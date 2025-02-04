DeepSeekの台頭がもたらす安全保障に関する本質的な対話

AIの統合を検討している企業にとって、セキュリティー・プロトコルは重要な要素です。多くのエンタープライズ向けAIプロバイダーは、クラウド・サービスへの依存を軽減するためのローカル・デプロイメント・オプションを提供しています。たとえば、IBMはプライベートにホストできるエンタープライズ・グレードのAIソリューションを提供しており、Metaは組織がデータセンター内で実行できるオープンソース・モデルをリリースしました。

Boonenは、DeepSeekのモデルはローカルで実行することもできるため、クラウドのセキュリティー・リスクに関する懸念が解消されると指摘しています。ただし、クラウド・ベースのサービスに依存している企業は、潜在的な脆弱性に特に注意する必要があると彼は警告しています。

DeepSeekに関する議論の一部として、顧客がAIトレーニングのためのデータ収集をオプトアウトできるかどうかが不確実だというものがあります。OpenAIなどの企業はそのようなオプションを提供していますが、DeepSeekが同様の保証を提供するかどうかはいまだ不明です。

「OpenAIの場合、データを使ってトレーニングしないように指示すれば、実際にトレーニングを行わないというある程度の信頼感があります」とBoonenは言います。「DeepSeekのオプトアウトについては詳しくはありません。たとえ大枠が説明されていたとしても、その実施については確信を持てません。」

IBM watsonxのプロダクト・マネジメント・シニア・ディレクター、Maryam AshooriはLinkedInで、企業が「これらのモデルをオンプレミスまたは希望するクラウドに安全に展開できるようになった」と発表し、watsonx.ai®のDeepSeekによる蒸留AIモデル用の新しいワンクリック・デプロイメント・システムに注目しています。