀行がクラウド・プラットフォームの力を活用しています。
クラウド・バンキングにより、消費者にとって買い物や交通機関などの日常的な活動がはるかに容易になりました。食料品を買ったり、子供を学校に迎えに行くという日課を考えてみましょう。クラウド・バンキングが現実になる前は、これらの日課をこなすために複数の場所に立ち寄る必要がありました。今では、クラウド・バンキング・アプリを備えたスマートフォンだけを使用して、それらの日課をこなせる人もいます。
ただし、クラウド・バンキングの力は消費者だけにとどまりません。銀行業界では、データ・セキュリティーの向上、より革新的な製品の開発、日常業務を自動化するためのAIやMLなどの最先端テクノロジー導入のために、クラウド・バンキングをますます多く利用しています。実際、金融機関におけるクラウド移行はかなり浸透していて、他の業界をはるかに上回るペースで進んでいます（PDF）。現在、世界のクラウド支出の16%を占めています。
金融機関は、クラウドを活用して顧客により良い商品やサービスを提供し、独自のデジタル・トランスフォーメーションの目標を達成しようとしているため、いくつかの重要なメリットを実現しています。
ワークロードをクラウドに移行することで、銀行はデータ・ストレージとデータ分析に関連するコストを削減できるようになりました。銀行がすべての顧客の詳細な財務記録を維持することが法律で義務付けられていることを考えると、この分野は貴重な洞察が明らかになる大きな可能性を秘めています。クラウド・バンキングにより、金融機関は、前払いのオンプレミス・データ・ストレージ・モデルから、ニーズの変化に応じて調整できる、より柔軟な従量課金制のソリューションに移行できます。
クラウドを使用することで、銀行システムは複数のワークロードにわたってAIの力を利用できるようになりました。その一例が、顧客データや製品開発の分野です。顧客データをクラウドに保存すると、AIアルゴリズムによって顧客データが常にスキャンされ、顧客の行動に関するインサイトが得られるため、それを新しい商品や機能の設計に活用することができます。もうひとつの例は、カスタマー・リレーションシップ（CRM）の分野で、AIチャットボットと仮想エージェントが既にコールセンターに取って代わりつつあります。これらのツールは、新しい口座の開設、送金、クレジット・カードの申請など、さまざまなタスクを支援することでカスタマー・サポートを強化します。
クラウド・バンキングは活気にあふれ、技術的に革新的な分野であるため、日々新しいアプリケーションやサービスが設計されています。つまり、多くのクラウド・バンキング機能はすぐに利用できるため、銀行が顧客に提供するまでの時間が大幅に短縮されます。すでにクラウド・インフラストラクチャーを導入している銀行が、満たされていない顧客ニーズを発見した場合、ユーザー体験をすぐに改善できる既製のアプリケーションがすでに存在している可能性があります。
クラウド・バンキングは初期の頃、銀行が顧客に金融サービスを提供する際に、物理的な場所ではなく、リモートで提供する方法にすぎませんでした。業界の進化に伴い、銀行はインフラストラクチャーや銀行業務、特にデータ・ストレージや処理において、新たな効率性を求めてクラウドをますます利用するようになっています。
2000年代、スマートフォンとインターネットの高速化により、銀行業界はデジタル・イノベーションの時代を迎えました。かつては物理的なインフラストラクチャーのコストと制約に悩まされていたこの業界も変わり始めました。やがて、銀行はより多くのサービスをデジタルで提供するようになりました。データ保護とセキュリティーに関する当初の懸念が過ぎ、顧客はこの分野をより信頼し始め、オンラインでの取引を行うことに前向きになりました。
新世紀の20年目までには、顧客は一日中いつでもオンラインで、多くの場合、自ら選択したデバイスで自分のアカウントにアクセスするのが普通になりました。パブリッククラウド製品のセキュリティー機能が向上するにつれて、銀行は、以前のようにオンプレミスのデータセンターを経由するのではなく、インターネット経由でサーバーやデータベースにアクセスするようになりました。これらにより、プライベートクラウドとパブリッククラウドの両方のソリューションの銀行顧客が生まれ、現在のクラウド・バンキングの時代が始まりました。この変化は、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）が進化する銀行のニーズを満たすためにセキュリティー、テクノロジー、適応性で競争する、現在のクラウド・バンキング時代の到来を告げるものです。
クラウド戦略を策定する際、金融機関は、最新のアプリケーションとサービスに対する顧客の需要、厳しい規制要件の遵守、コストの間の微妙なバランスに直面します。最も重要な選択の1つは、パブリッククラウドとプライベートクラウドのどちらを選択するかです。
