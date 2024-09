La tua soluzione per l'interscambio di dati elettronici (EDI) può essere il fondamento della tua strategia di integrazione aziendale, se scegli quella giusta.Secondo gli analisti, più del 66% di tutte le transazioni della catena di approvvigionamento è supportato da soluzioni software EDI; pertanto è essenziale scegliere una soluzione affidabile, scalabile e estendibile per risolvere tutte le sfide della piattaforma d'integrazione.I software e le soluzioni IBM supportano tutti i principali EDI standard e includono le principali capacità di trasformazione per abilitare una trasformazione senza soluzione di continuità, da un punto all'altro.

Con IBM, puoi estendere le tue capacità di integrazione EDI con API per soddisfare le richieste emergenti dei partner, le esigenze di elaborazione delle transazioni in tempo reale, e molto altro.IBM può facilitare l'allineamento alla tua strategia di infrastruttura IT, supportando i carichi di lavoro sia on-premise che in un ambiente di cloud ibrido, con la flessibilità aggiuntiva di poterti iscrivere a reti as-a-service.