話題になっているDeepSeek-R1のようなオープンソースの基盤モデルにより、企業は独自のカスタムモデルを作成する際に先手を打つことができ、ROIを高めることができます。しかし、AIガバナンスの役割についてはあまり話題になっていません。あらゆる形式の AI および ML にはガバナンスが必要ですが、サードパーティ プロバイダーのオープンソース モデルには固有の考慮事項があります。組織によるAIの使用を安全で、透明性と責任があるものにしたい場合は、AIガバナンスが非常に重要です。

これらの進展を考慮して、AIガバナンスが主要な課題のいくつかをどのように軽減できるかを明らかにしながら、DeepSeekのようなオープンソース・モデルをどのように活用できるかについて見ていきましょう。