銀行が最初にクラウドへのサービス移行を開始したとき、ほとんどの銀行は、より安全であると考えられていたプライベートクラウド環境を選択しました。プライベートクラウドは、完全に単一の組織に属するクラウド・コンピューティング環境です。金融機関が使用しているプライベートクラウド上のすべてのクラウド・サービスはプライベート・ネットワーク上で提供されるため、悪意のある者がネットワークに侵入して顧客データを侵害する力が制限されます。プライベートクラウド・インフラストラクチャーは通常、金融機関が所有する、または契約したサードパーティ・ベンダーが管理するデータセンターの内部にあります。この環境により、セキュリティーがさらに強化されます。プライベートクラウドはセキュリティーと制御の点で魅力的ですが、パブリッククラウドが備える拡張性と柔軟性には欠けます。パブリッククラウドがセキュリティーを強化し続ける中、多くの銀行が現実的な選択肢として次に進むパブリッククラウドを選択するようになっています。
パブリッククラウドは、インターネット経由でアクセスできるパブリック・ドメインでホストされているクラウドです。Amazon Web Services（AWS）、IBM、Microsoft Azureなど、世界最大手の企業の多くがパブリッククラウド・インスタンスをホストしています。パブリッククラウドを使用すると、金融機関は顧客データをセンターに保存し、必要に応じて契約するサービスを拡大または縮小できます。パブリッククラウド・モデルは、コスト、拡張性、柔軟性の点で大きな利点をもたらします。しかし、一部の金融機関は、機密データを保管するサーバーの多くが他の国や地域に配置されていることから、プライバシー関連の法律をめぐる懸念を抱いています。
ハイブリッドクラウド・ソリューションとマルチクラウド・ソリューションは、パブリック・エコシステムとプライベート・エコシステム双方のクラウド・コンピューティングの利点を組み合わせることを目指しています。ハイブリッドクラウド環境はその名の通り、プライベートクラウドとパブリッククラウドのサービスを組み合わせたものです。マルチクラウドとは、クラウド顧客が多数のプロバイダーからさまざまなサービス（パブリックおよびプライベート）を選択するインスタンスです。ハイブリッドおよびマルチクラウド・バンキングの導入は、金融機関がクラウド・サービスを選択する際に複数のプロバイダーから入手可能な最低価格で購入できるため、人気が高まっています。
金融機関がクラウドとその多くのメリットを受け入れるにつれて、ユースケースは日々増加しています。組織の規模の大小を問わず、クラウド・トランスフォーメーションを中心に、新たなデジタル・トランスフォーメーションの取り組みが始まっています。クラウド・バンキングが金融サービスの世界をどのように変えているかをいくつか紹介します。
多くの銀行は長年にわたり、置き換えコストの高さから数十年間にわたって維持されてきたレガシーITインフラストラクチャーに依存してきました。しかし、それを維持するにはコストがかかり、新しいテクノロジーのスピードと機敏性を活用しない場合に機会損失が生じることは言うまでもありません。現在、多くの銀行はクラウド・バンキング・ソリューションをより広範なモダナイゼーションの取り組みに組み込んでいます。この移行の一環として、銀行はデータ・ストレージやデータ処理などのコア機能を、コストのかかるレガシーITインフラストラクチャーから、より適応性の高いクラウド運用モデルに移行しています。これにより、コストが削減され、顧客への技術提供のレベルが向上します。
クラウド・バンキングが銀行業務全体のエクスペリエンスを大きく変えたため、一部の新しい銀行は物理的な場所をまったく持たなくなりました。例えば、チャレンジャー・バンク（金融テクノロジー [フィンテック] 製品やサービスに大きく依存しているテクノロジー企業）は、クラウドを使用して完全なデジタル・バンキング・プラットフォームを構築しています。スマートフォンにダウンロードできるアプリのみでサービスを提供しているところもあります。チャレンジャー・バンクは、当座預金口座や普通預金口座、ローン、クレジット・カードなど、従来の金融機関が提供するサービスと同様のリテール・バンキング・サービスを提供するために、クラウドに大きく依存しています。ただし、物理的な支店の場所やその管理に必要な従業員にかかる間接費は発生しません。
オープン・バンキング（または「オープン・バンク・データ」）は、クラウド・テクノロジーによって実現した新たな手法であり、金融機関は顧客のデータをサードパーティ（多くの場合、他の金融サービス・プロバイダー）に公開して、イノベーションを促進し、新しいサービスを提供します。オープン・バンキングを実践する銀行は、通常は同意フォームを通じて、まず顧客から情報を共有する許可を得る必要があります。その後、口座、取引履歴、その他の情報を含むデータは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を介して共有できます。オープン・バンキングの用途は多岐にわたりますが、一般的には、ローンやその他の金融サービスのマーケティング機会や、新しいデジタル商品の開発などがあります。
多くの金融機関がプライベートクラウドからパブリッククラウドに移行したことで、パブリッククラウド・プロバイダーはサービス型製品モデルで新しい革新的な製品を提供できるようになり、銀行は顧客向けにさまざまなサービスや製品を試すことができます。また、既製の製品を利用することで、銀行は、中核的な銀行業務能力とはほとんどみなされていないフィンテックに重点を置かなくなりながらも、この分野のイノベーションの恩恵を受けています。
