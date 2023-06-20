資産ライフサイクル管理戦略：あなたのビジネスにとって最適なアプローチとは

資産は、企業の独自のニーズに合わせたソフトウェアプログラムから、海を越えて伸びるパイプラインまで、あらゆる成功するビジネスの生命線です。ビジネスリーダーが下せる最も重要な戦略的決定の一つは、これらの資産を生涯にわたってどのように管理するかです。
資産がわずかしかない中小企業であっても、世界中にオフィスを構える大規模企業であっても、資産ライフサイクル管理 (ALM) は業務の基本的な部分です。成功する戦略を構築するために知っておくべきことは以下の通りです。
まず、資産とは何か、なぜそれらが非常に重要なのかについて説明しましょう。企業は資産を使用して価値を生み出します。資産には、物理的資産と非物理的資産の両方を含め、さまざまな種類があります。物理的資産の例としては、設備、オフィス・ビル、車両などがあります。非物理的資産には、知的財産、商標、特許が含まれます。
企業が取得する各資産は、そのライフサイクルにおいて主に6つの段階を経ます。所有者に高い投資収益率をもたらすためには、入念な保守計画と管理戦略が求められます。
資産ライフサイクル管理の6つの段階は以下のとおりです。
苦労して獲得した資本を資産の取得に投資した場合は、その資産をできるだけ長くピークレベルで運用し続けることが重要です。効果的な資産管理戦略を体系化して実行すると、組織に次のような幅広いメリットがもたらされます。
資産の保守管理が複雑化し、効果的な保守戦略を構築するために必要な技術が高まるにつれ、多くの企業は最も重要な資産を管理するために、強力なコンピュータ管理システム（CMMS）と高度な資産追跡機能を組み合わせたエンタープライズ資産管理を活用しています。
エンタープライズ資産管理システム（EAM）は、資産管理ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて資産の寿命を延ばし、生産性を向上させる資産ライフサイクル管理戦略のコンポーネントです。多くは、資産をリアルタイムで監視し、必要に応じて保守を推奨するためにCMMSを利用しています。トップクラスのEAMシステムは、資産のパフォーマンスを監視し、購入日、最後に修理された時期、長期にわたる組織のコストなど、クリティカルな活動の履歴記録を維持します。
コンピュータ保守管理システム（CMMS）は、組織の保守オペレーション用のデータベースを維持し、資産の寿命を延ばすのに役立つソフトウェア・システムです。製造、石油・ガス生産、発電、建設、輸送など、多くの業種・業務がEAMのコンポーネントとしてCMMSを利用しています。CMMS の最も人気のある機能の 1 つは、企業が最も貴重な資産に対して定期的な予防的保守を実行する機会を特定できることです。
予防保守は、履歴記録と現在のパフォーマンス指標に基づいて保守活動を推奨することで、資産の予期せぬ故障を防ぐのに役立ちます。簡単に言えば、壊れる前に修繕することです。機械学習、運用データ分析、予測型資産健全性モニタリングを通じて、今日の最高のパフォーマンスを誇る資産ライフサイクル管理戦略は、メンテナンスを最適化し、工場や事業運営の信頼性リスクを軽減します。予防保守をサポートするように設計されたEAMシステムとCMMSは、安定したオペレーションを実現し、コンプライアンスを確保し、生産に影響を与える問題を発生前に解決するのに役立ちます。
資産追跡は、資産ライフサイクル管理戦略のもう1つの重要なコンポーネントです。EAMやCMMSと同様、資産追跡機能も近年、技術的な進歩により向上してきました。ここでは、資産を追跡するために現在利用できる最も効果的なテクノロジーをいくつか紹介します。
今日の資産ライフサイクル管理（ALM）ソリューションの多くは、IoT（モノのインターネット）を通じて配信されるリアルタイムデータ、AIで強化された分析と監視、クラウド・ベースの機能、ワークフローを合理化するオートメーションなどの最先端テクノロジーを活用しています。IBM Maximo Application Suiteを使用したエンタープライズ資産管理 (EAM) は、企業が資産のパフォーマンスを最適化し、資産の寿命を延ばし、ダウンタイムとコストを削減するのに役立ちます。これは、高度な分析ツールとIoTデータを使用して運用の可用性を向上させ、予防保守を実行する機会を特定する完全に統合されたプラットフォームです。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。