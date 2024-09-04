サービスへの登録や注文など、ユーザーがウェブサイトを操作する場合、それは「イベント」と呼ばれます。Apacheアーキテクチャーでは、イベントとは、ユーザーが行ったことを説明する情報を含むあらゆるメッセージです。例えば、ユーザーがウェブサイトに登録した場合、イベントレコードにはそのユーザーの名前とEメールが含まれます。

おそらく、Apache Kafkaを他のデータ・ストレージ・アーキテクチャーと区別する機能は、イベント・ストリーミングの能力以外にないだろう。この機能は、「イベント・ストリーミング」または単に「ストリーミング」（特にApache Kafkaの場合はKafkaストリーム）として知られています。イベント・ストリーミングとは、数百、さらには数千のプロデューサーによって生成されたデータがプラットフォームを通じて利用者に同時に送信されることです。