Dove il finance perde tempo

I team finanziari sprecano ore ogni settimana a causa di attività manuali, sistemi disconnessi e rilavorazioni durante il ciclo order-to-cash (O2C). Queste inefficienze nascoste rallentano il flusso di cassa, aumentano le controversie ed erodono la fiducia nei dati finanziari.
≤ 40%

del tempo del finance è dedicato alle riconciliazioni manuali 1

 26%

del fatturato annuo globale perso a causa delle fuoriuscite di cassa2

 ~40%

dei CFO intervistati non si fida pienamente dei propri dati finanziari3

 Il 61%

dei CEO intervistati afferma che l'organizzazione sta adottando attivamente agenti AI4

Com'è un ciclo O2C unificato

Due colleghi in silhouette discutono davanti a una lavagna digitale ricoperta di dettagli del progetto

Dal caos alla fiducia

Quando i sistemi finanziari vengono unificati attraverso l'integrazione automatica, i team ottengono una visione coerente e affidabile di ordini, fatturazione e pagamenti in tutti i sistemi. Il risultato è un flusso di cassa prevedibile, una chiusura più rapida e meno sorprese.

3 modi in cui connettività e automazione trasformano i cicli O2C

Unisci ERP, CRM, fatturazione e dati bancari in un unico flusso affidabile. Ottieni insight in tempo reale su crediti, controversie e dipendenze di conformità.

Immagine statica che rappresenta l'infrastruttura IT con uno scanner che identifica i problemi più critici negli stack di applicazioni.

Automatizza le riconciliazioni, le convalide e i passaggi di consegne per eliminare il lavoro manuale e accelerare la realizzazione di cassa.

Immagine statica di tre dischi simili a motori, intrecciati su un blocco con interruttori che rappresenta il monitoraggio e la gestione unificati e automatizzati.

Rileva i problemi in anticipo, riduci le controversie e proteggi i margini di guadagno con workflow collegati di addebito, fatturazione e riscossione.

Immagine statica che mostra una raccolta diversificata di asset organizzati, ognuno dei quali rappresenta una parte del ciclo di vita della gestione automatizzata della tecnologia.
Unifica i workload finanziari

Connetti e automatizza i sistemi che alimentano il tuo ciclo O2C con la piattaforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Potenzia il tuo team finanziario con workflow più rapidi, una governance più forte e una visibilità più chiara. Approfondisci ora il funzionamento di questa trasformazione esplorando il playbook completo.

