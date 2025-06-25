ブレード・サーバーに加えて、現代のデータセンターは主に、ラックマウント型サーバーとタワー型サーバーという2種類のサーバーに依存しています。機能面ではブレード・サーバーと類似していますが、これら2種類のサーバーには注目すべきいくつかの違いがあります。

ラックマウント型サーバー

ラックマウント型サーバーは、ブレード・サーバーよりも低コストでやや小型の選択肢である一方で、性能面はそれほど高くありません。また、ブレード・サーバーとは異なり「ホットスワップ」、つまりシステム全体の機能を停止させることなく迅速に交換や修理を行うことができないため、保守がより困難です。

一部の企業は、コストの低さ、既存のデータセンター技術との互換性、そしてスタンドアロン・サーバーとして利用でき、集中管理なしにリソースを提供できるという理由から、依然としてラックマウント型サーバーを好む場合があります。これに対してブレード・サーバーは、多くの場合、より大規模なネットワークの一部としてのみ使用されます。

タワー型サーバー

タワー型サーバーは、サーバーとして動作するように構成されたPCです。デスクトップ・コンピューターであるタワー型サーバーはブレード・サーバーやラックマウント型サーバーよりも大きなサイズになります。タワー型サーバーは、IT管理者が特定のサービスや機能を提供するために専用サーバーを必要とする場合に一般的に使用されます。例えば、タワー型サーバーは動的ホスト構成プロトコル（DHCP）やドメイン・ネーム・システム（DNS）サービスを提供することが多く、ネットワーク管理者に対してネットワーク上でより柔軟な管理を可能にします。