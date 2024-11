Il trasferimento dei file è parte integrante del modo in cui le aziende interagiscono con clienti e partner. Il mercato si sta spostando dai protocolli tradizionali, come FTP, HTTP e SFTP, a soluzioni moderne e governate come IBM Managed File Transfer, che migliorano l'affidabilità, la sicurezza e la velocità dei trasferimenti dei file.

Diventa il partner con cui tutti vogliono lavorare. I tuoi partner commerciali hanno semplicemente bisogno di strumenti standard per il trasferimento, come un browser web, per scambiare file con te, consentendoti di integrare rapidamente nuovi clienti e fornitori.

Con le soluzioni IBM Managed File Transfer, i file vengono crittografati per garantire la sicurezza. Inoltre, le soluzioni IBM includono l'accelerazione dei file, che le rende adatte a gestire file di qualsiasi dimensione, compresi i trasferimenti di file di grandi dimensioni su lunghe distanze.