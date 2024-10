Poiché ogni componente di un'architettura Kubernetes è interdipendente da altri componenti, l'osservabilità richiede un approccio più olistico.

L'osservabilità di Kubernetes richiede alle organizzazioni di andare oltre la raccolta e l'analisi dei dati a livello di cluster da log, tracce e metriche; la connessione dei punti dati per comprendere meglio le relazioni e gli eventi all'interno dei cluster Kubernetes è fondamentale per il processo. Ciò significa che le organizzazioni devono fare affidamento su una strategia di osservabilità personalizzata e cloud-native e analizzare ogni fonte di dati disponibile all'interno del sistema.

L'osservabilità in un ambiente K8s comporta:

1. Andare oltre metriche, log e app. Proprio come il monitoraggio delle macchine virtuali, l'osservabilità di Kubernetes deve tenere conto di tutti i dati di registro (dai container, dai nodi master e di lavoro e dall'infrastruttura sottostante) e delle metriche a livello di app. Tuttavia, a differenza delle VM, Kubernetes orchestra le interazioni tra i container che trascendono le app e i cluster. Pertanto, gli ambienti Kubernetes ospitano enormi quantità di dati preziosi sia all'esterno che all'interno di cluster di rete e app. Ciò include i dati nelle pipeline IC/CD (che si inseriscono nei cluster K8s) e nei workflow GitOps (che alimentano i cluster K8s).

Inoltre, Kubernetes non espone metriche, log e dati di tracciamento nello stesso modo in cui lo fanno le app e le VM tradizionali. Kubernetes tende a catturare "istantanee" di dati, ovvero informazioni acquisite in un momento specifico del ciclo di vita. In un sistema in cui ogni componente all'interno di ogni cluster registra diversi tipi di dati in formati diversi e a velocità diverse, può essere difficile, o impossibile, stabilire l'osservabilità semplicemente analizzando punti di dati discreti.

Inoltre, Kubernetes non crea file di log master né a livello di app né a livello di cluster. Ogni app e cluster registra i dati nel rispettivo ambiente, quindi gli utenti devono aggregarli ed esportarli manualmente per visualizzarli tutti in un'unica posizione. E poiché i container possono attivarsi, disattivarsi o scomparire del tutto in pochi secondi, anche i dati aggregati manualmente possono fornire un quadro incompleto senza un contesto adeguato.

2. Dare priorità al contesto e alla correlazione dei dati. Sia il monitoraggio che l'osservabilità sono elementi essenziali per mantenere un'infrastruttura Kubernetes efficiente. Ciò che li differenzia è una questione oggettiva. Mentre il monitoraggio aiuta a chiarire cosa sta succedendo in un sistema, l'osservabilità mira a chiarire perché il sistema si sta comportando in quel modo. A tal fine, un'osservabilità efficace di Kubernetes dà la priorità al collegamento dei punti tra i dati per arrivare alla causa principale dei colli di bottiglia delle prestazioni e dei problemi di funzionalità.

Per comprendere il comportamento del cluster Kubernetes, è necessario comprendere ogni singolo evento di un cluster nel contesto di tutti gli altri eventi del cluster, del comportamento generale del cluster e di tutti gli eventi che hanno portato all'evento in questione.

Ad esempio, se un pod inizia in un nodo worker e termina in un altro, è necessario comprendere tutti gli eventi che si verificano simultaneamente negli altri nodi Kubernetes e tutti gli eventi che si verificano negli altri servizi Kubernetes, nei server API e nei namespace per ottenere una chiara comprensione del cambiamento, della sua causa principale e delle sue potenziali conseguenze.

In altre parole, monitorare semplicemente le attività è spesso inadeguato in un ambiente Kubernetes. Per ottenere l'osservabilità di Kubernetes, ottenere insight pertinenti sul sistema o condurre analisi accurate e accurate delle cause principali, i team IT devono essere in grado di aggregare i dati provenienti da tutta la rete e contestualizzarli.

3. Utilizzare gli strumenti di osservabilità di Kubernetes. Implementare e mantenere l'osservabilità di Kubernetes è un'impresa grande e complessa. Tuttavia, l'utilizzo dei framework e degli strumenti giusti può semplificare il processo e migliorare la visualizzazione e la trasparenza complessiva dei dati.

Le aziende possono scegliere tra una vasta gamma di soluzioni di osservabilità, tra cui programmi che automatizzano l'aggregazione e l'analisi delle metriche (come Prometheus e Grafana), programmi che automatizzano la creazione di log (come ELK, Fluentd ed Elasticsearch) e programmi che facilitano la tracciabilità della visibilità (come Jaeger). Le soluzioni integrate, come OpenTelemetry, sono in grado di gestire tutte e tre le principali pratiche di osservabilità. Soluzioni personalizzate cloud-native, come Google Cloud Operations, AWS X-Ray, Azure Monitor e IBM Instana Observability, offrono strumenti di osservabilità e dashboard Kubernetes ottimizzati per i cluster in esecuzione sulla propria infrastruttura.