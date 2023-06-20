タグ
ビジネス・オペレーション

資産ライフサイクル管理戦略：あなたのビジネスにとって最適なアプローチとは

生産ラインでタブレットを使用するアフリカ系アメリカ人女性の機械エンジニア

資産は、企業の独自のニーズに合わせたソフトウェアプログラムから、海を越えて伸びるパイプラインまで、あらゆる成功するビジネスの生命線です。ビジネスリーダーが下せる最も重要な戦略的決定の一つは、これらの資産を生涯にわたってどのように管理するかです。

資産がわずかしかない中小企業であっても、世界中にオフィスを構える大規模企業であっても、資産ライフサイクル管理 (ALM) は業務の基本的な部分です。成功する戦略を構築するために知っておくべきことは以下の通りです。

アセット/資産とは?

まず、資産とは何か、なぜそれらが非常に重要なのかについて説明しましょう。企業は資産を使用して価値を生み出します。資産には、物理的資産と非物理的資産の両方を含め、さまざまな種類があります。物理的資産の例としては、設備、オフィス・ビル、車両などがあります。非物理的資産には、知的財産、商標、特許が含まれます。

資産ライフサイクル管理とは

企業が取得する各資産は、そのライフサイクルにおいて主に6つの段階を経ます。所有者に高い投資収益率をもたらすためには、入念な保守計画と管理戦略が求められます。

資産ライフサイクル管理の6つの段階は以下のとおりです。

  1. 計画： 資産ライフサイクルの最初の段階では、利害関係者が資産の必要性、組織に対する予測価値、全体的なコストを評価します。
  2. 評価： 計画段階でクリティカルな部分は、資産の全体的な価値を評価することです。意思決定者は、資産の有用な耐用年数の可能性、長期にわたる予測の性能、資産の廃棄コストなど、さまざまな情報を考慮する必要があります。この段階でますます価値が高まっているテクニックの1つは、デジタル・ツインの作成です。
  3. デジタルツインテクノロジー： デジタルツインは、企業が取得しようとする資産の仮想的な表現であり、組織の意思決定プロセスを支援します。デジタルツインにより、企業はテストを実行し、シミュレーションに基づいて性能を予測することができます。優れたデジタルツインを使用すると、資産が対象となる条件下でどの程度パフォーマンスを発揮するかを予測することができます。
  4. 調達と設置:資産ライフサイクルの次の段階は、資産の購入、輸送、設置です。この段階では、事業者は、新しい資産が事業のエコシステム全体の中でどの程度機能するか、そのデータをどのように共有し経営判断に反映させるか、どのように運用し会社が所有する他の資産と統合するかなど、多くの要素を検討する必要があります。
  5. 活用:このフェーズは、長期にわたって資産の性能を最大化し、その寿命を延ばすために重要です。最近、エンタープライズ資産管理システム (EAM)は、企業が予測保守と予防保守を実行し、資産をより長く稼働させてより多くの価値を生み出すために欠かせないツールとなっています。EAMとその基盤となるテクノロジー、そしてEAMが資産ライフサイクル管理戦略に与える影響については、別のセクションで詳しく説明します。
  6. 廃止：資産ライフサイクルの最終段階は、資産の廃止です。貴重な資産は複雑で、市場は常に変化しているため、このフェーズでは、現在の資産の減価償却費と維持費の上昇を比較検討して、全体的なROIを計算することが重要です。意思決定者は、これを測定しようとする際に、アップタイム、予測される寿命、燃料とスペアパーツのコストの変化など、さまざまな要因を考慮する必要があります。

資産ライフサイクル管理戦略の利点

苦労して獲得した資本を資産の取得に投資した場合は、その資産をできるだけ長くピークレベルで運用し続けることが重要です。効果的な資産管理戦略を体系化して実行すると、組織に次のような幅広いメリットがもたらされます。

  • ベスト・プラクティスの拡張性： 今日の資産ライフサイクル管理戦略では、最先端のテクノロジーと、日々のすべての保守タスクや長期的な修理の必要性を予測、スケジュール設定、最適化するための厳密で体系的なアプローチを組み合わせています。
  • オペレーションと保守の合理化:設備の故障の可能性を最小限に抑え、故障を予測し、可能な場合は予防保守を実行します。今日のトップクラスのEAMシステムは、機器の状態やワークフローをリアルタイムで可視化することで、マネージャー、オペレーター、メンテナンス技術者の意思決定能力を劇的に向上させます。
  • 保守コストとダウンタイムの削減:複雑さに関係なく、資産をリアルタイムで監視できます。モノのインターネット（IoT）による資産情報を強力な分析機能と組み合わせることで、企業は費用対効果の高い予防保守を実施し、クリティカルな資産が故障する前に介入し、コストのかかるダウンタイムを防ぐことができるようになりました。
  • 事業単位間の連携強化:事業単位の状態だけでなく、さまざまな要因に応じて管理プロセスを最適化します。これらの要因には、リソース（資本や人員など）、予想されるダウンタイムとそれがビジネスに与える影響、作業員の安全、修理に関連する潜在的なセキュリティー・リスクなどが含まれます。
  • コンプライアンスの向上:資産の所在地に関係なく、資産の管理とオペレーションに関する法律に準拠します。データ管理とストレージの要件は国または地域ごとに大きく異なり、絶えず進化しています。データがどこに保管されているかに関係なく、コンプライアンスを確保する戦略的かつ体系的な方法で資産を監視することで、コストのかかる罰金を回避します。

