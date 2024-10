Che cosa sono le scorte di sicurezza?

Formule complementari

Esistono inoltre delle formule che integrano i calcoli delle scorte di sicurezza. Ad esempio, la formula Economic Order Quantity (EOQ) stabilisce la quantità ottimale di scorte che un'azienda dovrebbe conservare per ridurre al minimo i costi di inventario. Un'altra formula, la formula del punto di riordino (ROP), utilizza gli importi delle scorte di sicurezza e altre variabili per stabilire il momento specifico in cui i nuovi prodotti devono essere ordinati per evitare che si esauriscano.