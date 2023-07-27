エンタープライズ資産管理（EAM）テクノロジーが進化し続けるにつれて、石油・ガス会社による設備パフォーマンス管理の取り組み方を変革すると期待される新しいトレンドが出現しています。しかし、最も可能性を示しているのはどのイノベーションでしょうか。お話させてください （順不同）。

トレンド1：EAMとデジタルツインの統合

デジタルツイン（物理的資産、プロセス、システムの仮想レプリカ）は、石油・ガス分野で大きな注目を集めています。デジタルツインをEAMと統合すると、さまざまな運用シナリオをシミュレートし、資産の中断を予測することができます。資産／システムシミュレーションへのアクセスにより、より積極的な保守計画、意思決定の改善、リスク管理の向上が可能になります。また、アップタイムと寿命を大幅に延長することもできます。

トレンド2：EAMシステムにおけるブロックチェーンの活用

ブロックチェーンテクノロジーは、EAM に透明性、セキュリティ、追跡可能性をもたらす可能性を秘めています。ブロックチェーンは、資産関連のすべての取引の安全な分散型記録を提供することで、監査能力を高め、不正やエラーのリスクを軽減します。EAMにおけるブロックチェーンの使用はまだ初期段階にありますが、注目に値するトレンドです。

トレンド3：AIと機械学習を活用したEAM

AIとMLは、EAMシステムを強化することで、EAMの予測機能を次のレベルに引き上げています。資産センサーから膨大な量のデータを収集・分析することで、これらのテクノロジーは設備の故障をより高い精度で予測し、資産全体の信頼性を向上させることができます。

トレンド #4: 拡張現実の主要な機能と EAM の機能の組み合わせ

拡張現実 (AR) をEAMと統合することで、石油・ガス会社は保守プロセスの効率と効果を高めることができます。ARテクノロジーは、物理的な世界にデジタル情報を重ね合わせ、技術者が複雑な手順を視覚化し、設備の問題を診断できるようにします。故障が発生した場合、保守チームはARメガネを使用してリアルタイムの資産データを確認し、ステップバイステップの修理手順を確認し、専門家から遠隔支援を受けることもできます。

トレンド5：モバイルEAMソリューションの台頭

モバイル・テクノロジーにより、EAMがこれまで以上に利用しやすくなりました。技術者は、場所にかかわらず、モバイル・デバイスから資産情報、メトリクス、保守スケジュール、詳細な作業指示にアクセスできるようになりました。これにより、生産性が向上するだけでなく、最も正確で最新の情報を常にチームがすぐに入手できるようになります。

トレンド6：EAMソリューションでサステナビリティーを推進する

サステナビリティーは石油・ガス業種・業務のための喫緊の課題であり、EAMシステムはこれらの取り組みを支援するために進化しています。最新のEAMシステムは、企業が環境への影響を監視および軽減し、二酸化炭素排出量を追跡して、環境規制への準拠を確保するのに役立ちます。これらの新しい主要な機能により、企業は環境に悪影響を与える慣行に対処しながら利益を最大化することができます。