製造業を米国にリショアリングする： AI 、オートメーション、デジタルレイバーの役割

以下では、半導体産業とEVバッテリー製造業における2つのお客様事例を取り上げます。これらは、製造業の米国へのリショアリングにおける課題に対処するにあたり、デジタルレイバーがどのように役立つかを示しています。

お客様事例 1: 半導体

半導体産業は、リショアリングにおける課題と適用可能な解決策の適切な例を示しています。半導体はコンピューターや通信などの重要な業種・業務に不可欠なコンポーネントですが、そのサプライチェーンの混乱は世界経済を脅かしています。

現在の半導体サプライチェーンはグローバルかつ複雑であり、設計、設備製造、加工、組立はさまざまな国で行われています。米国の製造業シェアは1990年の37%から現在はわずか12%にまで低下しています。重要な用途のための生産能力を満たすために、米国は約18～20件の新しい半導体製造工場（「ファブ」）を追加する必要があり、これには70～9万件の新たな雇用が必要となります。これは、現在の労働力の50％増にあたります。しかし、半導体製造における多くの職種は自動化により減少している一方で、エンジニアリング職は増えつつあります。これにより、既存の労働力のスキルアップと再スキル化が必要になります。

デジタルテクノロジーは、半導体産業・業務における労働力の課題を解決するのに役立ちます。AI搭載ツールはスキルギャップを特定し、複数のスキルを持つ従業員にパーソナライズされたトレーニング・プログラムを提供します。デジタルツイン・テクノロジーは生産プロセスのシミュレーションおよび最適化を可能にし、物理プロトタイプの必要性を減らし、新製品の開発を加速させます。協働ロボットは人間の作業員と協力して反復的なタスクを実行できるため、人間の作業員はより価値の高いタスクに集中できます。

デジタル・テクノロジーの導入には先行投資が必要であるものの、これにより全体的な生産の効率化と費用対効果の向上につながります。半導体製造を米国にリショアリングすることで、サプライチェーンのリスクを軽減し、顧客や市場との距離を縮め、サプライヤーとイノベーションのエコシステムを構築することができます。また、新たな雇用機会を創出し、既存の労働力のスキルを向上させることで、熟練した労働力とのギャップに対処することもできます。

結論として、デジタルレイバーが製造業の米国へのリショアリングの課題に対処する手助けとなることを示す説得力のある例を、半導体業界は示しています。デジタルテクノロジーを活用することで、企業は労働力、技術、経済の課題を克服し、戦略的メリットを得ることができます。

お客様事例 2：EVバッテリー製造

米国におけるEVバッテリー製造には、労働力、テクノロジー、経済面で独自の課題が伴います。ただし、前述の半導体製造の例と同様に、AI、自動化、デジタルレイバーを導入することで、これらの課題に対処できます。

世界のEVバッテリーサプライチェーンは主にアジアに集中しています。野心的なEV目標を達成するために、米国は国内におけるバッテリー製造能力を増やす必要があります。そのためには、インフラの大幅な拡張と労働力の育成が必要です。オートメーションに反復的なタスクを引き継がせ、より複雑なタスクに労働力を集中させることで、労働力の課題を解決できる可能性があります。デジタルツインはバッテリー製造プロセスをシミュレートできるため、実際に実装する前にテストと最適化を行うことができます。これらのテクノロジーを実装するには多額の先行投資が必要となります。しかし、オートメーションを通じて効率的で費用対効果の高い生産を実現できる可能性があり、これにより米国のメーカーが世界的に競争できるようになります。また、EV全体のコストの主要なコンポーネントであるバッテリーパックのコストの削減にも貢献します。

EVバッテリー製造を米国で行うことでも、戦略的なメリットがもたらされます。サプライチェーンの安全を確保し、海外サプライヤーへの依存を減らし、イノベーションを促進し、雇用の増加に貢献し、スキルギャップを埋めるのに役立ちます。