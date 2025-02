Che cosa sono le Large Language Model Operations (LLMOps)?

Le LLMOps consentono ai team di fare di più con meno in vari modi, a partire dalla collaborazione in team. Gli sforzi possono essere semplificati quando i data scientist, gli ingegneri dell'ML, DevOps e gli stakeholder sono in grado di collaborare più rapidamente su una piattaforma unificata per la comunicazione e la condivisione di insight, lo sviluppo e l'implementazione di modelli, il tutto con conseguente consegna più rapida.

I costi computazionali possono essere ridotti ottimizzando l'addestramento dei modelli, selezionando architetture adeguate e utilizzando tecniche tra cui il pruning e la quantizzazione dei modelli. Le LLMOps possono aiutare a garantire l'accesso a risorse hardware adeguate, come le GPU, per un'efficiente messa a punto, monitoraggio e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Inoltre, la gestione dei dati può essere semplificata quando le LLMOps promuovono solide pratiche di gestione dei dati, per garantire che i set di dati di alta qualità vengano reperiti, puliti e utilizzati per l'addestramento.

Gli iperparametri possono essere migliorati, compresi i tassi di apprendimento e le dimensioni dei batch per offrire prestazioni ottimali, mentre l'integrazione con DataOps può facilitare un flusso di dati fluido dall'inserimento all'implementazione del modello e consentire un processo decisionale basato sui dati.



I cicli di iterazione e feedback possono essere accelerati automatizzando le attività ripetitive e consentendo una rapida sperimentazione. Utilizzando la gestione dei modelli, le LLMOps possono semplificare i processi di modelli linguistici di grandi dimensioni dall'inizio alla fine, contribuendo a garantire che i modelli vengano creati, addestrati, valutati e distribuiti in modo ottimale.



Le prestazioni dei modelli possono essere migliorate utilizzando dati di addestramento di alta qualità e rilevanti per il dominio. Inoltre, durante il monitoraggio e l'aggiornamento costante dei modelli, le LLMOps possono garantire le massime prestazioni. Lo sviluppo di modelli e pipeline può essere accelerato per fornire modelli di qualità superiore e distribuire più rapidamente gli LLM in produzione.