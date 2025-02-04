DeepSeekの台頭がもたらす安全保障に関する本質的な対話

中国のAIスタートアップDeepSeekは、生成AI 分野で競争力のあるプレーヤーとして台頭していますが、セキュリティ専門家は同社のプラットフォームの潜在的な脆弱性について懸念を示しています。
セキュリティー会社Wizのレポートでは、まず、DeepSeekの信頼性に関する疑問が提起され、重大な脆弱性が特定されました。Wizによると、DeepSeekは脆弱性を開示した際、「迅速に機密漏れに対処した」と言っています。詳細はまだ限られているものの、研究者は、同社のユーザー情報の管理方法についても懸念しています。Ciscoとペンシルベニア大学の共同チームが実施したさらなるセキュリティー・テストでは、研究者らは複数のケースで制限を回避でき、DeepSeek-R1の安全性メカニズムは特定の敵対的なプロンプトに脆弱であることが分かりました。
DeepSeekではサービスの停止も起きており、サード・パーティーのAIサービスに依存するリスクについて、議論がさらに加速しています。このような問題はクラウド・ベースのAIプロバイダーにとっては一般的なものですが、機密性の高い企業データを扱うプラットフォームは強力なセキュリティー対策を講じる必要があると専門家は警告しています。
「プライバシー上の理由から、クラウド・ホスト型サービス上に構築することはお勧めしません」と、IBM X-Force® Adversary ServicesのCNE機能開発リーダーであるRuben Boonenは述べています。「リスクがあります。」
AIの統合を検討している企業にとって、セキュリティー・プロトコルは重要な要素です。多くのエンタープライズ向けAIプロバイダーは、クラウド・サービスへの依存を軽減するためのローカル・デプロイメント・オプションを提供しています。たとえば、IBMはプライベートにホストできるエンタープライズ・グレードのAIソリューションを提供しており、Metaは組織がデータセンター内で実行できるオープンソース・モデルをリリースしました。
Boonenは、DeepSeekのモデルはローカルで実行することもできるため、クラウドのセキュリティー・リスクに関する懸念が解消されると指摘しています。ただし、クラウド・ベースのサービスに依存している企業は、潜在的な脆弱性に特に注意する必要があると彼は警告しています。
DeepSeekに関する議論の一部として、顧客がAIトレーニングのためのデータ収集をオプトアウトできるかどうかが不確実だというものがあります。OpenAIなどの企業はそのようなオプションを提供していますが、DeepSeekが同様の保証を提供するかどうかはいまだ不明です。
「OpenAIの場合、データを使ってトレーニングしないように指示すれば、実際にトレーニングを行わないというある程度の信頼感があります」とBoonenは言います。「DeepSeekのオプトアウトについては詳しくはありません。たとえ大枠が説明されていたとしても、その実施については確信を持てません。」
IBM watsonxのプロダクト・マネジメント・シニア・ディレクター、Maryam AshooriはLinkedInで、企業が「これらのモデルをオンプレミスまたは希望するクラウドに安全に展開できるようになった」と発表し、watsonx.ai®のDeepSeekによる蒸留AIモデル用の新しいワンクリック・デプロイメント・システムに注目しています。
IBM X-Force Threat Intelligence Indexを使用することで、より迅速かつ効果的にサイバー攻撃に備え、対応するためのインサイトを得ることができます。
IBMが主要プレイヤーに選ばれた理由をご覧になり、組織のニーズに最適なサイバーセキュリティー・コンサルティング・サービス・ベンダーを選択するための洞察を得ることができます。
世界有数の企業向けセキュリティー・プロバイダーが提供するソリューションで、セキュリティー・プログラムを変革します。
サイバーセキュリティー・コンサルティングやクラウド、マネージド・セキュリティー・サービスでビジネスを変革し、リスクを管理しましょう。
AIを活用したサイバーセキュリティー・ソリューションで、セキュリティー・チームの俊敏性、精度、生産性を向上させます。
データ・セキュリティー、エンドポイント管理、IDおよびアクセス管理（IAM）ソリューションのいずれが必要であっても、IBMのエキスパートはお客様と協力して、高度なセキュリティー体制を実現します。サイバーセキュリティー・コンサルティング、クラウド・セキュリティー・サービス、マネージド・セキュリティー・サービスなど、業界の世界的リーダーとして、事業の変革とリスク管理を支援します。