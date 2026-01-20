APIエコシステムとは

API Gatewayは、クライアント（Webアプリケーションやモバイル・アプリケーションなど）が複数のバックエンド・サービスにアクセスするための単一のエントリー・ポイントを提供し、同時にクライアントとサーバーのやり取りを管理するソフトウェア・レイヤーです。

API Gatewayは、APIリクエストとも呼ばれるAPI呼び出しを受信し、リクエストの性質に応じて1つ以上のバックエンド・サービスにルーティングします。ゲートウェイはリクエストされたデータをコンパイルし、1つの応答でクライアントに返します。ゲートウェイを使用すると、クライアントは複数の呼び出しで複数のエンドポイントをクエリーする必要がなく、1回のコールで複数の参考情報をクエリーできます。

たとえば、医療システムのサービスをOrchestrate® するAPI Gatewayによって、ユーザー向けアプリケーションが1回のAPI呼び出しで、患者の医療記録、支払い履歴、現在のスケジュールなど、複数の参考情報からデータを取得できるようになります。

API Gatewayは、次のような他のクリティカルなタスクも集中化します。