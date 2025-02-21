組織は、生成AIアプリケーションをどのビジネス上の質問に集中させたいかを決定すると、AIモデルのトレーニングに関連するデータ・セットの検討を開始できます。Gravesはこの過程を、スペクトラムを見ることに例えています。「その一方で、モデルをトレーニングするために必要な、機密性の高い独自の内部データが存在することになります。もう一方には、独自のデータではなく、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるのに役立つ一般的なデータがあります。」

RFP（提案依頼書）の世界は、ここ数年に登場した生成AIの最も魅力的なビジネス・ユースケースの1つであるため、良い例です。RFPプロセスのさまざまな側面を自動化するために生成AIアプリケーションの構築を検討しているB2B企業は、社内データに基づいてトレーニングする必要があるでしょう。そうしないと、企業独自の機能を提示できないことになります。しかし、同じ生成AIモデルも、文の作成方法や回答の構成方法など、より一般的なデータでトレーニングする必要もあります。そうしないとその応答が意味を成さないからです。

「これらの側面の両方を、広範で一般的なデータ・セットに加え、より独自の社内データセットも含めたデータのストラテジーには、これらの側面の両方を統合する必要があります」とGravesは言います。「そうしないと、ただツールを作って大量のデータを投入して何が起こるか見ているだけになり、お金と時間の無駄になります。」