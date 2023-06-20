資産ライフサイクル管理戦略：あなたのビジネスにとって最適なアプローチとは

苦労して獲得した資本を資産の取得に投資した場合は、その資産をできるだけ長くピークレベルで運用し続けることが重要です。効果的な資産管理戦略を体系化して実行すると、組織に次のような幅広いメリットがもたらされます。

今日の資産ライフサイクル管理戦略では、最先端のテクノロジーと、日々のすべての保守タスクや長期的な修理の必要性を予測、スケジュール設定、最適化するための厳密で体系的なアプローチを組み合わせています。 オペレーションと保守の合理化: 設備の故障の可能性を最小限に抑え、故障を予測し、可能な場合は予防保守を実行します。今日のトップクラスのEAMシステムは、機器の状態やワークフローをリアルタイムで可視化することで、マネージャー、オペレーター、メンテナンス技術者の意思決定能力を劇的に向上させます。

事業単位の状態だけでなく、さまざまな要因に応じて管理プロセスを最適化します。これらの要因には、リソース（資本や人員など）、予想されるダウンタイムとそれがビジネスに与える影響、作業員の安全、修理に関連する潜在的なセキュリティー・リスクなどが含まれます。 コンプライアンスの向上:資産の所在地に関係なく、資産の管理とオペレーションに関する法律に準拠します。データ管理とストレージの要件は国または地域ごとに大きく異なり、絶えず進化しています。データがどこに保管されているかに関係なく、コンプライアンスを確保する戦略的かつ体系的な方法で資産を監視することで、コストのかかる罰金を回避します。

効果的な資産ライフサイクル管理戦略を構築する方法

資産の保守管理が複雑化し、効果的な保守戦略を構築するために必要な技術が高まるにつれ、多くの企業は最も重要な資産を管理するために、強力なコンピュータ管理システム（CMMS）と高度な資産追跡機能を組み合わせたエンタープライズ資産管理を活用しています。

エンタープライズ資産管理システム（EAM）

エンタープライズ資産管理システム（EAM）は、資産管理ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて資産の寿命を延ばし、生産性を向上させる資産ライフサイクル管理戦略のコンポーネントです。多くは、資産をリアルタイムで監視し、必要に応じて保守を推奨するためにCMMSを利用しています。トップクラスのEAMシステムは、資産のパフォーマンスを監視し、購入日、最後に修理された時期、長期にわたる組織のコストなど、クリティカルな活動の履歴記録を維持します。

コンピュータ保守管理システム（CMMS）

コンピュータ保守管理システム（CMMS）は、組織の保守オペレーション用のデータベースを維持し、資産の寿命を延ばすのに役立つソフトウェア・システムです。製造、石油・ガス生産、発電、建設、輸送など、多くの業種・業務がEAMのコンポーネントとしてCMMSを利用しています。CMMS の最も人気のある機能の 1 つは、企業が最も貴重な資産に対して定期的な予防的保守を実行する機会を特定できることです。

予防保守

予防保守は、履歴記録と現在のパフォーマンス指標に基づいて保守活動を推奨することで、資産の予期せぬ故障を防ぐのに役立ちます。簡単に言えば、壊れる前に修繕することです。機械学習、運用データ分析、予測型資産健全性モニタリングを通じて、今日の最高のパフォーマンスを誇る資産ライフサイクル管理戦略は、メンテナンスを最適化し、工場や事業運営の信頼性リスクを軽減します。予防保守をサポートするように設計されたEAMシステムとCMMSは、安定したオペレーションを実現し、コンプライアンスを確保し、生産に影響を与える問題を発生前に解決するのに役立ちます。

資産のトラッキング

資産追跡は、資産ライフサイクル管理戦略のもう1つの重要なコンポーネントです。EAMやCMMSと同様、資産追跡機能も近年、技術的な進歩により向上してきました。ここでは、資産を追跡するために現在利用できる最も効果的なテクノロジーをいくつか紹介します。