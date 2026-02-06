I team finanziari sprecano ore ogni settimana a causa di attività manuali, sistemi disconnessi e rilavorazioni durante il ciclo order-to-cash (O2C). Queste inefficienze nascoste rallentano il flusso di cassa, aumentano le controversie ed erodono la fiducia nei dati finanziari.
del fatturato annuo globale perso a causa delle fuoriuscite di cassa2
dei CFO intervistati non si fida pienamente dei propri dati finanziari3
dei CEO intervistati afferma che l'organizzazione sta adottando attivamente agenti AI4
Quando i sistemi finanziari vengono unificati attraverso l'integrazione automatica, i team ottengono una visione coerente e affidabile di ordini, fatturazione e pagamenti in tutti i sistemi. Il risultato è un flusso di cassa prevedibile, una chiusura più rapida e meno sorprese.
Unisci ERP, CRM, fatturazione e dati bancari in un unico flusso affidabile. Ottieni insight in tempo reale su crediti, controversie e dipendenze di conformità.
Automatizza le riconciliazioni, le convalide e i passaggi di consegne per eliminare il lavoro manuale e accelerare la realizzazione di cassa.
Rileva i problemi in anticipo, riduci le controversie e proteggi i margini di guadagno con workflow collegati di addebito, fatturazione e riscossione.
Connetti e automatizza i sistemi che alimentano il tuo ciclo O2C con la piattaforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Potenzia il tuo team finanziario con workflow più rapidi, una governance più forte e una visibilità più chiara. Approfondisci ora il funzionamento di questa trasformazione esplorando il playbook completo.
