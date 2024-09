Che cos'è la sicurezza delle transazioni?

Sebbene le transazioni online pongano sfide uniche per la sicurezza delle transazioni, sono fondamentali sia per le aziende online che per quelle offline per ingenerare fiducia nei consumatori, mitigare le frodi e mantenere la conformità normativa.

A fronte dell'aumento accelerato delle transazioni online e di e-commerce, la sicurezza delle transazioni è diventata una preoccupazione fondamentale per qualsiasi attività commerciale che gestisce i pagamenti e il trasferimento di beni di valore, come istituti finanziari, criptovalute e rivenditori. Altri casi d'uso includono i mercati di gioco online, metodi di pagamento alternativi come ApplePay e Venmo e qualsiasi servizio responsabile del trattamento di documenti legali sensibili (come i servizi di dichiarazione dei redditi online o vari uffici statali ufficiali).



Per evitare perdite finanziarie derivanti da transazioni fraudolente e fornire un'esperienza utente affidabile a clienti che condividono i propri dati personali, le misure di sicurezza comuni delle transazioni includono la crittografia avanzata dei dati, l'autenticazione a più fattori (MFA) e le firme digitali. Questi protocolli di sicurezza riducono il rischio di frodi nei pagamenti e di furto dei dati dei clienti derivante da una violazione della sicurezza, della quale molte aziende potrebbero essere legalmente responsabili, a seconda della loro giurisdizione.

Sebbene la maggior parte delle misure di sicurezza delle transazioni venga messa in atto durante la transazione stessa, la sicurezza delle transazioni si estende anche ai criteri aziendali interni che regolano il trattamento di tutti i dati sensibili delle transazioni memorizzati da un'organizzazione o da un'azienda, come i numeri di carta di credito e i numeri di conto. Per i professionisti della cybersecurity che si occupano della sicurezza del database, garantire la sicurezza delle transazioni comporta non solo monitorare le transazioni online in tempo reale per attività sospette e transazioni non autorizzate, ma anche individuare e mitigare proattivamente eventuali vulnerabilità della sicurezza interne. I moderni fornitori di servizi di sistemi di sicurezza delle transazioni spesso integrano una funzionalità di notifica personalizzabile e altre automazioni per agevolare le transazioni protette su larga scala.