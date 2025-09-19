公開日：2024年4月18日
寄稿者： Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
CDPは、世界で最も包括的な自己報告環境データの収集を自負しています。CDP開示プロセスを介したデータ収集により、いくつかのサステナビリティーの問題に関する企業や地方自治体の進捗状況を追跡し、各開示主体のスコアを計算することができます。CDPスコアは、組織の環境対策におけるパフォーマンスの概要を提供すると同時に、環境影響を管理することを目的としています。1
環境情報を報告するCDPフレームワークは、主要ESG報告フレームワークおよびグローバル開示システムの1つです。その他には、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）、GHG（温室効果ガス）プロトコル、世界報告イニシアチブ（GRI）、科学的根拠に基づく目標イニシアチブ（SBTi）によるフレームワークがあります。
2000年にロンドンでカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトとして発足したCDPは、当初、企業と投資家などの利害関係者間での情報共有を確立する手段として、温室効果ガス排出量の開示を要請していました。創設者たちは、このような環境データを公開することで気候変動に対する行動を促進することを期待していました。
この非営利団体は2003年、企業に炭素排出量の開示を求める第1回CDP質問書を発行しました。それから10年経ち、現在、同組織は環境情報開示の範囲の拡大と協力関係にある組織の多様性を反映するため、名称をCDPに短縮する形で変更しました。
CDPは、カーボン・フットプリントに関する開示を求めるだけでなく、森林破壊、水の安全保障、プラスチックの使用に関連する開示も要請しています。その影響範囲は現在、企業を超えて都市、州、地域にまで広がっています。
CDPのWebサイトでは、組織はデータ収集の重点分野として、4つの持続可能性および環境課題を挙げています。
CDPは、企業に対して水への影響と水の安全保障の向上に向けた取り組みを測定するよう求めています。これは、企業が水の安全保障を支援するパートナーシップを特定するのにも役立ちます。CDPによると、2023年には少なくとも770億米ドルがサプライチェーンにおける水リスクの脅威にさらされたと推定されています。2
CDPは、森林破壊が気候調節、水資源、生物多様性に影響を及ぼす世界で最も重大な環境課題の1つであると考えており、その枠組みを通じて、農業における森林破壊の回避を追跡しています。同組織は、他の自然生態系の破壊の回避を追跡するためにも活動範囲を拡大しています。
CDPはプラスチック関連の活動の開示を推進しています。これにより、企業はプラスチックの使用と汚染を減らすための戦略を策定するための基盤が提供されます。こうした情報開示とそれに基づく戦略は、企業がプラスチックの使用を規制する地域的および世界的な規制の進化に先んじるのに役立つ可能性もあります。
CDPは設立以来、情報開示組織のポートフォリオを拡大してきました。企業からの開示を求めることに加え、市政府や州政府などの地方自治体および公的機関を含む政府や公共部門の組織からの開示も要請しています。2023年には、23,200社を超える企業（世界の時価総額の3分の2に相当）と1,100を超える地方自治体政府を含む約25,000の組織がCDPにデータを開示しました。
企業はCDPと連携して、サプライチェーンのメンバーから環境影響の開示情報を入手することもできます。一方、投資家はCDPのデータを活用して意思決定やリスク管理を行うことができます。資産総額が67兆米ドルを超える700社以上の金融機関と、調達支出が6.4兆米ドルを超える300社以上の大手購買企業が、CDPを介した情報の開示を要請しています。
CDPスコアは、情報開示を通じて、組織とその利害関係者に気候変動、森林破壊、水の安全保障への取り組みの立場を示すことを目的とした指標です。毎年開示することにより、企業は長期にわたる進捗状況を追跡できるようになります。
CDPは、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に準拠したスコアリング手法を使用しています。企業と都市は「D-」から「A」まで評価され、情報開示を要請されたにもかかわらず開示しなかった企業には「F」の評価が与えられます。「A」スコアを獲得した企業は、環境影響開示と環境管理のパフォーマンスにおいてトップクラスにあることを意味します。2023年には、世界中で400社以上の企業と120の自治体がCDPから「A」スコアを獲得し、CDPの年間「Aリスト」に掲載されました。
CDPは非営利団体や政府機関と協力して、CDPの目標に沿った政策を推進しています。この組織のパートナーには、国連グローバル・コンパクト、国連地球規模気候行動マラケシュ・パートナーシップ、欧州委員会のゼロ汚染ステークホルダー・プラットフォーム、ウォーター・ヨーロッパ、ブラジル気候行動同盟などがあります。
環境、社会、ガバナンス（ESG）データの取得、統合、管理、分析、報告を簡素化します。
サステナビリティーの目標を運用化し、透明性を高めるためにESGデータ戦略を策定しています。
悪天候や気候変動がビジネスに及ぼす経済的影響を管理することで、サステナビリティーへの取り組みを実施します。
1 「CDPのサービス（原題：What we do）」（ibm.com外部へのリンク）。CDP。2024年。
2 「 CDPの報告によると、水は現在、世界のサプライチェーンにとって大きなリスクとなっています。」（ibm.com外部へのリンク）。CDP。2024年3月22日。