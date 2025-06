Le soluzioni di integrazione IBM contribuiscono a connettere applicazioni e sistemi per sbloccare i dati critici in modo rapido e sicuro, eliminando i silos e accelerando l'automazione e la trasformazione dei dati. Questo approccio alle integrazioni moderno ed efficiente aiuta le organizzazioni ad accelerare l'innovazione, ricavare valore dai dati e modernizzare le proprie applicazioni per AI.