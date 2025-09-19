2000年にロンドンでカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトとして発足したCDPは、当初、企業と投資家などの利害関係者間での情報共有を確立する手段として、温室効果ガス排出量の開示を要請していました。創設者たちは、このような環境データを公開することで気候変動に対する行動を促進することを期待していました。

この非営利団体は2003年、企業に炭素排出量の開示を求める第1回CDP質問書を発行しました。それから10年経ち、現在、同組織は環境情報開示の範囲の拡大と協力関係にある組織の多様性を反映するため、名称をCDPに短縮する形で変更しました。

CDPは、カーボン・フットプリントに関する開示を求めるだけでなく、森林破壊、水の安全保障、プラスチックの使用に関連する開示も要請しています。その影響範囲は現在、企業を超えて都市、州、地域にまで広がっています。