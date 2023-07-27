石油・ガス産業は依然としてエネルギーランドスケープの不可欠な部分を占めていますが、不安定な市場環境、環境規制の拡大、業務効率化の必要性の高まりなど、多くの現代的な課題に直面しています。
このような課題を克服するために、業界関係者は企業設備保全管理（EAM）ソリューションに注目しています。EAMは、石油・ガス会社が設計・調達から保守・廃棄に至るライフサイクル全体にわたって物理的資産とインフラストラクチャーを管理できるようにする貴重なツールです。
2022年時点で、EAM市場の価値は約60億米ドルに達し、2030年までの年平均成長率は16.9%でした。ここでは、石油・ガス業種・業務におけるEAMソフトウェアの潜在的なアプリケーションの可能性について説明し、業種・業務の前進を後押しするトレンドについて説明します。
その中核となるエンタープライズ資産管理（EAM） は、組織が物理的資産（設備、機械、インフラストラクチャーなど）を資産管理できるように設計されたシステムです。全体的なビューを提供し、資産の状態、場所、効率に関するクリティカルなデータを提供します。
EAMシステムには、保守管理、 資産ライフサイクル管理、 在庫管理 、 作業指示管理などの機能が含まれます。最近では、これらのシステムはモノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、機械学習（ML）などの先進技術を統合し、予測分析やリアルタイム監視を可能にしています。
Enterprise資産管理（EAM）は、掘削リグやパイプラインから製油所やストレージ施設に至るまで、企業が複雑な資産をより簡単に管理できるようにします。以下は、石油・ガス業界が資産管理としてEAMを採用している最も影響力のある方法の一部です。
エンタープライズ資産管理（EAM）テクノロジーが進化し続けるにつれて、石油・ガス会社による設備パフォーマンス管理の取り組み方を変革すると期待される新しいトレンドが出現しています。しかし、最も可能性を示しているのはどのイノベーションでしょうか。お話させてください （順不同）。
デジタルツイン（物理的資産、プロセス、システムの仮想レプリカ）は、石油・ガス分野で大きな注目を集めています。デジタルツインをEAMと統合すると、さまざまな運用シナリオをシミュレートし、資産の中断を予測することができます。資産／システムシミュレーションへのアクセスにより、より積極的な保守計画、意思決定の改善、リスク管理の向上が可能になります。また、アップタイムと寿命を大幅に延長することもできます。
ブロックチェーンテクノロジーは、EAM に透明性、セキュリティ、追跡可能性をもたらす可能性を秘めています。ブロックチェーンは、資産関連のすべての取引の安全な分散型記録を提供することで、監査能力を高め、不正やエラーのリスクを軽減します。EAMにおけるブロックチェーンの使用はまだ初期段階にありますが、注目に値するトレンドです。
AIとMLは、EAMシステムを強化することで、EAMの予測機能を次のレベルに引き上げています。資産センサーから膨大な量のデータを収集・分析することで、これらのテクノロジーは設備の故障をより高い精度で予測し、資産全体の信頼性を向上させることができます。
拡張現実 (AR) をEAMと統合することで、石油・ガス会社は保守プロセスの効率と効果を高めることができます。ARテクノロジーは、物理的な世界にデジタル情報を重ね合わせ、技術者が複雑な手順を視覚化し、設備の問題を診断できるようにします。故障が発生した場合、保守チームはARメガネを使用してリアルタイムの資産データを確認し、ステップバイステップの修理手順を確認し、専門家から遠隔支援を受けることもできます。
モバイル・テクノロジーにより、EAMがこれまで以上に利用しやすくなりました。技術者は、場所にかかわらず、モバイル・デバイスから資産情報、メトリクス、保守スケジュール、詳細な作業指示にアクセスできるようになりました。これにより、生産性が向上するだけでなく、最も正確で最新の情報を常にチームがすぐに入手できるようになります。
サステナビリティーは石油・ガス業種・業務のための喫緊の課題であり、EAMシステムはこれらの取り組みを支援するために進化しています。最新のEAMシステムは、企業が環境への影響を監視および軽減し、二酸化炭素排出量を追跡して、環境規制への準拠を確保するのに役立ちます。これらの新しい主要な機能により、企業は環境に悪影響を与える慣行に対処しながら利益を最大化することができます。
石油・ガス業界は、石油・ガス会社が業務を最適化し、収益性を向上させ、厳しい業界環境の中で競争力を維持するのに役立つ貴重な洞察を提供する力を持つEAMシステムから大きなメリットを得ることができます。また、EAMをエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）や顧客関係管理（CRM）などの他のビジネス・システムと統合することで、企業はオペレーションに対してより総合的なアプローチを取ることができます。
ただし、EAMの導入を成功させるには、広範な人材トレーニング、包括的なチェンジ・マネジメントイニシアチブ、および会社のビジネス目標に沿った戦略的アプローチが必要です。
IBM Maximo Application Suite は、石油・ガス事業者がパフォーマンスを向上させ、日々の業務を効率化し、デジタル・トランスフォーメーションのプロセスを簡素化するのを支援する統合資産管理ソリューションです。Maximoは、統合されたAI搭載のクラウド・ベースのプラットフォームを使用して、高度な分析を生成するCMMS、EAM、およびAPM機能を提供し、公益事業会社がよりスマートでデータ主導の意思決定を行えるように支援します。
しかし、石油・ガス業界におけるEAMの未来は、新しいテクノロジーの導入だけではありません。また、ビジネス・プロセスと文化を変革することも重要です。
適切なアプローチとIBMにより、EAMは石油・ガス業界のオペレーショナル・エクセレンスとイノベーションを今後数十年にわたって推進する強力なツールとなり得ます。
