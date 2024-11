I Field Programmable Gate Array (FPGA) e le unità microcontroller (MCU) sono due tipi di circuiti integrati (IC) comunemente confrontati e tipicamente utilizzati nei sistemi embedded e nella progettazione digitale. Sia gli FPGA che i microcontroller possono essere considerati "piccoli computer" integrabili in dispositivi e sistemi più grandi.

Come processori, la differenza principale tra FPGA e microcontroller si riduce alla programmabilità e alle capacità di elaborazione. Sebbene gli FPGA siano più potenti e più versatili, sono anche più costosi. I microcontroller sono meno personalizzabili, ma anche meno costosi. In molte applicazioni, i microcontroller sono eccezionalmente capaci e convenienti. Tuttavia, per alcune applicazioni impegnative o in via di sviluppo, come quelle che richiedono l'elaborazione parallela, sono necessari gli FPGA.

A differenza dei microcontroller, gli FPGA offrono la riprogrammabilità a livello hardware. Il loro design unico consente agli utenti di configurare e riconfigurare l'architettura del chip a seconda dell'attività. Il design FPGA può anche gestire input paralleli contemporaneamente, mentre i microcontroller possono leggere solo una riga di codice alla volta. Un FPGA può essere programmato per eseguire le funzioni di un microcontroller; tuttavia, un microcontroller non può essere riprogrammato per funzionare come FPGA.