Che cos'è OpenAPI?

Come standard "de facto" del settore, OpenAPI fornisce un documento sicuro, automatizzato e ampiamente compreso per lo sviluppo di API.

OpenAPI è stata originariamente creata dallo sviluppatore Tony Tam e rilasciata per la prima volta nel 2011 con il nome di Swagger. All'epoca, le specifiche API erano spesso documenti statici che richiedevano aggiornamenti tediosi e spesso erano obsoleti. La specifica Swagger includeva diverse innovazioni nello sviluppo delle API, tra cui un pulsante "prova" per testare le chiamate API dal vivo e in tempo reale.

Swagger ha fatto della documentazione un elemento centrale della propria esistenza. Ha permesso agli sviluppatori di includere annotazioni, simili a una nota adesiva, nel loro codice sorgente. Swagger poteva leggere queste annotazioni e aggiornare automaticamente la documentazione, garantendo che la documentazione rimanesse aggiornata senza lavori di aggiornamento noiosi e ripetitivi. Swagger ha anche introdotto un formato per descrivere le API in JSON leggibile dalla macchina, che lo rendeva indipendente dal linguaggio: indipendentemente dal linguaggio di un backend, Swagger dava un file JSON universale in output.

Swagger è stata acquisita da SmartBear Software nel 2015, è stata rinominata OpenAPI poco dopo e donata alla nuova OpenAPI Initiative (OAI), sotto l'egida della Linux Foundation. La versione attuale è OpenAPI 3.1.