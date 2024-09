Per sviluppare le competenze interne necessarie per raggiungere i propri obiettivi, FAW-Volkswagen si è rivolta a un partner di fiducia con cui collabora da oltre vent'anni: IBM Consulting. Il team IBM ha aiutato FAW-Volkswagen a trasformare non solo le competenze del team di sviluppo del cliente, ma anche le caratteristiche stesse del team all'interno dell'azienda.

Non si è trattato di un semplice seminario di formazione. IBM Consulting ha utilizzato la metodologia IBM Garage™, pratiche comprovate che guidano un'azienda nella progettazione, nella creazione e nella scalabilità di soluzioni per la trasformazione end-to-end, per aiutare il Centro di ricerca e sviluppo di Chengdu, Cina di FAW-Volkswagen a creare e formare un team di innovazione digitale, composto da oltre 150 persone, nelle operazioni di Design Thinking e agili, incluse le pratiche DevOps, al fine di supportare la trasformazione dell'organizzazione in un'azienda più orientata al cliente. Il processo ha generato idee innovative e ha fornito a FAW-Volkswagen le pratiche, le tecnologie e la competenza per trasformare rapidamente le idee in valore aziendale.

Ad esempio, i team hanno individuato una carenza legata alle tre piattaforme di rete distinte per i tre principali marchi di auto di FAW-Volkswagen. La mancanza di scalabilità e stabilità su tutte le piattaforme ha ostacolato l'innovazione e la realizzazione di nuovi progetti. "Sulla base di questa scoperta" afferma Jin, "abbiamo avviato l’integrazione dei tre marchi e creato una piattaforma Internet dei veicoli avanzata, stabile e passibile di evoluzione per risolvere l’attuale dilemma e promuovere l'innovazione continua che può essere applicata più facilmente a tutti i marchi."

Dal punto di vista tecnologico, FAW-Volkswagen ha implementato IBM Cloud Pak for Integration, che fornisce modelli di integrazione in linea con i requisiti dell'azienda. FAW-Volkswagen utilizza componenti IBM Cloud Pak for Integration, nonché la piattaforma contenitore Red Hat OpenShift di IBM Cloud Pak per sviluppare integrazioni basate su API caricate in container in due casi d'uso: integrazione dell'ecosistema e integrazione back-end.

L'integrazione dell'ecosistema porta il variegato ecosistema di servizi digitali nei veicoli e nei dispositivi mobili dei clienti. Ciò include l'integrazione con i partner nei media in streaming, nei servizi di parcheggio e, in particolare, nei servizi di ricarica EV. Esistono diversi operatori di reti di ricarica in Cina: alcuni supportano la corrente alternata (CA), altri supportano la corrente continua (CC), con diverse velocità di ricarica disponibili. FAW-Volkswagen utilizza il gateway API di IBM Cloud Pak per mediare l'integrazione e accelerare l'onboarding degli operatori di ricarica. E i conducenti possono usufruire di un'esperienza semplificata: vedono tutte le opzioni di ricarica disponibili, filtrate in base alle esigenze dei loro veicoli, in un'unica app FAW-Volkswagen.

L'integrazione back-end collega i system of record dell'azienda al software in continua evoluzione di tutti i modelli di veicoli FAW-Volkswagen. Ciò include la sincronizzazione dello sviluppo del prodotto e dei processi di produzione con lo sviluppo agile del software front-end. Questo determina un'esperienza più comoda e fluida per i clienti. Ad esempio, il proprietario di un'auto può inviare un ordine di manutenzione a un concessionario dall'unità principale dell'auto o da un'applicazione mobile, oppure seguire l'avanzamento della produzione di un'auto ordinata di recente. In ogni caso, il componente di gestione API di IBM Cloud Pak scambia le informazioni tramite API tra le interfacce del cliente e i sistemi di back-end, come il sistema di gestione delle concessionarie e il sistema di esecuzione della produzione industriale.

"Utilizziamo la capacità di API Management in Cloud Pak for Integration per ridurre i tempi di onboarding per i partner dell'ecosistema da mesi a settimane", afferma Jin. "Per l'integrazione back-end, utilizziamo le API per semplificare l'accesso a applicazioni complesse, riducendo del 50% i tempi di sviluppo di soluzioni che utilizzano questi sistemi".