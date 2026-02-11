L'intelligenza artificiale (AI) è già utilizzata in molti aspetti dei sistemi STP. L'elaborazione intelligente dei documenti, o IDP, si basa sull'AI per leggere e comprendere i documenti scritti a mano, e utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per comprenderli e instradare i dati nella posizione appropriata.

Strumenti basati sull'IA sono utilizzati anche per valutare rischi, verificare richieste assicurative, rilevare frodi e molto altro. Nel settore bancario, gli strumenti di AI sono già utilizzati per rilevare il riciclaggio di denaro, abbinare i pagamenti alle fatture e generare automaticamente prove e documentazione per i revisori.