EDI, acronimo di electronic data interchange, è la comunicazione interaziendale dei documenti di business in formato standard. Per definirlo in parole semplici, EDI è un formato elettronico standard che sostituisce documenti cartacei come gli ordini di acquisto o le fatture. Automatizzando le transazioni cartacee, le organizzazioni possono risparmiare tempo ed eliminare costosi errori causati dall'elaborazione manuale.

Nelle transazioni EDI, le informazioni si spostano direttamente da un'applicazione del computer in un'organizzazione ad un'applicazione del computer in un'altra. Gli standard EDI definiscono la posizione e l'ordine delle informazioni in un formato di documento. Con questa capacità automatizzata, i dati possono essere condivisi rapidamente invece che nell'ordine di ore, giorni o settimane necessari in caso di utilizzo di documenti cartacei o altri metodi.

Oggi, le aziende utilizzano l'integrazione EDI per condividere una gamma di tipi di documenti: dagli ordini di acquisto, alle fatture, alle richieste di preventivi di finanziamento e molto altro. Nella maggior parte dei casi, queste organizzazioni sono partner commerciali che scambiano articoli e servizi frequentemente come parte delle loro supply chain e delle reti B2B (business-to-business).