効果的な資産ライフサイクル管理戦略を構築する方法

資産の保守管理が複雑化し、効果的な保守戦略を構築するために必要な技術が高まるにつれ、多くの企業は最も重要な資産を管理するために、強力なコンピュータ管理システム（CMMS）と高度な資産追跡機能を組み合わせたエンタープライズ資産管理を活用しています。

エンタープライズ資産管理システム（EAM）

エンタープライズ資産管理システム（EAM）は、資産管理ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて資産の寿命を延ばし、生産性を向上させる資産ライフサイクル管理戦略のコンポーネントです。多くは、資産をリアルタイムで監視し、必要に応じて保守を推奨するためにCMMSを利用しています。トップクラスのEAMシステムは、資産のパフォーマンスを監視し、購入日、最後に修理された時期、長期にわたる組織のコストなど、クリティカルな活動の履歴記録を維持します。

コンピュータ保守管理システム（CMMS）

コンピュータ保守管理システム（CMMS）は、組織の保守オペレーション用のデータベースを維持し、資産の寿命を延ばすのに役立つソフトウェア・システムです。製造、石油・ガス生産、発電、建設、輸送など、多くの業種・業務がEAMのコンポーネントとしてCMMSを利用しています。CMMS の最も人気のある機能の 1 つは、企業が最も貴重な資産に対して定期的な予防的保守を実行する機会を特定できることです。

予防保守

予防保守は、履歴記録と現在のパフォーマンス指標に基づいて保守活動を推奨することで、資産の予期せぬ故障を防ぐのに役立ちます。簡単に言えば、壊れる前に修繕することです。機械学習、運用データ分析、予測型資産健全性モニタリングを通じて、今日の最高のパフォーマンスを誇る資産ライフサイクル管理戦略は、メンテナンスを最適化し、工場や事業運営の信頼性リスクを軽減します。予防保守をサポートするように設計されたEAMシステムとCMMSは、安定したオペレーションを実現し、コンプライアンスを確保し、生産に影響を与える問題を発生前に解決するのに役立ちます。

資産のトラッキング

資産追跡は、資産ライフサイクル管理戦略のもう1つの重要なコンポーネントです。EAMやCMMSと同様、資産追跡機能も近年、技術的な進歩により向上してきました。ここでは、資産を追跡するために現在利用できる最も効果的なテクノロジーをいくつか紹介します。

  • 無線識別タグ（RFID）： RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用して、取り付けられた資産に関する情報をブロードキャストします。資産の場所、温度、さらには資産が置かれている環境の湿度など、幅広い重要な情報を送信することができます。
  • WiFi対応追跡： RFIDと同様、WiFi対応追跡デバイスは資産に関するさまざまな有用な情報を監視しますが、これらは資産がWiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ機能します。
  • QRコード： QRコードは、その前身であるユニバーサルバーコードと同様、資産情報を迅速かつ正確に提供します。しかし、バーコードとは異なり2次元であり、スマートフォンであらゆる角度から簡単に読み取ることができます。
  • 全地球測位衛星（GPS）： GPSシステムでは、トラッカーは資産上に設置され、全地球航法衛星システム（GNSS）ネットワークに情報を通信します。衛星に信号を送信することで、このシステムは管理者が地球上のどこにいても資産をリアルタイムで追跡できるようになります。

資産ライフサイクル管理戦略ソリューション

今日の資産ライフサイクル管理（ALM）ソリューションの多くは、IoT（モノのインターネット）を通じて配信されるリアルタイムデータ、AIで強化された分析と監視、クラウド・ベースの機能、ワークフローを合理化するオートメーションなどの最先端テクノロジーを活用しています。IBM Maximo Application Suiteを使用したエンタープライズ資産管理 (EAM) は、企業が資産のパフォーマンスを最適化し、資産の寿命を延ばし、ダウンタイムとコストを削減するのに役立ちます。これは、高度な分析ツールとIoTデータを使用して運用の可用性を向上させ、予防保守を実行する機会を特定する完全に統合されたプラットフォームです。

 

著者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

参考情報

Verdantix社Green Quadrant：2024年度設備パフォーマンス管理ソフトウェア

ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。

IDC：IBM Maximoのビジネス価値

保有する全資産の管理にIBM Maximoを使用することで、組織がどのように大きな価値を達成できるかをご覧ください。
IBM Maximo Application Suite

IBMの統合資産管理ソリューションで、アップタイムの改善、生産性の向上、保守コストの削減、運用上のレジリエンス向上を実現できます。
より良いインサイトを獲得するための架け橋を築く

Sund &amp; Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。

信頼性が高く、持続可能、再生可能なエネルギー

VPI社がIBM Maximoソフトウェアでネット・ゼロへの道を切り開いている様子をご紹介します。

通勤で排出される二酸化炭素の削減

ロンドン交通局は、メンテナンス作業をIBM Maximoソフトウェアに集中させることで、安全、確実、そして持続可能な方法で公共交通機関を維持しています。
